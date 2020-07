Leica M10-R : l’hybride légendaire M10 adopte un capteur de 40 mégapixels

Leica vient d'annoncer une nouvelle variante d'appareil photo hybride dans sa gamme M10 : le M10-R.

En 2017, le Leica M10 est prétendument venu pour supplanter son valeureux prédécesseur qu’est le M240. Pour les fans de la marque allemande, c’était une annonce très suivie. Il fallait être à la fois novateur sans omettre la tradition forte qu’exige un nouveau Leica M. D’autant plus que contrairement aux hybrides de marques plus populaires comme Sony, Panasonic, Canon, Nikon… le M10 un appareil destiné à la photographie exclusivement. Ce M10 a réussi à convaincre les indécis, avec son viseur optique télémétrique, il est véritablement l’archétype même de la machine à faire des images.

Un nouveau capteur haute définition

Nous sommes en 2020 et Leica vient d’annoncer le M10-R. Cette nouvelle variante arrive après le Leica M10-P, une version plus minimaliste, mais aussi après une variante sans écran mais connectée (le Leica M10-D) et évidemment la déclinaison monochrome (le Leica M10 Monochrom). Le Leica M10-R est une variante bien plus classique qui ressemble à bien des égards au M10 avec une différence de taille… un capteur haute définition de 40 mégapixels (contre 24 millions de pixels sur le M10) toujours en CMOS plein format 24 x 36 mm, sans filtre passe-bas.

Ce nouveau capteur possède une plage de sensibilités plus large, de 100 à 50 000 ISO. Pour les passionnés de photographies nocturnes, ou même d’astrophoto, le temps d’exposition maximal est désormais de 16 minutes. Enfin, autre grosse différence à noter, il peut désormais photographier en couleurs, mais aussi en noir & blanc. Il intègre également un écran tactile LCD de 3 pouces. Enfin, le M10-R est aussi équipé de l’obturateur discret et silencieux du M10-P.

Leica fait de la qualité à prix élevé

Le Leica M10-R est commercialisé en pack avec un zoom Summilux-M 28-135mm f/1,4-35 en noir et en argent.

Cet outil photographique complet est vendu à un tarif habituel pour quiconque connaît Leica, mais très élevé pour les autres : 7990 euros pour le bundle ci-dessus.