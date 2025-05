Pour les 100 ans de son premier appareil photo, Leica dégaine une ravissante édition limitée de son M11

Pour célébrer les 100 ans de son antique Leica I, Leica lance une édition limitée de son (nettement plus récent) M11. L’appareil se pare pour l’occasion d’une robe noire satinée, de commandes argentées, et d’une gravure inédite sur la plaque supérieure de son châssis.

Pour ses 100 ans, Leica dégaine une chouette édition limitée de son M11 // Source : Leica

Habitué à lancer des éditions limitées de ses différents appareils, Leica ne surprend personne avec l’introduction cette année d’un nouveau M11 inédit, consacré à la célébration des 100 ans du Leica I : le premier 35 mm produit à grande échelle.

Pour fêter le siècle de ce modèle emblématique, la marque allemande organise des évènements dans plusieurs grandes villes, les unes après les autres. À l’issue de chaque étape de cette grande tournée internationale, Leica dégaine un M11 « signature », gravé du nom de la ville où s’est tenu l’évènement, et distribué à tout juste 100 exemplaires — uniquement dans le pays correspondant.

Le M11 se prête au jeu de l’édition limitée pour les 100 ans du Leica I

À cette occasion, l’appareil se drape d’un châssis noir satiné, profite de sélecteurs argentés, d’un revêtement en cuir noir, de la gravure idoine, et d’un numéro de série (/100) apposé au niveau du support d’accessoires. En dehors de ces quelques spécificités, cette édition limitée « 100th Anniversary » ne diffère aucunement d’un Leica M11 standard.

Le Leica I fête cette année ses 100 ans // Source : Wikimedia

Après une édition limitée « Dubai » lancée le 22 janvier dernier, puis un modèle « Milan » distribué début avril, Leica dévoile cette fois une variante « New York » de l’appareil. Cette édition limitée est commercialisée aux États-Unis à 10 695 dollars… soit 1 500 dollars de plus que le Leica M11 classique, souligne DPReview. D’autres éditions limitées, inscrites dans la même lignée, sont attendues par la suite, à la faveur des prochaines étapes de la tournée.

L’édition limitée du M11, vue du dessus, avec un objectif monté // Source : Leica

Quoi qu’il en soit, Leica est coutumier des éditions limitées et autres appareils anniversaires. Ces dernières années, la firme a par exemple lancé un kit argentique plaqué en platine pour les 70 ans de la gamme « M » ; un Leica Q2 or et noir créé en collaboration avec l’acteur Daniel Craig ; ou encore un excentrique kit M10-P plaqué or… pour 50 000 dollars.