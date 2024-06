Dangbei Mars Pro 2 (DBOX02), le premier vidéoprojecteur Laser Ultra HD sous Google TV certifié Netflix

Spécialiste des vidéoprojecteurs, la marque chinoise Dangbei vient d’annoncer le lancement officiel en France du premier projecteur animé par Google TV certifié Netflix utilisant la technologie Laser et capable d’afficher une image Ultra HD. Commercialisé sous l’appellation DBOX02, ou Mars Pro 2, il vient concurrencer le Xgimi Horizon Ultra qui n’a pas la certification de plateforme de streaming américaine.

La marque Dangbei propose une large gamme de vidéoprojecteurs allant des modèles compacts, faciles à installer jusqu’aux appareils de fond de salle permettant d’obtenir de très grandes images. Elle vient de dévoiler le premier vidéoprojecteur Laser Ultra HD fonctionnant sous Google TV et qui présente la particularité d’être certifié Netflix.

Jusqu’ici, seul le Xming Page One, un modèle compact utilisant la technologie concurrente LCD pouvait prétendre à ce titre. Le nouveau Dangbei DBOX02 que la marque avait baptisé auparavant Mars Pro 2 embarque donc l’application Netflix, mais également toutes les autres applications de streaming les plus populaires que l’on peut trouver au sein de la plateforme Google Play en téléchargement.

Techniquement, l’appareil est capable de projeter une image avec une définition Ultra HD, à partir d’une matrice Full HD grâce au principe de wobulation donnant l’illusion d’une image 4K. La marque affirme qu’il s’agit de son vidéoprojecteur le plus lumineux à ce jour, revendiquant une luminosité maximale de 2450 Lumens ANSI. Notez la compatibilité avec le format HDR10+, mais pas avec le Dolby Vision. L’appareil dispose donc d’une source de lumière de type Laser DLP avec la technologie ALPD qui permet d’obtenir une image des plus nettes. Il s’appuie sur une puce de 0,47 pouce, selon la marque.

Il est capable d’afficher une image pouvant atteindre 200 pouces en diagonale et embarque plusieurs technologies d’optimisation de l’image, dont la mise au point, la correction du trapèze, l’évitement des obstacles et la protection des yeux automatiques. En outre, il profite d’une fonction de contrôle de la luminosité par intelligence artificielle, utilisant un capteur pour mesurer le niveau de lumière dans la pièce et s’adapter automatiquement.

DBOX02, compatible 3D avec une large connectivité

Le vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 est compatible avec les contenus 3D. Il profite aussi de la technologie MEMC pour optimiser les contenus, offrant des mouvements fluides, sans saccade. Dangbei annonce un bruit de fonctionnement particulièrement bas de 24 dB seulement. Pour la partie audio, il propose un système intégré de 12 watts compatible Dolby Audio et DTS:X.

Enfin, concernant la connectivité, on peut compter sur des entrées HDMI 2.1, un port USB, un port Ethernet, du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6 pour profiter des différentes plateformes en mode connecté. Il y a également une sortie audio jack 3,5 mm et une sortie audio optique numérique.

Relativement compact, l’appareil mesure 236 x 201,5 x 163,2 mm pour un poids de 4 kg. Il peut être simplement posé sur un support, installé au plafond et la marque propose séparément un socle qui permet de l’incliner à l’envi.

Le nouveau vidéoprojecteur Dangbei DBOX02 est officiellement disponible au prix de 1899 euros avec une réduction de 300 euros et une remise supplémentaire de 50 euros avec le code promo Marspro2 sur le site Amazon. Il sera aussi proposé dans d’autres enseignes telles que Boulanger, Cdiscount, Fnac et Darty.