Leica lance un petit appareil photo compact au tarif plutôt alléchant

Leica a dévoilé son D-Lux 8, un petit appareil photo compact expert doté d'un zoom et d'un capteur au format 4/3 pour moins de 2000 euros.

Dans le domaine des appareils photo, la tendance est très nettement du côté des petits boîtiers, compacts et faciles à transporter. Après Sony et Panasonic qui ont lancé récemment leurs petits appareils full frame à objectif interchangeable — les Sony A7C R et A7C II et Lumix S9 — c’est au tour de Leica de proposer un nouvel appareil photo compact.

Ce jeudi, le constructeur allemand a en effet dévoilé en partie son nouvel appareil photo compact expert, le Leica D-Lux 8, un appareil qui reprend l’esprit du Fujifilm X100VI ou du Leica Q3, mais dans un gabarit plus petit encore et avec un capteur au format 4/3.

Comme son nom le suggère, le Leica D-Lux 8 vient succéder au précédent compact de petit format de Leica, le D-Lux 7, lancé en 2018. À l’époque, l’appareil reprenait en grande partie les caractéristiques de la gamme compact expert de Panasonic et notamment du Lumix LX100 II. Néanmoins, entre temps, Panasonic semble avoir délaissé ses modèles LX100 et, pour son D-Lux 8, Leica propose finalement des nouveautés plutôt marginales.

Concrètement, l’appareil est doté d’un capteur au format 4/3 de 21 mégapixels. C’est le même format de capteur que l’on va retrouver par exemple sur le Lumix G9 II. Appareil photo compact oblige, il est également doté d’un objectif, en l’occurrence une focale 10,9-34 mm (f/1,7-2,8). De quoi permettre un équivalent 24-75 mm sur un capteur plein format avec une ouverture plutôt alléchante aussi bien en grand-angle qu’à fond de zoom.

Une fiche technique qui réserve encore quelques mystères

Pour l’heure, Leica a été plutôt timide quant à dévoiler les caractéristiques précises de son nouvel appareil photo compact. Le constructeur allemand ne livre en effet ni la cadence en rafale ni la sensibilité, ni la vitesse d’obturation, ni même les caractéristiques vidéo de son D-Lux 8. On ignore par ailleurs si l’appareil sera doté d’une nouvelle technologie d’autofocus hybride avec détection de phase et de contraste — à l’instar de ce que propose désormais Panasonic — ou s’il sera limité, comme son prédécesseur, à un autofocus à détection de contraste.

Le Leica D-Lux 8 // Source : Leica Le Leica D-Lux 8 // Source : Leica Le Leica D-Lux 8 // Source : Leica

La firme a cependant précisé que l’appareil pourrait non seulement enregistrer des clichés au format JPG, mais également dans un format RAW ouvert, le DNG.

Du côté des caractéristiques, les images partagées permettent de découvrir que le Leica D-Lux 8 sera doté d’un petit viseur déporté en plus du moniteur. L’écran n’est cependant pas articulé et ne pourra donc pas être retourné ou orienté vers le haut. Enfin, on pourra noter la présence d’une molette de compensation d’exposition, d’une molette d’ajustement de la vitesse et de deux boutons paramétrables.

Prix et disponibilité du Leica D-Lux 8

Le Leica D-Lux 8 sera disponible à compter du 2 juillet prochain. Il sera proposé en France au prix de 1590 euros avec un mini-flash offert. À titre de comparaison, le Leica D-Lux 7 était lancé à 1180 euros, tandis que le Leica Q3, doté d’un plus grand capteur, est affiché à 5850 euros.