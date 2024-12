Test du Ricoh GR IIIx : un concentré de performances dans un boîtier miniature

Un appareil photo peut-il tenir dans la paume de votre main et offrir la qualité d'image d'un gros hybride ? Le Ricoh GR IIIx répond avec audace : oui. Conçu pour les chasseurs d'images urbaines, ce petit boîtier noir est bien plus qu'un simple appareil photo compact. C'est un outil de précision qui transforme chaque coin de rue en terrain de jeu photographique.

Le Ricoh GR IIIx // Source : Tristan Jacquel

NĂ© de la culture japonaise de la miniaturisation, le Ricoh GR IIIx pousse Ă son paroxysme l’idĂ©e qu’un photographe n’a pas besoin d’un attirail monumental. Sa philosophie est simple mais radicale : maximum de qualitĂ©, minimum d’encombrement. Avec son objectif capable de capturer des dĂ©tails Ă couper le souffle et un format qui dĂ©fie l’imagination, le GR IIIx propose une expĂ©rience photographique unique. Pas question ici de compromis : chaque millimètre de cet appareil a Ă©tĂ© pensĂ© pour servir la crĂ©ation photographique.

1/320s, f/4.5, ISO200, film positif // Source : Tristan Jacquel

Dans le monde des compacts experts, le GR IIIx se pose en ovni technologique. Face aux tĂ©nors que sont le Fujifilm X100VI et le Leica Q3, il impose sa propre dĂ©finition de l’appareil de street photo ultime. Pas de viseur encombrant, une lĂ©gèretĂ© qui le rapproche du smartphone, mais des performances optiques qui le propulsent bien au-delĂ des standards habituels. C’est un appareil qui brouille les frontières entre simplicitĂ© d’usage et excellence photographique.

Ce test a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec un appareil achetĂ© par l’auteur.

Le Ricoh GR IIIx est une évolution du GR III, dont il se distingue uniquement par sa longueur focale. Le GR III intègre une optique d’équivalence 28 mm, tandis que le GR IIIx dispose d’un 40 mm, avec un champ de cadrage plus étroit. Ces deux appareils sont également déclinés en versions HDF, équipés d’un filtre à diffusion qui peut être déployé devant leur capteur afin de produire un effet rétro.

Le Ricoh GR IIIx et une dragonne alternative // Source : Tristan Jacquel

Ces appareils siamois embarquent tous le même capteur APS-C de 24 MP et, à ce titre, ont très peu de concurrents sur le marché. Seuls Fuji et Leica proposent des appareils comparables, le premier avec les Fuji X100V et X100VI (1500/1800 €) et le second avec les Leica Q3 et Q3 43 (6250/6750 €). En somme, le Ricoh GR IIIx est le moins onéreux des compacts à focale fixe et grand capteur.

Caractéristique Ricoh GR IIIx Fujifilm X100VI Leica Q3 43 Capteur APS-C CMOS 24,2 MP APS-C X-Trans CMOS 5 HR 40,2 MP Plein format CMOS 61 MP Objectif 40mm f/2,8 (équiv.) 35mm f/2 (équiv.) 43mm f/1,9 (fixe) Filtre intégré Filtre ND (ou diffusion pour version HDF) Filtre ND intégré Aucun Stabilisation Stabilisation sur capteur 3 axes (4 stops) Stabilisation sur capteur 5 axes (7 stops) Stabilisation sur capteur 5 axes (5,5 stops) Écran Tactile 3 pouces fixe Tactile 3 pouces inclinable Tactile 3 pouces inclinable Viseur Aucun Hybride optique/électronique Viseur électronique OLED 5,76M points Autonomie Environ 200 photos Environ 400 photos Environ 350 photos Vidéo Full HD 1080p à 60 fps 6.2K à 30 fps, 4K à 60 fps 8K à 30 fps, 4K à 60 fps Poids 257 g (avec batterie et carte SD) 521 g (avec batterie et carte SD) 743 g (avec batterie et carte SD) Prix 1 099 € 1799 € 6 750 €

Pourquoi un objectif 40 mm ?

Le 40 mm est une focale intéressante à bien des égards. Pour bien comprendre, il faut rappeler que notre vision centrale confortable s’étend sur une plage de 40 à 60° environ. Or une focale de 40 mm offre un angle de 57°, soit un cadrage très proche de notre vision centrale. En somme, ce qui a aiguisé notre attention au moment de faire la photo se retrouve cadré et mis en exergue.

Petit, mais il tient bien en mains // Source : Tristan Jacquel

En second lieu, la longueur focale de l’objectif du GR IIIx (26,1 mm) correspond quasiment Ă la diagonale de son capteur, ce qui permet d’utiliser une formule optique plus simple, avec moins d’Ă©lĂ©ments et donc moins d’aberrations, ainsi qu’une meilleure transmission lumineuse, des distorsions gĂ©omĂ©triques minimales et un Ă©quilibre optimal entre profondeur de champ et compression.

1/800s, f/5.6, ISO100, Film positif // Source : Tristan Jacquel

Ce constat, Ricoh n’est pas le seul fabricant a l’avoir fait. Leica lui a emboîté le pas récemment avec le Leica Q3 43, un appareil à focale fixe de 43 mm sur capteur plein format, dont la diagonale est très précisément… 43 mm. D’ailleurs, le Leica Q3 43 est, tout comme le GR IIIx avec le GR III, une variante du premier Leica Q3 équipé d’un objectif 28 mm.

Ricoh GR IIIx Design et prise en main

Contrairement aux apparences, le Ricoh GR IIIx n’est pas fabriquĂ© en plastique, mais en alliage de magnĂ©sium ; il est donc plutĂ´t solide. Sa robe est intĂ©gralement noire, la seule fantaisie Ă©tant un cerclage LED vert autour du bouton de mise sous tension. Cette austĂ©ritĂ© semble ĂŞtre un parti pris, et permet de photographier en toute discrĂ©tion.

L’Ă©cran LCD de 3 » du Ricoh GR IIIx // Source : Tristan Jacquel

L’appareil est vraiment très petit, avec moins de 11 cm de largeur, 6 cm de hauteur et 3,3 cm de profondeur, pour 257 grammes seulement. C’est précisément tout son intérêt : pouvoir être glissé dans une poche sans la déformer outre mesure. En comparaison, le Fujifilm X100 VI est deux fois plus lourd, 2 cm plus large, 1,5 cm plus haut et plus épais de 2 cm.

Les défis du format ultra-réduit

Pour tant miniaturiser son appareil, Ricoh a dû faire quelques concessions ergonomiques et fonctionnelles, les principales étant l’absence de viseur électronique, d’écran LCD fixe et de flash. Avec le GR IIIx, on cadre ses photos comme avec un smartphone, avec les inconvénients que cela suppose.

L’objectif dĂ©ployĂ© du Ricoh GR IIIx // Source : Tristan Jacquel

Les cadrages en plongée, contre-plongée ou au ras du sol sont délicats, car l’angle de vue réduit la lisibilité de l’écran. Idem en plein soleil où l’on devine le cadrage plus qu’on le valide. Dans ces cas là , c’est au petit bonheur la chance. La visée avec l’écran fixe est également pénible si l’on est presbyte, car il faut basculer la tête en arrière ou ôter ses lunettes. Dans les deux cas, le confort d’utilisation est moyen et l’on regrette l’absence de viseur EVF avec correction dioptrique.

1/1000 s, f/5.6, ISO100, Film positif // Source : Tristan Jacquel

Pour le flash non intégré, il faudra s’en remettre à la griffe TTL présente et utiliser un modèle externe. Ultime concession liée au mini-format, le Ricoh GR IIIx ne résiste pas aux intempéries.

Commandes et prise en mains

À l’exception du bouton d’enregistrement vidéo, situé sur le flanc gauche, toutes les commandes sont placées sur la droite pour être facilement accessibles avec l’index ou le pouce. À l’avant se trouve une roue crantée cliquable, qui peut servir à modifier différents paramètres : ouverture, vitesse, exposition… selon le choix effectué par l’utilisateur dans le menu de l’appareil.

Les commandes supérieures du Ricoh GR IIIx // Source : Tristan Jacquel

Sur le dessus, se trouvent un large déclencheur, le bouton de mise sous tension et une roue PASM. La rotation de cette dernière est verrouillée par un ergot qu’il faut presser pour changer de mode. Outre les modes automatiques programme, priorité vitesse et diaphragme ou manuel, Ricoh a installé trois positions utilisateurs. Ces dernières sont entièrement paramétrables. À l’arrière se trouvent une molette à rappel central, trois boutons (fonction, menu, affichage) et une roue cadran cliquable pour naviguer à l’écran.

Les menus du Ricoh GR IIIx // Source : Tristan Jacquel

Le grip avant, recouvert de simili-cuir grainé, offre une prise en main confortable entre l’index, le majeur et le pouce. Grâce à la dragonne de poignet, il est agréable de pouvoir laisser l’appareil pendre entre le pouce et l’index entre deux prises de vue. Il faudrait un oeil expert pour deviner que vous tenez l’un des meilleurs appareils compacts du marché.

Connectivité et mémoire interne

La connectique enfin, est composée d’un port USB-C 3.1, dédié au transfert des images et à la charge de la batterie. Cette dernière se trouve dans une trappe sous l’appareil aux côtés du lecteur de carte SD. Rareté, le Ricoh GR IIIx dispose d’une mémoire flash de 8 Go bien utile pour prendre des photos lorsqu’on a oublié sa carte mémoire.

Des menus pas trop alambiqués

Les menus du Ricoh GR IIIx, hĂ©ritĂ©s du modèle III, sont minimalistes et fonctionnels. Ils privilĂ©gient l’efficacitĂ© Ă l’esthĂ©tique, ce qui peut demander une petite pĂ©riode d’adaptation. L’organisation en cinq onglets est logique, mais la navigation peut paraĂ®tre austère aux utilisateurs habituĂ©s Ă des interfaces plus intuitives.

1/160s, f/3.2, ISO100, Normal

Cependant, la personnalisation est un point fort : le bouton Fn et les trois modes utilisateur permettent de configurer rapidement l’appareil selon ses besoins. Les options avancĂ©es, comme les simulations de film et le traitement RAW intĂ©grĂ©, plairont aux photographes expĂ©rimentĂ©s. En rĂ©sumĂ©, un système puissant, mais qui exige un peu d’apprentissage.

Ricoh GR IIIx Objectif : une ingénierie de précision

L’objectif du Ricoh GR IIIx reprĂ©sente un vĂ©ritable tour de force en matière d’ingĂ©nierie optique. Il s’intègre dans un boĂ®tier aussi compact, comparable Ă celui des ultra-compacts Ă©quipĂ©s de mini-capteurs de smartphones, avec une optique conçue pour un capteur APS-C. Ricoh parvient Ă offrir des performances remarquables.

Sa formulation optique complexe comprend 7 lentilles réparties en 5 groupes, dont 2 lentilles asphériques. Ces éléments assurent une correction précise des aberrations et garantissent une netteté exceptionnelle à toutes les ouvertures.

1/800s, f/5.6, ISO200, Film positif // Source : Tristan Jacquel

Cet objectif Ă dĂ©ploiement offre une qualitĂ© d’image supĂ©rieure. Il dispose d’un obturateur Ă lames (leaf shutter), qui autorise une prise de vue discrète et rapide. Un filtre ND de 2 stops s’ajoute Ă ses caractĂ©ristiques, maintenant une exposition correcte dans des conditions de lumière intense, lĂ oĂą la vitesse d’obturation mĂ©canique atteint ses limites.

Netteté et contraste remarquables

L’optique prĂ©sente une nettetĂ© impressionnante, tant au centre qu’aux bords, dès la plus grande ouverture (f/2,8), tout en dĂ©livrant un contraste exceptionnel et en Ă©tant peu sujet aux aberrations chromatiques. Pour en dĂ©celer, il faut vraiment scruter les bords de l’image Ă pleine ouverture, entre une ligne blanche Ă©clatante de soleil et un ciel bleu. Et mĂŞme dans ce cas, il faut zoomer pour les apercevoir. Le vignettage est efficacement corrigĂ© par le boĂ®tier et ne se manifeste que de manière raisonnable dans les fichiers RAW. Au final, la nettetĂ© de cet objectif est tout simplement sidĂ©rante, surtout compte tenu de son petit format.

1/320 s, f/4.5, ISO100, Film positif // Source : Tristan Jacquel

La distance de mise au point minimale est de 20 cm et peut être abaissée à 12 cm en mode macro. La magnification est alors de 0,25x, ce qui ne permet pas d’effectuer des grossissements comparables à ceux d’un véritable objectif macro. Toutefois, la résolution du capteur et la netteté chirurgicale des clichés permettent de recadrer et de se rapprocher vraiment près du sujet.

Image originale Zoom Ă 500 %

La mise au point est extrĂŞmement discrète, se manifestant uniquement par un lĂ©ger bruit lors du dĂ©ploiement et de la rĂ©tractation de l’objectif. Le GR IIIx se dĂ©marque par sa rapiditĂ© : il est prĂŞt Ă prendre des photos en seulement 0,8 seconde après la mise sous tension.

Accessoires et extensions

Le Ricoh GR IIIx offre la possibilitĂ© d’Ă©tendre ses capacitĂ©s optiques grâce au complĂ©ment GT-2, qui permet de transformer la focale de 40 mm en Ă©quivalent 75 m, moyennant 249 euros et des images de 16 MP seulement. Pour utiliser ce convertisseur, il est nĂ©cessaire de lui adjoindre la bague GA-2 (49 euros) ; celle-ci est particulièrement volumineuse, car elle doit impĂ©rativement dĂ©border au-delĂ de l’objectif une fois celui-ci dĂ©ployĂ©.

1/250 s, f/4.5, ISO100, Film positif // Source : Tristan Jacquel

Cette bague est également indispensable pour fixer des filtres polarisant, de diffusion, ND, mist ou autres. En outre, un viseur optique GV-3 (à simples repères gravés) peut être fixé sur le sabot flash. Il est vendu la bagatelle de 299 euros.

Ricoh GR IIIx Qualité photo : un capteur maîtrisé

Ricoh a fait le choix assumĂ© d’un capteur APS-C de 24 mĂ©gapixels, certes moins rĂ©cent que les modèles de 26 MP ou 40 MP dĂ©sormais disponibles sur le marchĂ©. Un choix qui tĂ©moigne certainement d’une maĂ®trise avancĂ©e d’un capteur qui Ă©quipait le GR III lancĂ© quelques annĂ©es plus tĂ´t.

Ricoh a délibérément choisi de ne pas intégrer de filtre anti-crénelage (filtre AA). Ces filtres réduisent traditionnellement les effets de moiré en floutant légèrement les détails très fins. En supprimant ce filtre, Ricoh maximise la netteté et la résolution perçue de l’image. Toutefois, la stabilisation mécanique peut faire bouger le capteur pour simuler un filtre AA, ce qui élimine les irisations sur un tissu à motifs serrés.

1/10 s, f/2.8, ISO640, Film positif // Source : Tristan Jacquel

Le capteur offre une excellente plage dynamique, ce qui permet de capturer des dĂ©tails aussi bien dans les ombres que dans les hautes lumières. Les fichiers JPEG s’exposent bien par dĂ©faut, ce qui rend la prise de vue facile et agrĂ©able. En photographiant au format RAW, vous pouvez dĂ©boucher des ombres riches en informations ou rĂ©cupĂ©rer des hautes lumières lĂ©gèrement surexposĂ©es sans perdre de dĂ©tails. Cette flexibilitĂ© rend la post-production très accessible, surtout avec des logiciels comme Lightroom, oĂą il est simple d’ajuster les images pour obtenir le rendu souhaitĂ©.

Un bruit gênant dès 3200 ISO

La montĂ©e en ISO met en Ă©vidence un bruit Ă peine visible jusqu’Ă 800 ISO et gĂŞnant dès 3200 ISO. De ce point de vue, la prĂ©sence d’une IBIS qui permet — avec les sujets fixes — de ralentir la vitesse d’obturation plutĂ´t que de pousser le capteur, est une très bonne chose.

800 125 1600 3200 400 6400 12800 25600

Des simulations de films et des recettes

Ricoh a intégré plusieurs profils de simulation de film, rendant hommage au patrimoine photographique japonais. Le profil Film positif est très réussi, au même titre que le Noir et blanc dur. Bonne nouvelle, on retrouve ces simulations dans Lightroom. En outre, la communauté des photographes GR a créé un écosystème de « recettes » : des configurations précises qui transforment le look des images.

1/400 s, f/5, ISO100, Monochrome dur // Source : Tristan Jacquel

Ces recettes circulent sur des forums spécialisés et permettent de reproduire des esthétiques vintage, cinématographiques ou inspirées de pellicules mythiques.

Ricoh GR IIIx Sur le terrain

J’ai eu l’opportunité d’effectuer de nombreuses sorties photo avec le GR IIIx en ma possession. Depuis plusieurs mois, l’appareil est toujours dans ma sacoche ou dans une poche, et s’il est un fait indéniable, c’est que l’on fait beaucoup plus de photos avec cet appareil qu’avec un plus gros. Pendant des semaines, mon Canon 6D MkII et son 40 mm f/2.8 STM sont restés sur l’étagère, dépassés en terme de portabilité, mais aussi de qualité d’image. Et pourtant le 40 mm pancake pique bien. Dès les premiers clichés, le Ricoh GR IIIx impressionne, toutes les photos ont une netteté chirurgicale et un contraste marqué.

1/250 s, f/4, ISO200, Normal // Source : Tristan Jacquel

Il y a un effet « whaou » en découvrant qu’un si petit appareil peut produire des images si riches. La longueur focale est adaptée à bien plus de situations qu’on ne l’imagine. Pour un voyage dans les Pouilles, j’ai pris un risque : n’emmener que le Ricoh GR IIIx pour mes photos principales, et un hybride micro 4/3 avec un zoom 80-300 mm.

Le grand-angle ne m’a pas vraiment manqué, même au pied de grandes églises ; plutôt que de tout faire rentrer dans le cadre, j’ai dû choisir une portion seulement de l’édifice et cela m’a obligé à être plus créatif. Avec le GR IIIx, on fait aussi beaucoup de portraits, de (pseudo) macro, de paysages, on tente, on expérimente.

Ricoh GR IIIx Atouts et limites

Le Ricoh GR IIIx est équipé d’un capteur avec stabilisation mécanique sur 3 axes, permettant de gagner jusqu’à 4 stops et réaliser des clichés nets à très basse vitesse d’obturation. En pratique, j’ai réussi à obtenir des images nettes jusqu’à des vitesses proches de 1/4 s, même si le taux de réussite est nettement meilleur vers 1/10 s.

1/25 s, f/2.8, ISO200, Normal // Source : Tristan Jacquel

L’appareil dispose d’une fonction pour corriger (un peu) l’horizontalité du cliché en se servant de l’IBIS. Difficile d’évaluer l’efficacité de cette correction, car, même en utilisant le niveau électronique intégré et en plaçant a priori l’appareil à l’horizontale, il m’est arrivé souvent de devoir corriger a posteriori des lignes d’horizon pas tout à fait plates. La présence de cet IBIS est un atout, même s’il faut reconnaître que celui du Fujifilm X100VI est plus efficace.

Quelques ratés de mise au point

L’autofocus du Ricoh n’est pas le plus rapide et nĂ©cessite souvent de cliquer sur l’Ă©cran pour sĂ©lectionner un petit carrĂ© de mise au point afin de garantir la nettetĂ© au bon endroit. Bien qu’il existe une dĂ©tection automatique, combinant dĂ©tection par contraste et par phase, notamment pour les visages, il est difficile de s’y fier pleinement. Il vaut mieux faire le point Ă l’ancienne. Cependant, Ricoh a intĂ©grĂ© un mode intelligent qui permet de dĂ©finir une plage de distance pour la mise au point.

Macro, 1/100 s, f/2.8, ISO200, Normal // Source : Tristan Jacquel

Par exemple, vous pouvez choisir de faire la mise au point de 50 cm Ă 2 m, ou de 3 m Ă l’infini. Cela simplifie le processus : il suffit de cadrer et de dĂ©clencher. Il est important de noter que cette mĂ©thode nĂ©cessite d’utiliser des ouvertures plus fermĂ©es pour augmenter la profondeur de champ, ce qui entraĂ®ne des vitesses d’obturation plus lentes ou des sensibilitĂ©s capteur plus Ă©levĂ©es, et donc potentiellement du bruit dans les images.

Des rafales au ralenti

Le GR IIIx n’est pas un foudre de guerre lorsqu’il s’agit de photographier en rafale. La cadence max s’établit à 4 images par seconde environ, avec un buffer qui limite le nombre de photos RAW successives à 7 ou 8 (et le double environ en Jpeg).

1/800 s, f/5.6, ISO100, Film positif // Source : Tristan Jacquel

Il faut en outre patienter une dizaine de secondes que les images soient enregistrées, pour que la mémoire tampon redevienne totalement disponible. Ce mode rafale est d’ailleurs le seul disponible, puisque l’appareil n’offre pas d’obturation électronique en mode photo.

Une petite autonomie

Un autre point sur lequel Ricoh a dĂ» faire des concessions Ă cause de la compacitĂ© de son appareil est l’autonomie. Selon la norme CIPA, qui mesure la durĂ©e de vie des batteries en conditions de prise de vue standard, vous pouvez compter en moyenne sur environ 200 photos.

1/1000 s, f/5.6, ISO100, Film positif // Source : Tristan Jacquel

C’est clairement en dessous de ce que propose la concurrence. Cela dit, cette autonomie suffit pour une promenade d’environ trois heures, en prenant le temps de cadrer et de photographier rĂ©gulièrement. Pour Ă©viter de se retrouver Ă court de batterie, il est donc judicieux de prĂ©voir des batteries supplĂ©mentaires (DB110).

Ricoh GR IIIx Vidéo : un potentiel sous-exploité

Ricoh n’a clairement pas optimisé le GR III pour la vidéo. La résolution est limitée à 1080p, et il n’y a même pas de possibilité de ralenti, car la cadence de capture la plus élevée est de 60 images par seconde. Pourtant, le capteur de 24 MP aurait permis d’enregistrer en 4K, voire en 5K ou UHD 6K. De plus, le format d’enregistrement est restreint à l’espace colorimétrique rec.709 (8 bits), ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’enregistrer en Log pour un étalonnage précis de la lumière et des couleurs.

1/8 s, f/2.8, ISO200, Normal // Source : Tristan Jacquel

En examinant les fichiers MOV, on constate que le débit vidéo atteint seulement 42 Mbps, ce qui est également très en deçà des performances des appareils concurrents. L’enregistrement s’interrompt après environ 25 minutes, dès que la limite de 4 Go par fichier est atteinte. En revanche, il est à noter que le GR III dispose d’un microphone stéréo intégré, ce qui peut être un atout pour ceux qui souhaitent capturer un son de meilleure qualité.

Le Ricoh GR IIIx est proposé au prix de 1099 euros. La version GR IIIx HDF avec son filtre de diffusion est facturée 100 euros plus cher. Le prix est élevé, c’est un fait, mais la qualité optique de cet appareil est tout bonnement exceptionnelle.

1/800 s, f/5.6, ISO200, Film positif // Source : Tristan Jacquel

Les Fujifilm X100V et X100VI, qui partagent le même objectif, produisent des images moins définies et sont facturés plusieurs centaines d’euros supplémentaires. Le X100 VI qui possède d’indéniables atouts pratiques et une science des couleurs séduisante, se négocie même en occasion au double du prix du GR IIIx. Il n’y a guère qu’avec le Leica Q3 43 qu’on gagnera en qualité d’image, à condition de dépenser l’équivalent de six Ricoh GR IIIx.