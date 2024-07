Test du Panasonic Lumix S9 : un appareil photo ultra compact qui réserve bien des surprises

Après un G9 II qui nous a conquis, Panasonic revient cet été avec une proposition originale à l'approche des vacances ; un boîtier plein format aux allures de compact expert, orienté grand public amateur de photographie au smartphone : le Lumix S9. Paré de magnifiques couleurs et fort de propositions, ce nouveau S9 se vante d'être celui qui joindra les mondes de la photographie traditionnelle à celui des smartphones en optant pour une philosophie de shoot and share.

Entre deux appareils à capteur 4/3 de hautes performances, le Lumix G9 II et le Lumix GH7, Panasonic revient sur le devant de la scène avec une étonnante proposition : un boîtier plein format hybride conçu avec l’idée de regrouper les familles et les adeptes de photographie au smartphone dans un format compact et coloré. Qu’en est-il sur le terrain ? Le S9 parvient-il à convaincre ou s’égare t-il dans le no man’s land entre smartphones et appareils photo numériques ? Regardons ça sans plus tarder.

Panasonic Lumix S9 Fiche technique

Modèle Panasonic Lumix S9 Type d'appareil Hybride Format du capteur Full Frame Résolution capteur 25,3 Mpx Stabilisateur d'image Mécanique Définition enregistrement vidéo 6K AF-S 30 FPS Écran orientable Oui Poids 403 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un appareil photo prêté par le constructeur.

Panasonic Lumix S9 Design et ergonomie : quand la compacité devient un point faible

Suivant la philosophie de proposer un boîtier plein format aux allures de compact expert, Lumix taille dans la masse son S5 II pour offrir une expérience qui se rapproche de celle sur smartphone. Avec un corps de 12,6 x 7,4 x 4,7 cm, on enlève tout ce qui dépasse. Exit grip, poignée ou autre viseur, ce Lumix S9 ne garde pour lui que son écran tactile orientable. Avec ses formes arrondies et son look de compact, le Lumix S9 se glisse absolument partout, pourvu qu’il soit équipée d’une optique cohérente avec son format.

Format oblige, il n’est pas sans rappeler le tout nouveau Leica D-Lux 8 en micro 4/3 ou encore le Sony ZV-E1. Face à ces deux marques à forte identité, le S9 se démarque par une volonté démocratiser au maximum l’utilisation des LUTs en photographie en créant une symbiose entre son boîtier et l’application Lumix Lab sur smartphone.

Avec un tel gabarit, comme on peut s’y attendre, la prise en main s’avère peu confortable en général, voir même désagréable si on y ajoute une optique à zoom variable comme le S 20-60mm f/3.5-5.6 avec lequel nous avons principalement effectué nôtre test. Cependant, le petit grip rajouté au niveau du pouce rattrape quelque peu la chose, avec un gain d’assurance lors de l’utilisation à une main du boîtier.

Plastique oblige, le S9 a un poids tout à fait raisonnable et équilibré de 486 g, batterie et carte SD équipées ! Bien que le boîtier soit peu évident à bien tenir en main, les commandes sont très accessibles et peut-être même un peu trop. Encore une fois, la compacité et la légèreté se paient quelque part. Ce sont encore les commandes et l’ergonomie qui prennent, avec des boutons sur lesquels on aura de cesse d’appuyer, particulièrement sur la molette, sans le vouloir en essayant de sécuriser sa prise à une ou deux mains.

En revanche, on peut accorder à ce S9 un couple poids-compacité remarquable lui permettant de se faire oublier dans n’importe quel sac ou même poche (toujours avec l’objectif adapté). On notera tout de même que SmallRig propose une poignée adaptée à ce nouveau S9 permettant de palier une partie du problème de prise en main.

Non tropicalisé, le boîtier est intégralement en plastique, y compris ses molettes ou boutons de navigations, qui s’avèrent moyennement agréables à l’usage, avec des bruits qui ne respirent pas franchement la qualité qu’on aurait pu attendre chez Lumix. Sur la face supérieur, rien de très extravagant, mais on retrouve tout le nécessaire en vision minimaliste avec une roue PSAM ainsi qu’un bouton IL et les déclencheur vidéo et photo sur une molette de réglage d’exposition. Du côté des connectiques, on retrouve le minimum, mais aussi l’essentiel avec un port USB-C pour la recharge et le transfert d’images, un port micro-HDMI et une entrée jack 3,5 mm pour casque ou micro.

Encore une fois, compacité oblige, le port de carte SD UHS-II unique est situé aux côtés de la batterie sous celui-ci. Un placement que l’on n’approuve toujours pas, mais dont ne tiendra pas rigueur sur des boîtiers avec une telle compacité. À noter : on retrouve une griffe sur le dessus du S9, mais qui s’avère dénuée de connexions. Celle-ci servira donc uniquement pour le support de micro, relié au boîtier. Bien que limitée, la connectique du S9 est fortement orientée sans fil, avec la mise en avant par Panasonic du Wi-Fi 5 GHz et du Bluetooth 5.0 pour les transferts de photos et vidéos directement vers l’application Lumix Lab.

Côté batterie, on retrouve la DMW-BLK22 déjà présente sur le S5 II, mais qui s’avère plus endurante avec environ 480 images ; l’absence de viseur étant surement le gros facteur différenciant. Pour la recharger, le port USB-C est favorisé avec un câble fourni dans la boite. La recharge sur socle est également possible, mais nécessitera l’achat d’un chargeur à part, non fourni par Panasonic.

Panasonic Lumix S9 Visée : l’ennemi du soleil

Pour une fois, la description du viseur va être brève : il n’y a pas de viseur. C’est d’autant plus dommage que Panasonic nous a montré, avec sa gamme GX, comme le Lumix GX9, qu’il était capable de proposer des boîtiers compacts avec un petit viseur déporté.

Ciblant les adepte de photo au smartphone, le S9 sacrifie son viseur au profit de sa compacité, focalisant ses efforts sur l’écran pour les prises de vue et la navigation. Monté sur une rotule 3 axes permettant le vlog et se révélant efficace pour la navigation, cet écran s’avère à l’usage parfois décevant.

Pourtant exempt de viseur, on aurait pu attendre de la part de Panasonic un écran sans faute dans toutes les conditions lumineuses ! Malheureusement il n’en est rien, car une fois le zénith atteint, attendez vous à un écran noir ou à peine visible. La faute à un calibrage en sortie de boite plus que timide.

Si, une fois passé dans les menus, la luminosité s’avère bien meilleure et suffisante dans la majorité des situations, on reproche à l’écran des performances qui devraient être irréprochable sur un boîtier exempt de viseur. Du côté des couleurs affichées, nôtre avis diverge suivant les modèles utilisés (l’un des boîtiers prêtés par la marque ayant nécessité une correction poussée des couleurs affichées par l’écran, tandis que le second était parfaitement calibré en sortie de carton), mais une fois les corrections faites, les couleurs s’avèrent très fidèles qu’importent les conditions lumineuses. Au final, un écran sur rotule 3 axes fluide, mais perfectible, qui fonctionnera pour la majorité des usages, tant photos que vidéos, ou encore pour la navigation.

Panasonic Lumix S9 Contrôle et navigation : simplicité et LUTs

Si ce nouveau Lumix S9 ne dispose pas de bouton personnalisable, il apporte néanmoins son lot de nouveautés avec l’apparition d’un bouton « LUT ». Placé au dessus de l’écran au côtés du bouton « AF ON », ce tout nouveau bouton LUT (Look Up Table, ou table de correspondance) permet d’appliquer des profils de couleurs installés à l’avance via l’application mobile Lumix Lab. Par son biais, il sera possible d’accéder à une pléthore de LUT proposés par Panasonic ou d’autres créateurs ainsi que de créer ses propres LUTs à appliquer sur ces images.

En résumer, c’est la grosse nouveauté sur laquelle mise Panasonic pour vendre son nouveau S9, en attirant sa communauté de créateurs de contenus et adeptes de filtres sur les réseaux sociaux. Un atout inédit que l’on retrouvera peut être à l’avenir sur de prochains boîtiers de la marque, si elle est appréciée.

Du côté des menus, on retrouve la sauce habituelle de Panasonic avec presque aucun changement dans l’interface, qui s’avère toujours aussi agréable et efficace avec ses classements par couleurs et sous menus. La navigation peut ainsi être autant faite au tactile via l’écran qu’à l’aide du trèfle et de sa molette. Les deux options de navigations s’avèrent aussi efficaces et peuvent même fonctionner de concert pour satisfaire tout le monde. En outre, la molette de réglage sur la face supérieure du boîtier peut également servir à naviguer dans les menus.

Panasonic Lumix S9 Qualité d’images : les lettres de noblesse de Panasonic

À l’intérieur de ce nouveau Lumix S9, on retrouve un atout de taille avec son capteur plein format CMOS 24×36 stabilisé plein format de 24,2 Mpx utilisé précédemment par les Lumix S5 II et S5 IIx. Bien éprouvé, apprécié pour ses nombreuses qualités et associé au processeur L2, les performances de ce S9 sont particulièrement bonnes tant dans le rendu des détails que celui des couleurs.

800 ISO 1600 SO 3200 ISO 6400 ISO 12800 ISO 25600 ISO 51200 ISO

Avec une stabilisation sur 5 axes couplée à plage dynamique jusqu’à 6,5 stops et une montée en sensibilité allant de 100 à 51 200 ISO (extensible de 50 à 204 800 ISO), Lumix propose un boîtier offrant une belle qualité d’image couplée à une gestion maîtrisée de la montée en sensibilité. Sur le terrain, il en résulte des images utilisables sans souci jusqu’à 1600 ISO — qui se dégraderont ensuite progressivement jusqu’à 51200 ISO avec une perte très importante de détails. Enfin, pour ce qui est des formats d’enregistrements on retrouvera pour la photo uniquement du jpeg ou du Raw (ou Raw + Jpeg).

Disponible en différents kit, on aura la possibilité d’acheter le boitier nu, accompagné du zoom S 28-200 mm / F4-7.1 MACRO O.I.S ou associé au zoom compact S 20-60mm f/3,5-5,6 (zoom avec lequel nous avons fait nôtre test). On notera également la possibilité de réaliser des clichés de 96 Mpx à main levée grâce au mode High Resolution. Un mode que Panasonic n’a de cesse d’améliorer et qui rencontre un franc succès, avec des performances qu’on avait déjà beaucoup appréciées dans nôtre test du G9 II. Associé à lui, un nouveau zoom numérique est de la partie avec la possibilité de recadrer en 1,4x, 2x ou 3,1x. Un mode qui n’est pas sans rappeler celui du Leica Q3. Enfin, un mode de prédéclenchement hérité du G9 II est également disponible en maintenant son doigt à mi course du déclencheur. Une option permettant de conserver les images prises entre 0,5 et 1,5 seconde avant le déclenchement.

Panasonic Lumix S9 Performances : Encore une touche de S5 II

Reprenant une nouvelle fois un élément du S5 II, ce S9 est équipé du même système autofocus hybride à détection de phase et de contrastes, couvrant 100% du capteur et doté de 779 points d’AF sélectionnables au tactile. Pour les options de suivi, outre les humains (corps, tête et yeux), on retrouve une belle capacité de détection et suivi des animaux et oiseaux, ainsi que des véhicules (voitures et motos). On notera l’amélioration du suivi des animaux, avec la capacité de l’autofocus à reconnaitre et suivre très efficacement les yeux des animaux.

Sur le terrain, les performances s’avèrent fiables en toutes circonstances grâce au système d’autofocus hybride qui parvient à bien accrocher les sujets, y compris dans les conditions lumineuses faibles. En outre, ce très bon autofocus fonctionne également en rafale jusqu’à 30 i/s. Seul gros point noir au tableau, un buffer assez limité qui n’excèdera pas 36 vues au maximum en obturateur électronique. Du côté de l’autonomie, encore une fois le S9 reprend la même batterie que le S5 II, la DMW-BLK22 offrant un peu mins de 500 images de réserve en moyenne et jusqu’à 20 min de vidéo en Full HD. On retrouvera environ 15 minutes d’autonomie en enregistrement 4K et 10 min en 6K, une durée très limité due aux problèmes de chauffes induits par le format du boîtier et non à la batterie. À noter que l’enregistrement vidéo sur SSD externe n’est pas possible avec ce S9 comme sur les derniers boîtiers hybrides de Panasonic.

Panasonic Lumix S9 Qualité vidéo : la contrainte du format

Si ce petit S9 reprend encore la fiche technique du S5 II, avec la possibilité d’enregistrer en interne jusqu’en 6K 30p en 4:2:0 10 bits ou 4K DCI 60 fps et 4:2:2 10 bits sans recadrage, il se voit vite limité sur le plan logiciel. Bien qu’il conserve des capacités de mini caméra comme d’autres boitiers de la marque, les durées d’enregistrements s’avèrent trop rapidement frustrante avec un maximum de 20 minutes en se limitant à de la Full HD. Surtout que le S9 tolère très bien les longues durée d’enregistrements, même au delà des 2 heures de captation ! Une bride logicielle qui pourrait être levée via une mise à jour future. Elle ne se justifie pas techniquement mais davantage par effet de gamme pour favoriser les autres boîtiers de la marque davantage estampillés vidéo.

Tout comme en photo, l’autofocus s’avère aussi performant pour la captation et le suivi des sujets, qu’ils soient animaux, humains ou véhicules. Pour revenir aux formats, on retrouve la possibilité d’enregistrer en 4k à 60p au prix d’un crop APS-C ainsi que l’enregistrement en anamorphique 3,3K à 48p, toujours avec un crop super 35 mm. On retrouvera également la possibilité de filmer en slow motion jusqu’à 180 i/s en Full HD. Enfin, les profils V-Log/ V-Gamut sont de la partie, permettant de récupérer jusqu’à 14 stops de dynamique.

Comme d’habitude chez Panasonic, les options inhérentes au mode vidéo ne manquent pas avec la présences notamment les zébras, le cadre Rec ou encore les wavesform pour ne citer qu’elles. Petite nouveauté inaugurée sur le Lumix S9, un nouveau format d’enregistrement MP4 Lite fait son apparition. Un format offrant une réduction de la taille des fichiers d’environ 40 % optimisé pour la diffusion rapide sur les réseaux sociaux.

Panasonic Lumix S9 Prix et disponibilité

Le Panasonic Lumix S9 est disponible au tarif de 1699 euros, boîtier nu. Il est proposé en quatre coloris avec un noir de jais, rouge cramoisi, vert olive foncé et bleu nuit. Ces couleurs seront appliquées sur le similicuir à l’avant et sur le repose-pouce à l’arrière. Comme mentionné plus haut, deux kits sont également disponibles : un premier avec le Lumix S 28-200 mm f/4-7,1 Macro OIS à 2499 euros ainsi qu’un second kit avec le Lumix S 20-60 mm f/3,5-5,6 pour 1999 euros.

Enfin, un kit spécial est disponible uniquement à la fnac avec le Lumix S9 + Lumix S 20-60 mm + un Lumix S 26 mm f/8 offert toujours pour 1999 euros.