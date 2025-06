Leica lance un zoom lumineux (et très léger) pour tous les usages

Leica a présenté, ce jeudi, son nouveau zoom transstandard à grande ouverture, le Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH.

Le Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH // Source : Leica

Référence de la photo notamment pour ses appareils de la gamme M, la marque allemande n’en oublie pas pour autant les optiques. La firme a présenté ce jeudi un nouvel objectif zoom transstandard particulièrement léger, le Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH.

Comme son nom l’indique, il s’agit ici d’un objectif zoom couvrant une plage focale particulièrement large de 28 à 70 mm tout en conservant une large ouverture focale constante maximale de f/2,8. L’objectif se veut ainsi particulièrement polyvalent et adapté aussi bien à la photo de paysage qu’à la photo de rue ou au portrait. L’optique vient par ailleurs compléter la gamme Leica Vario-Elmarit-SL aux côtés de l’autre zoom transstandard de la marque allemande, le Leica Vario-Elmarit-SL 1:2.8/24-70 ASPH déjà proposé.

Un objectif léger et très polyvalent

Cependant, on notera que cette optique est un peu plus serrée à courte focale, passant de 28 à 24 mm. De quoi gagner surtout en légèreté pour un zoom présenté comme « le plus compact et léger du système SL » par Leica. Comptez ainsi un poids de 572 grammes, un diamètre de 72 mm et une longueur de 102 mm.

Le Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH // Source : Leica

Du côté de la conception optique, le Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH intègre 16 lentilles réparties en 12 groupes, dont trois asphériques. Une formule optique qui n’est pas sans rappeler celle d’un objectif aux caractéristiques très proches, le Sigma 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary, qui affiche quant à lui 470 grammes sur la balance. Rappelons aussi que Leica avait déjà lancé par le passé un télézoom Leica Vario-Elmarit-SL 1:2.8/70-200mm f/2.8 ASPH très proche du Sigma 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports.

Leica annonce par ailleurs que son objectif profite d’un corps tout en métal — avec magnésium et aluminium — que son ouverture focale peut être réduite au maximum à f/22, qu’il profite d’un système autofocus et que son facteur de grossissement maximal, à 28 mm, est de x0,3.

Le Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH // Source : Leica

Comme tous les objectifs Leica de la gamme SL, l’optique est par ailleurs compatible avec tous les boîtiers en monture L, à savoir non seulement les Leica SL-3 et Leica SL-3S, mais aussi les appareils Panasonic Lumix plein format ou le Sigma BF.

Prix et disponibilité du Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH

Le Leica Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH est disponible dès aujourd’hui et proposé au prix de 1999 euros. Il sera également proposé en kit avec le Leica SL-3S à 6500 euros.

À titre de comparaison, le Sigma 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary est quant à lui affiché au tarif de 879 euros.