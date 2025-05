Test du Canon PowerShot V1 : Un compact audacieux avec un capteur inédit orienté vidéo

Le Canon PowerShot V1 se positionne dans l’univers des compacts premium. Il mise sur un capteur 1,4 pouce inédit, un objectif 16-50 mm stabilisé et un mode macro performant. Avec son autofocus Dual Pixel CMOS AF II réactif et sa qualité d’image, il vise à séduire vlogueurs et photographes amateurs.

Le Canon PowerShot V1 // Source : Tristan Jacquel

Le marchĂ© des compacts haut de gamme s’enrichit avec l’arrivĂ©e du Canon PowerShot V1. Cet appareil photo se distingue par son capteur CMOS 1,4 pouce de 22,3 mĂ©gapixels, une taille supĂ©rieure aux capteurs 1 pouce traditionnels, qui promet une qualitĂ© d’image amĂ©liorĂ©e.

Le PowerShot V1 intègre un zoom fixe d’Ă©quivalence 16-50 mm (f/2,8-4,5), stabilisĂ© optiquement, associĂ© Ă un autofocus Dual Pixel CMOS AF II annoncĂ© comme prĂ©cis et fiable en suivi, le tout dans un format compact.

Face au Sony ZV-1 Mark II avec son capteur 1 pouce de 20 MP et son objectif 18-50 mm, Canon mise sur une qualitĂ© d’image supĂ©rieure et un mode vidĂ©o 4K60p.

Caractéristique Canon PowerShot V1 Sony ZV-1 Mark II Capteur 1,4 pouce, 22,3 MP 1 pouce, 20 MP Objectif Fixe 16-50 mm (f/2,8-4,5) Fixe 18-50 mm (f/1,8-4,0) Stabilisation Optique + mode vidéo Digitale (vidéo uniquement) Vidéo 4K/60p (crop), Canon Log 3 4K/30p, profils S-Log Poids 426 g 292 g Prix 900 € Environ 900 €

Canon PowerShot V1 Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec un appareil prêté par Canon.

Canon PowerShot V1 Un compact pensé pour les créateurs

Avec des dimensions de 105,5 x 60,9 x 41,5 mm et un poids de 426 g, le Canon PowerShot V1 incarne l’essence du compact : il se glisse dans une poche ou un petit sac. Il arbore un châssis en alliage de magnésium robuste et des lignes épurées. Sa devise semble être simplicité et fonctionnalité.

Le Canon PowerShot V1 et son écran articulé à rotule // Source : Tristan Jacquel

La prise en main est bonne grâce Ă un grip caoutchoutĂ© qui assure une tenue ferme. Les commandes sont bien pensĂ©es : sur le dessus, cinq commandes sont stratĂ©giquement placĂ©es : l’interrupteur ON/OFF, la molette de mode PASM crantĂ©e offrant l’accès aux programmes d’exposition, le dĂ©clencheur entourĂ© de sa bague de zoom, le bouton d’enregistrement vidĂ©o Ă point rouge et un sĂ©lecteur photo/vidĂ©o. Ă€ l’arrière, quatre boutons facilitent la navigation. Pour ajuster l’ouverture du diaphragme, choisir une vitesse d’obturation ou ajuster l’exposition, il faut s’en remettre Ă l’Ă©cran qui, de ce point de vue, est agrĂ©able Ă utiliser.

Un ventilateur Ă bord

Sur le côté droit, une trappe abrite un port USB-C (recharge, alimentation continue, transfert de données via USB 3.2 Gen 1) et une sortie micro-HDMI pour un moniteur externe. Au même endroit, une prise micro 3,5 mm et une prise casque 3,5 mm permettent de brancher un microphone et de monitorer le son.

Sans surprise pour un petit format, batterie et carte mĂ©moire SD partagent la mĂŞme trappe, situĂ©e sous l’appareil.

Point important, le PowerShot V1 est « ouvert » sur le flanc gauche par une trappe d’extraction thermique, dans laquelle se trouve un petit ventilateur qui refroidit les composants internes fortement sollicitĂ©s en vidĂ©o. En consĂ©quence, l’appareil devra ĂŞtre manipulĂ© avec prĂ©caution en cas d’intempĂ©ries.

La grille d’extraction thermique du Canon PowerShot V1 // Source : Tristan Jacquel

Connectivité sans fil et application de contrôle

Le PowerShot V1 est équipé de puces Wi-Fi et Bluetooth pour une connexion rapide et stable avec smartphone, tablette ou ordinateur. Ces fonctions sont gérées via l’application Canon Camera Connect, qui permet de contrôler l’appareil à distance et de transférer automatiquement photos et vidéos vers un smartphone ou une tablette.

L’appareil prend en charge la connexion Ă un rĂ©seau local pour un transfert direct vers un ordinateur ou un serveur FTP, ce qui peut ĂŞtre utile pour les professionnels devant sauvegarder leurs fichiers rĂ©gulièrement.

Canon PowerShot V1 Écran : pratique mais limité en plein soleil

L’écran de 3 pouces du V1 est conçu pour les crĂ©ateurs : tactile et entièrement articulĂ©, avec 1,04 million de points, il pivote dans toutes les directions. Il est idĂ©al pour les vlogs/selfies face camĂ©ra ou les cadrages complexes (contre-plongĂ©e, angles inhabituels). Son interface tactile permet de naviguer dans les menus ou de gĂ©rer très facilement la mise au point d’un tapotement.

Le Canon PowerShot V1 se prend naturellement en mains // Source : Tristan Jacquel

Un mode « vlog » simplifié pour les débutants ajuste automatiquement les paramètres, ce qui est bien pratique pour se lancer sans se plonger dans les réglages. Les menus Canon, riches en options, demandent un temps d’adaptation, mais permettent une personnalisation poussée (profils de couleur, options d’autofocus).

En revanche, en plein soleil, particulièrement au printemps et inĂ©vitablement en Ă©tĂ©, l’écran est sujet aux reflets et sa luminositĂ© ne peut s’Ă©lever suffisamment pour assurer un rĂ©el confort d’utilisation. L’absence de viseur Ă©lectronique (EVF) est un bĂ©mol pour les photographes (en plein soleil).

Canon PowerShot V1 Un capteur innovant et un objectif polyvalent

Le PowerShot V1 introduit un capteur CMOS 1,4 pouce de 22,3 mégapixels, une première dans cette catégorie. Canon semble vouloir se démarquer sur un marché saturé, mais sans concurrencer ses hybrides APS-C à objectif interchangeables (comme l’EOS R50), tout en visant des créateurs exigeants. Ainsi, ce nouveau capteur est-il plus grand que celui du Sony ZV-1 II et équivalent sur ce point aux capteurs Micro 4/3 des appareils Panasonic (G100D, etc).

Type de Capteur Dimensions (mm) Rapport d’aspect RĂ©solution Surface 1 pouce 13,2 Ă— 8,8 3:2 20,1 MP 116 mm² Micro 4/3 17,3 Ă— 13,0 4:3 20,4 MP 225 mm² Canon PowerShot V1 (1,4 pouce) 18,4 Ă— 12,3 3:2 22,3 MP 226 mm²

Avec une surface doublĂ©e vis Ă vis du capteur 1 pouce qui Ă©quipe notamment le Sony ZV-1 II, le PowerShot V1 dispose de plus gros photosites et capte mieux la lumière, avec un bruit rĂ©duit Ă toutes les sensibilitĂ©s ISO. C’est clairement un point fort, surtout en photo oĂą les clichĂ©s sont propres jusqu’Ă 1600 ISO, sans devoir nĂ©cessairement faire appel Ă un logiciel spĂ©cialisĂ© (Topaz ou Lightroom) pour rĂ©duire le bruit.

La plage dynamique est bonne et l’on peut rĂ©cupĂ©rer relativement bien les hautes lumières et les ombres dans les fichiers RAW, lĂ encore avec un logiciel tiers (Lightroom, Capture One, Photolab, etc.).

16 mm, f/4,5, 1/2000s, ISO100, profil Fidèle // Source : Tristan Jacquel

En vidĂ©o, la montĂ©e en ISO semble encore mieux maĂ®trisĂ©e, Ă la valeur de bons algorithmes de filtrage, sans incidente nĂ©anmoins sur la prĂ©cision de l’image.

Une objectif polyvalent

Le zoom optique 3x couvre une plage focale intéressante pour le vlog, les selfies et les paysages, de 16 à 50 mm (équiv. plein format). Sa qualité optique est correcte : distorsion et vignettage minimes en grand-angle (sans doute corrigé électroniquement), aberrations chromatiques quasi absentes et piqué constant — quoique modéré.

Bien qu’il n’y ait pas de mode macro Ă proprement parler, la mise au point Ă 5 cm (16 mm) permet de capturer des dĂ©tails fins (nervures d’une feuille, texture d’un objet), qui plus est avec un bokeh doux Ă f/2,8.

16 mm, f/3,5, 1/2000s, ISO100, profil fidèle // Source : Tristan Jacquel

L’objectif est silencieux et intègre une stabilisation optique (jusqu’à 5 stops de correction). Ă€ mi-course, on sent le « kick » de la stabilisation, et cela aide bien pour les prises Ă main levĂ©e, sans devoir forcer les ISO. Un filtre ND 3 stops, activable via les rĂ©glages, permet de rĂ©duire l’exposition, afin de conserver une vitesse d’obturation basse et s’avère pratique pour conserver un rendu cinĂ©ma en vidĂ©o.

Canon PowerShot V1 Des performances Ă la hauteur en photo

Autofocus : La précision du Dual Pixel CMOS AF II

Le couple capteur 1,4 pouce et objectif s’avère remarquablement efficace pour la mise au point. L’autofocus est clairement un atout du PowerShot V1 grâce au système Dual Pixel CMOS AF II, qui exploite chaque pixel effectuer la mise au point sur l’intĂ©gralitĂ© de la surface du capteur.

50 mm, f/4,5, 1/125s, ISO100, profil fidèle // Source : Tristan Jacquel

Le PowerShot V1 excelle dans la dĂ©tection des sujets, identifie visages, yeux (humains et animaux) et objets avec une facilitĂ© dĂ©concertante. La dĂ©tection des yeux suit un sujet en mouvement de façon fiable, mĂŞme en faible lumière ou s’il est partiellement occultĂ©, et le suivi reste rĂ©actif pour un sujet rapide. On sent l’expertise de Canon en la matière, dĂ©veloppĂ©e avec ses reflex et renforcĂ©e avec ses rĂ©cents hybrides, comme le Canon EOS R5 Mark II. L’AF se repositionne rapidement si la distance change, ce qui inspire confiance pour les prises spontanĂ©es – on peut compter sur lui, ce qui est essentiel.

Le système fonctionne jusqu’à -4 EV (à f/2,8, ISO 100) et est donc utilisable dans des conditions de faible luminosité.

16 mm, f/3,5, 1/2000s, ISO100, profil Fidèle // Source : Tristan Jacquel

En vidĂ©o, les transitions de mise au point sont douces et naturelles et l’utilisateur peut en ajuster la vitesse. Le focus breathing est modĂ©rĂ© et peu perceptible.

Des cadences élevées pour un compact

Le processeur DIGIC X offre des cadences élevées : 30 images par seconde avec l’obturateur électronique, 15 images par seconde avec l’obturateur mécanique. La mémoire tampon encaisse environ 70 fichiers RAW avant de ralentir. Les fichiers RAW non compressés pèsent environ 30 Mo, les C-RAW (compressés lossless) descendent à 15-18 Mo. À 30 images par seconde, les RAW sont capturés en 14 bits pour une plage dynamique optimale.

Mode Cadence Poids RAW Poids C-RAW compressé lossless Obturateur électronique 30 ips ~30 Mo ~15-18 Mo Obturateur mécanique 15 ips ~30 Mo ~15-18 Mo

Autonomie : Correcte mais sans plus

La batterie de 1250 mAh offre une autonomie de 300 clichés (norme CIPA) ou 45 minutes de vidéo 4K. En usage mixte, elle peut tenir une journée. Par ailleurs, l’appareil peut être alimenté via USB-C, pratique pour les vlogs avec une utilisation continue, ou à l’extérieur avec une batterie externe si l’on filme.

Canon PowerShot V1 Une qualité d’image séduisante

Le PowerShot V1 livre des photos de bonne qualité pour un compact. Son capteur 1,4 pouce produit des images nettes, avec des détails précis et des textures bien rendues (motifs d’un tissu, rugosité d’une surface). Les fichiers RAW, en compression lossless, offrent une flexibilité en post-production pour ajuster exposition, ombres ou couleurs sans perte de qualité. Le profil « Fidèle » donne des teintes douces et naturelles, avec un aspect légèrement argentique.

16 mm, f/5,6, 1/1600s, ISO100, profil Fidèle // Source : Tristan Jacquel

Le mode macro à 5 cm est efficace, capturant des détails fins avec un bokeh doux, idéal pour les amateurs de gros plans. L’absence d’EVF peut compliquer le cadrage en plein soleil, obligeant à faire confiance à l’autofocus – heureusement fiable.

Canon PowerShot V1 Un outil performant pour les vlogueurs

On s’en doutait, le Canon PowerShot V1 se rĂ©vèle un alliĂ© de choix pour la vidĂ©o, avec des performances solides. Il filme en 4K Ă 60 images par seconde (crop de 1,2x, bien compensĂ© par sa focale grand-angle de 16 mm qui devient 19 mm), en 4K Ă 30 images par seconde (sans crop), et en Full HD Ă 120 images par seconde pour des ralentis fluides. Le profil Canon Log 3 assure une belle flexibilitĂ© en post-production, avec des couleurs riches et des dĂ©tails prĂ©servĂ©s, mĂŞme en lumière changeante.

La face arrière du Canon PowerShot V1 // Source : Tristan Jacquel

Notez que le redroidissement par ventilation permet de filmer sans a priori de limite de temps (tout du moins Ă 25° C comme lors de ce test), mais que l’enregistrement s’interrompt automatiquement au bout de 6 heures Ă 30 images par seconde, et au bout de 1h30 Ă 60 images par seconde ou dans les modes ralentis Ă plus de 100 images /sec en 1080p. L’appareil accepte nĂ©anmoins d’enregistrer Ă nouveau dans la foulĂ©e.

Une double stabilisation efficace

Comme en photo, voire davantage, l’autofocus est fiable : il n’hĂ©site pas entre canard et brins d’herbe en mouvement. Pas de chasse non plus Ă dĂ©plorer, et encore moins de focus breathing.

L’autofocus rĂ©agit rapidement.

La stabilisation optique, si pratique en photo, est insuffisante pour compenser les mouvements de l’utilisateur Ă main levĂ©e et encore moins en marchant. Les utilisateurs qui voudraient filmer sans le facteur de recadrage imposĂ© par la stabilisation numĂ©rique additionnelle, devront donc utiliser impĂ©rativement un gimbal — ou bien accepter de perdre 20 % d’image avec le traitement Ă©lectronique de compensation de mouvements.

Pour supprimer toute vibration, la stabilisation optique ne suffit pas, il faudra passer par la stabilisation numérique (et le recadrage forcé)

Le fait que Canon ait optĂ© pour un très grand-angle (16 mm) permet, malgrĂ© la stabilisation numĂ©rique, de conserver tout de mĂŞme un angle large Ă 19 mm. Voici d’ailleurs les valeurs de crop selon la rĂ©solution vidĂ©o et la cadence choisies.

RĂ©solution et Cadence Facteur de recadrage Focale la plus courte (Ă©quiv. 35 mm) 4K 30 fps 1,0x (sans IS) / 1,2x (avec IS) 18 mm / 22 mm 4K 60 fps 1,4x (IS non disponible) 25 mm 1080p 30/60 fps 1,0x (sans IS) / 1,2x (avec IS) 18 mm / 22 mm

Un microphone qui craint le vent

Le micro intégré montre vite ses limites. S’il capture un bas-médium clair et met en avant cette plage de fréquences et donc moult détails, il manque de profondeur dans les basses et offre une scène stéréo un peu étroite. Attention au vent : le micro est sensible et accroche facilement.

La connectique du Canon PowerShot V1 // Source : Tristan Jacquel

Heureusement, l’entrĂ©e micro externe 3,5 mm permet de connecter un micro tiers, filaire avec bonnette anti-vent ou sans fil, pour des enregistrements plus propres et adaptĂ©s aux conditions exigeantes. Notez que le bruit du ventilateur est très discret et l’extraction Ă©tant latĂ©rale, elle n’est pas audible en filmant.

Le suivi de sujet fonctionne très bien.

Un dernier mot sur la sortie micro-HDMI : elle permet de transmettre un flux vidĂ©o vers un moniteur ou un enregistreur externe jusqu’en 4K30p sans crop (10 bits, 4:2:2), avec codage Canon Log 3 disponible. La 4K60p reste elle limitĂ©e Ă l’enregistrement sur carte SD.

Canon PowerShot V1 Un positionnement compétitif

Ă€ 999 €, le Canon PowerShot V1 se positionne comme un concurrent direct du Sony ZV-1 Mark II, lancĂ© en 2023 et proposĂ© Ă environ 800 € actuellement. Le V1 justifie son lĂ©ger surcoĂ»t avec son capteur 1,4 pouce plus grand, sa capacitĂ© vidĂ©o en 4K/60p (contre 4K/30p pour le Sony) et sa stabilisation optique, absente sur le ZV-1 Mark II qui se limite Ă une stabilisation numĂ©rique en vidĂ©o. En revanche, le Sony offre une ouverture plus lumineuse (f/1,8-4,0 contre f/2,8-4,5) — au prix d’une longueur focale un peu plus longue au grand angle.