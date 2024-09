Avec cette nouvelle version, le ravissant Leica Q3 est bien plus adapté à la photo de rue… mais attention au prix

L’allemand Leica vient d’annoncer une nouvelle mouture de son Q3. Ce compact plein format à focale fixe se décline ainsi désormais en 43 mm au lieu de 28 mm. Une focale différente, pour un placement tarifaire qui l’est aussi.

Les Leica Q3 en versions 28 mm et 43 mm // Source : Leica

Prise de vue plus resserrée, ouverture moins importante, mais prix plus élevé. Annoncé cette semaine, le nouveau Leica Q3 43 prend un risque calculé pour s’adresser à un nouveau public et — peut-être — relancer l’intérêt pour ce compact plein format à focale fixe intégrée (dont l’objectif est solidaire du boîtier).

Un appareil photo compact que l’on connaissait jusqu’à présent avec une focale 28 mm et une ouverture f/1,7… et qui se décline donc à présent en version 43 mm ouvrant cette fois à f/2. Le grand-angle laisse par conséquent sa place à une optique plus adaptée aux portraits, au reportage ou à la photo de rue, mais également un peu moins lumineuse.

Comme le soulignent nos confrères des Numériques, c’est la première fois qu’un Leica Q se transforme de la sorte. Depuis son lancement en 2015, la gamme misait surtout sur la focale 28 mm. La commercialisation de ce nouveau Q3 43 mm f/2 sonne donc comme une vraie nouveauté pour l’appareil, qui restera bien sûr disponible en 28 mm. Le Q3 43 ne replacera donc pas le Q3 28 au catalogue de Leica.

Un changement que Leica nous fait payer cher

Dans le détail, ce nouveau Q3 43 conserve les spécificités techniques du 28 côté boîtier. On retrouve un capteur 60 Mpx couplé à une puce Maestro IV, elle-même épaulée par 8 Go de mémoire tampon. L’importante définition du Leica Q3 lui permet toujours de « croper » pour simuler diverses focales allant de 60 mm (x 1,4) à 150 mm (x3). On perd alors en définition ce que l’on gagne en zoom virtuel. Le Leica Q3 43 s’en tient par ailleurs toujours à un viseur OLED de 5,76 Mpx, à une certification IP52 (entre autres), et à une captation 8K pour la vidéo.

Leica Leica Leica

L’optique, apochromatique (APO), se compose pour sa part de 11 lentilles (dont 4 asphériques) regroupées en 8 groupes. La distance de mise au point minimale est en outre annoncée à 26,5 cm seulement, ce qui devrait permettre au Leica Q3 43 d’offrir de bons résultats en proxi-photographie par exemple. Côté design, l’objectif intégré de ce nouveau modèle est par contre un peu plus long que le 28 mm f/1.7, et le boîtier est habillé en similicuir. De quoi distinguer au premier coup d’œil les deux versions du Leica Q3.

Quant au prix, il fait mal. Leica profite de ce changement pour ajouter 500 euros à l’addition finale. S’il fallait déjà compter 6250 euros pour s’attacher les services d’un Leica Q3 28 mm… ce modèle 43 mm caracole pour sa part à 6750 euros.