Leica dévoile son premier vidéoprojecteur Ultra HD compact, le Cine Play 1

Le fabricant allemand Leica enrichit sa gamme de vidéoprojecteurs haut de gamme avec le Cine Play 1, un modèle compact qui allie technologie laser et qualité d’image premium. Ce nouveau venu sur le marché de la projection domestique veut se distinguer par sa polyvalence et ses performances techniques.

Leica Cine Play 1 // Source : Leica

Après avoir proposé le Leica Cine 1, un vidéoprojecteur ultra courte focale, la marque allemande propose un nouveau projecteur mais cette fois plus compact et installé sur une balancelle avec pied pivotant pour une inclinaison libre, comme les C2, C2 Pro ou C2 Ultra de Hisense ou les Xgimi Horizon S Max et Horizon S Pro ainsi que le JMGO N1S Ultra et l’option séparée du Dangbei Mars Pro 2.

Leica Cine Play 1 // Source : Leica

Une technologie d’image sophistiquée

Le Cine Play 1 intègre une technologie laser triple RVB offrant une durée de vie jusqu’à 25 000 heures, selon la marque. Sa luminosité de 3000 Lumens ANSI, toujours d’après Leica, permet des projections nettes même en environnement éclairé. L’objectif zoom Leica Summicron assure une qualité d’image constante en 4K, avec des dimensions d’affichage variant de 65 à 300 pouces.

Le Cine Play 1 est équipé d’une technologie de traitement d’image propriétaire LIO (Leica Image Optimization). Celle-ci optimise le rendu des couleurs et le contraste grâce à des algorithmes spécifiques. Il s’appuie sur une puce DMD de 0,47 pouce, comme ses concurrents, avec le traitement DLP et la technologie XPR pour simuler une image ayant une définition Ultra HD. Notez la compatibilité avec les formats vidéo HLG, HDR10+ et Dolby Vision. Il supporte les contenus 3D et dispose de la fonction MEMC pour un maximum de fluidité. Leica annonce un taux de contraste natif de 1500:1, ce qui est particulièrement élevé.

Leica Cine Play 1 // Source : Leica

Côté audio, on peut compter sur la présence de deux haut-parleurs de 15W chacun. Le système est compatible avec le format DTS Virtual:X voulant produit un son des plus immersif.

En matière de connectivité, l’appareil se distingue par ses nombreuses options de connexion. Compatible Apple Airplay, Bluetooth et Wi-Fi 6, il dispose également de ports HDMI 2.1, USB 3.0 et LAN. Le Cine Play 1 est animé par le système d’exploitation VIDAA U7.6 (présent sur tous les appareils vidéo de la marque Hisense). Il donne accès aux principales plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, Apple TV+ ou Disney+, par exemple et permet aussi le téléchargement d’autres applications.

Leica Cine Play 1 // Source : Leica

Le projecteur prend en charge une large gamme de formats multimédias, des fichiers vidéo (MP4, MKV, AVI) aux contenus audio (FLAC, MP3) et images (JPEG, PNG). Il peut être contrôlé vocalement. Pour les jeux vidéo, la marque communique sur un temps de retard à l’affichage de seulement 12 ms (Full HD à 120 images par seconde).

Design et praticité

Le Leica Cine Play 1 adopte un design minimaliste inspiré du Bauhaus, avec une construction en aluminium et une façade en verre. Ses dimensions sont de 242 x 261 x 229 mm soit peu ou prou le même gabarit que les C2 de Hisense, JMGO N1S Ultra ou Xgimi Horizon S Max ou Horizon S Pro. Son poids est toutefois supérieur puisque la marque annonce 6,7 kg.

Un support sur pied optionnel, vendu séparément à 395 euros, intègre astucieusement l’alimentation électrique sans câble apparent. Ce support permet d’optimiser le positionnement du projecteur.

Source : Leica

Leica annonce qu’il est particulièrement silencieux proposant seulement 29 dB à 1 mètre de distance avec, en plus, un mode discret (qui ne propose certainement pas la plus forte luminosité).

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Leica Cine Play 1

Modèle haut de gamme, le nouveau vidéoprojecteur Leica Cine Play 1 sera très prochainement disponible pour un prix de 3500 euros dans le réseau de distribution Leica (boutiques physiques et en ligne) ainsi que chez certains revendeurs agréés comme son-video.com.