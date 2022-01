Leica M11 officialisé : un capteur photo de 60 mégapixels qui s’inspire du monde des smartphones

Leica vient de lancer son nouvel appareil photo full frame, le Leica M11. Doté d'une visée télémétrique, il se distingue par son capteur de 60 mégapixels capable de regrouper les photosites entre eux pour mieux gérer le bruit numérique.

Il y a cinq ans, Leica lançait le M10, un boîtier photo doté d’un capteur full frame décliné depuis 2017 dans de nombreux modèles : Leica M10-R, Leica M10-P et Leica M10 Monochrom. En ce début d’année, le constructeur allemand tourne enfin la passe et vient de présenter son nouveau boîtier, le Leica M11.

Logiquement, le Leica M11 vient succéder au Leica M10 et il en reprend donc la philosophie globale. On a de nouveau affaire à un appareil photo hybride doté d’un capteur full frame 24 x 36 mm avec un châssis plutôt compact et sans poignée et un viseur télémétrique, grâce à une visée optique déportée. Un système également utilisé par Fujifilm sur son X-Pro 3.

La principale nouveauté de ce Leica M11 vient en fait de la définition de son capteur photo qui passe de 24 mégapixels sur le Leica M10 à 60 mégapixels sur le Leica M11. Rappelons qu’entre temps, les Leica M10-R et M10 Monochrom avaient quant à eux fait un saut vers les 41 mégapixels. Il s’agit là de l’une des définitions les plus élevées pour un capteur photo d’appareil full frame avec le Sony A7R IV et son capteur de 61 mégapixels. Le Leica M11 en profite pour intégrer un système rétroéclairé afin de compenser la diminution de la taille de chaque photosite par une meilleure gestion de la lumière.

Du pixel binning sur un appareil photo Leica

Ce capteur de 64 mégapixels ne servira pas qu’à prendre des clichés en pleine définition, mais pourra également permettre de profiter d’une fonction bien connue des utilisateurs de smartphones : le pixel binning. Ici, Leica va ainsi permettre d’utiliser le M11 pour capturer des clichés de 18 ou 36 mégapixels en regroupant différents photosites et ce afin de diminuer le bruit numérique sur l’image finale. De quoi permettre, selon le constructeur, de passer d’une plage dynamique de 14 à 16 IL en mode 18 mégapixels.

Le Leica M11 // Source : Leica Le Leica M11 // Source : Leica

En parlant de bruit numérique, Leica annonce une plage de sensibilité pouvant aller de 64 à 50 000 ISO, tandis que l’obturateur permet de monter jusqu’à 1/4000 s en mode mécanique et 1/16 000 s en mode électronique. En rafale, le Leica M11 fait cependant moins bien que son prédécesseur avec une vitesse maximale de 4,5 images par seconde. À titre de comparaison, le Nikon Z9 lancé récemment peut monter jusqu’à 20 clichés par seconde.

Fidèle à sa spécialisation photo, Leica n’a pas intégré de mode vidéo à son Leica M11. Impossible donc de l’utiliser pour des séquences filmées.

Le Leica M11 est d’ores et déjà disponible. Le boîtier est proposé en argent ou en noir au prix de 8350 euros sans objectif. Le boîtier utilise la monture M pour ses objectifs et peut donc être compatible avec des objectifs Leica et Laowa.

