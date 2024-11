Photos de portrait : comment réussir vos photos d’autres personnes à tous les coups

La photographie de portrait semble à la portée de tout le monde, et pourtant, réussir ses portraits demande une certaine pratique.

Photographier ses proches est assurément la première chose que fait tout être humain en possession d’un nouvel appareil photo ou d’un téléphone pourvu d’un capteur photo. Si capturer le visage des êtres qui nous sont chers est une évidence, faire de beaux portraits l’est beaucoup moins. Il faut dire que la photographie de portrait est une vraie spécialité qui englobe un ensemble de techniques, matériels, réglages et retouches. En bref, ça ne s’improvise pas. Voilà un tutoriel qui vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la photographie de portrait, à l’appareil photo ou au smartphone.

Préparer une séance photo de portrait

À moins que vous ne préfériez capturer des portraits à la volée, un minimum de préparation est nécessaire pour une bonne séance de photographie de portrait. Cela passe par le lieu, certes, mais surtout par le moment de la journée, spécialement si vous souhaitez shooter en lumière naturelle.

Prêter attention à la lumière

Effectivement, la lumière que le soleil renvoie à midi n’a rien à voir avec la lumière de 18 h, par exemple, ce qui explique qu’on recommande souvent aux débutants en photographie de portrait de privilégier le début ou la fin de journée (à la golden hour), quand le soleil est doux et encore bas dans le ciel : sa lumière est chaude et diffuse, idéale pour mettre en valeur le visage d’un sujet.

À l’inverse, la lumière de midi, forte et verticale, est propice à créer des ombres tranchantes, notamment au niveau des yeux. Ces ombres sont bien peu esthétiques si on ne les maîtrise pas, il vaut donc mieux éviter ces créneaux-là en extérieur.

Une fenêtre est une excellente source de lumière en intérieur. 50 mm, f/1,8, // Source : © Luis Araujo via Pexels

Si, au contraire, vous préférez photographier en intérieur, mettez en place un décor et trouvez une source de lumière : une softbox, un spot, une lampe ou tout simplement une fenêtre. Même un mur blanc peut être pratique pour diffuser une lumière de lampe un peu trop tranchante.

Aise et confiance : la clé d’une séance photo portrait réussie

Enfin, qui dit portrait, dit sujet. Qu’il soit expérimenté ou simplement motivé, ce sujet attend du photographe une bonne communication, c’est-à-dire des directives claires, et de la bienveillance. Ces deux éléments sont capitaux pour mettre le modèle en confiance et qu’il se sente suffisamment à l’aise pour se détendre.

Quel matériel pour la photo de portrait ?

L’avantage de la photographie de portrait, c’est qu’elle ne nécessite pas quantité de matériel pour assurer de beaux clichés. Un appareil photo, un objectif approprié, et c’est parti.

Nul besoin d’un appareil photo haut de gamme : un appareil photo hybride, un reflex, un compact… Si vous souhaitez retoucher vos images par la suite, optez pour un boîtier qui prend en charge le format RAW.

Choisir le bon objectif

Ce qui compte surtout en photographie de portrait, c’est l’objectif utilisé. Ainsi, optez pour un objectif avec une focale de 50 mm minimum.

Les photographes de portrait apprécient le 85 mm, le format idéal pour retrouver une perspective naturelle de son sujet.

Par ailleurs, une grande profondeur de champ est indispensable en photographie de portrait, privilégiez donc un objectif à large ouverture focale (f/2,8, f/1,8). Pour rappel, le réglage de la profondeur de champ affecte le flou d’arrière-plan d’un sujet, qui sera plus ou moins important selon la valeur choisie. Plus l’ouverture est grande, plus le sujet se détache de son environnement. Dans le cas de la photo de portrait, c’est un élément essentiel.

Portrait capturé à f/2,8 Portrait capturé à f/11

Comme on peut le voir ci-dessus, la profondeur de champ affecte nettement le rendu final.

Les accessoires utiles

Un trépied peut être utile si vous shootez en lumière naturelle et que les conditions lumineuses vous poussent à baisser la vitesse d’obturation.

Bien sûr, vous pouvez aller chercher du côté du matériel pour ajuster les conditions lumineuses ou créer un environnement à votre idée. Par exemple, une softbox fournit une source de lumière supplémentaire, quand un réflecteur aide à atténuer une lumière trop franche et à combler les ombres sur le visage du sujet. Enfin, un flash cobra est bien utile pour donner un coup de pouce à vos photos d’intérieur quand la lumière se fait trop discrète.

Les bons réglages pour photographier des portraits

Passez votre appareil photo en mode manuel ou en priorité à l’ouverture (A/Av), puis paramétrez l’ouverture sur la valeur maximale.

Veillez à faire la mise au point sur les yeux du sujet, manuellement ou en réglant votre appareil photo en conséquence. Certains boitiers sont redoutablement efficaces en suivi des yeux, ce qui assure une mise au point au bon endroit et des photos réussies.

Modifiez les paramètres de déclenchement de votre appareil photo en les passant en mode rafale. Lors de la séance photo, encouragez votre sujet à bouger et vous pourrez ainsi saisir au vol une expression ou un mouvement pour obtenir LA photo. Lors d’une séance photo de portrait, c’est le naturel qui prime et la rafale est un excellent atout.

Réglez votre appareil photo sur le format RAW, ajustez les ISO en fonction des conditions lumineuses et laissez parler votre créativité.

Après la séance photo, passons à la phase de post-production en passant les images sur un logiciel de retouche photo comme Adobe Lightroom, Capture One, DxO PhotoLab ou Luminar Neo.

Quel que soit le type de photographie que l’on pratique, les corrections de base sont une base indispensable en retouche d’image : ajustez l’exposition, le contraste, les hautes lumières… jusqu’à obtenir le résultat désiré.

Respecter le teint du sujet

Modifiez la balance des blancs si besoin, tout en prenant garde à ne pas dénaturer le teint de peau du modèle. En modifiant la colorimétrie d’une photo pour atténuer une rougeur, par exemple, on a vite fait d’obtenir un teint gris. Supprimez les petits défauts éventuels à l’aide de l’outil correcteur de votre logiciel de retouche.

Au lieu de passer du temps sur chaque photo, ne manquez pas d’avoir recours aux paramètres prédéfinis, tels que les presets Lightroom, afin de gagner un temps précieux. En appliquant vos propres presets, ou des presets conçus par d’autres photographes, vos séries de photos sont harmonieuses, homogènes et le processus de post-production bien plus rapide.

L’astuce bonus

Vous souhaitez aller plus loin ? Ajoutez un détail qui change tout : à l’aide de l’outil pinceau, sélectionnez les yeux de votre sujet, et augmentez légèrement la luminosité et le contraste. Ce faisant, vous rendez son regard plus intense encore et créez ainsi un point d’accroche pour le spectateur.

Quelques conseils créatifs

En photographie de portrait, les possibilités créatives sont infinies. Chaque photographe a sa patte, sa vision et son style. À chacun de trouver le sien. Voilà quelques conseils pour enrichir vos photos de portrait :

placer son sujet dos à la source de lumière ou à 45 degrés ;

suivre la règle des tiers en positionnant le regard de son sujet sur l’une des lignes ou, au contraire, s’affranchir de cette règle ;

utiliser les éléments à disposition pour créer du relief : l’ombre d’une branche, un rayon de soleil, le reflet d’un objet en verre, un élément architectural intéressant, la symétrie d’un lieu…

descendre la vitesse d’obturation volontairement et faire bouger son modèle pour créer un flou de mouvement ;

donner des directions claires et maintenir un dialogue encourageant avec son modèle, d’autant plus s’il n’est pas expérimenté et/ou à l’aise face à l’objectif ;

être attentif à l’arrière-plan, notamment aux éléments qui interfèrent avec le sujet (un poteau derrière la tête, une ligne électrique…)

Photographier un portrait à l’aide de son smartphone n’est pas bien sorcier, à condition de savoir comment s’y prendre. Bien que les capteurs photo de nos chers téléphones soient moins performants qu’un appareil photo, ils n’en demeurent pas moins capables de faire de jolis portraits.

Certains téléphones prennent en charge le format RAW, bien utile pour retoucher ses photos en profondeur. Si c’est le cas de votre smartphone, veillez à le paramétrer avant toute séance photo.

Pour aller plus loin dans la pratique de la photo, tournez-vous vers un smartphone conçu pour la photo.

Le matériel pour prendre des portraits au smartphone

Côté matériel, équipez-vous :

d’un votre smartphone ;

d’un trépied adapté en cas de faible luminosité

d’une application de retouche de photo comme Lightroom Mobile, Snapseed, VSCO…

Les réglages

Quant à la prise de vue, suivez le guide :

Passez par le mode « portrait » de l’appareil photo de votre smartphone pour profiter des réglages appropriés et du flou d’arrière-plan généré par votre mobile ;

Utilisez le zoom x2, x3 ou x5 — ce qui correspond généralement à un équivalent 50, 75 ou 125 mm — pour une forme du visage plus naturelle.

si vous préférez ajuster les réglages par vous-même, passez en mode manuel ou « pro » pour atteindre les réglages avancés. À défaut, installez une application tierce comme NightCap sur iOS ou ProCam X sur Android ;

réglez l’ouverture sur la plus grande valeur possible (f/2,8 ou moins) si votre smartphone le permet ;

tapez sur la zone du visage de votre sujet pour la mise au point et déclenchez.

Retoucher ses photos de portrait au smartphone

Après avoir capturé le portrait de votre sujet, importez les images sur une application de retouche pour leur faire atteindre leur plein potentiel. Pour cela, Adobe Lightroom Mobile, Snapseed ou encore VSCO sont de précieux outils à avoir dans son smartphone. Ajustez l’exposition, modifiez la balance des blancs, gérez le flou d’arrière-plan et supprimez les petits défauts. Ajoutez un preset Lightroom ou tout paramètre prédéfini qui donnera du caractère à votre photo.

