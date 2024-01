Top 5 des logiciels de retouche photo pour PC

Après avoir rempli plusieurs cartes mémoires durant les fêtes ou vos vacances, vous prenez enfin le temps de regarder les photos que vous avez prises, mais elles méritent sincèrement quelques améliorations. Découvrez les meilleurs logiciels pour PC pour les embellir sans les dénaturer.

Recadrage, netteté, contraste, contre-jour ou même changement des couleurs, de nombreux logiciels de retouche photo vous permettent parfois de faire des miracles sur des photos normalement bonnes pour la corbeille. Attention, il ne s’agit pas là de rajouter de petits smileys ou d’appliquer un filtre pour vous donner une tête de chat, mais bien d’embellissement. Petit tour d’horizon de notre top 5 des meilleurs logiciels pour améliorer vos photos sur PC, avec un petit bonus en cadeau.

Darktable, développer, trier, organiser et retoucher vos photos

Darktable est un logiciel de retouche photo puissant, gratuit et open source, qui a la particularité d’intervenir dans toutes les étapes de gestion et de traitement de vos photos. À partir de la Table Lumineuse, vous pouvez organiser, trier et cataloguer les images provenant de plusieurs centaines de modèles d’appareils photos numériques, tandis que dans la chambre noire, vous disposez de tous les outils avancés pour améliorer vos clichés.

Du simple recadrage au changement de valeur RVB, en passant par l’ajustement des niveaux, du contraste, des couleurs en mode spot mapping, de l’exposition, la réduction du bruit et l’égaliseur de tons, Darktable peut tout changer. Vous profitez de nombreux paramètres en mode automatique ou manuel, ainsi que de nombreux profils de correction en fonction de l’objectif utilisé.

Et s’il vous faut un dernier argument pour vous décider de tester ce logiciel complètement gratuit (et sans publicité), il peut être téléchargé et installé sur les PC Windows ou Linux, mais aussi sur Mac.

darktable Télécharger gratuitement

RawTherapee, un logiciel open source aux allures de professionnel

Moins populaire que Darktable, RawTherapee offre aussi des fonctionnalités avancées de retouche photo sans que l’utilisateur ait à débourser un centime. Il est gratuit, open source et compatible Windows, Mac et Linux. Il prend en charge un grand nombre de formats d’images brutes (RAW) et propose une interface relativement simple à prendre en main. De plus, il intègre une bibliothèque pour gérer l’ensemble de vos photos et en simplifier la recherche avec des filtres, des étiquettes, des labels et quelques options de recadrage ou de retournement (sans avoir à activer l’éditeur).

La grande force de Rawtherapee réside bien entendu dans les très nombreux outils de retouche, mis à votre disposition. Débutants, passionnés et professionnels y retrouveront aussi bien des outils basiques de balance des blancs, d’amélioration de la netteté, de réduction de bruit, que des réglages plus avancés de correction des aberrations chromatiques, de gestion des canaux de couleurs, de suppression de la brume et bien d’autres. Les paramètres sont très simples à ajuster et il est possible d’enregistrer des profils de manière à appliquer les mêmes corrections sur plusieurs photos en quelques clics.

RawTherapee Télécharger gratuitement

Adobe Photoshop Lightroom, la référence

Lightroom est l’un des produits phare d’Adobe après Photoshop, prisé pour sa polyvalence et sa simplicité d’utilisation. Il procure des outils puissants de développement et d’organisation des images, avec une gestion efficace des fichiers RAW.

La fonction de synchronisation intelligente permet d’harmoniser les ajustements sur plusieurs photos, simplifiant le flux de travail. La création de collections et de dossiers facilite l’organisation, tandis que les fonctionnalités de recherche avancée simplifient la localisation rapide des images. La correction optique automatique et les profils d’objectif garantissent une netteté et une précision optimales.

En outre, la fonction de correction guidée, permettant de redresser facilement les lignes horizontales et verticales, et l’outil de réduction du bruit exceptionnel, offrent des avantages distincts, consolidant la position de Lightroom comme un choix de prédilection pour les passionnés de photographie. Il vous faudra tout de même passer par un abonnement payant pour profiter du logiciel, mais vous aurez l’avantage de pouvoir en profiter aussi sur vos appareils mobiles Android et iOS. Les photographes sous Linux devront toutefois se tourner vers un autre logiciel.

DxO PhotoLab, flexibilité et intuitivité

Disponible pour Windows et Mac uniquement, DxO PhotoLab n’est pas non plus dépourvu d’avantages. L’interface est très intuitive, traduite en français et les réglages peuvent être appliqués sous forme de presets (profils) déjà enregistrés et paramétrés, ou individuellement de manière automatique ou manuelle. Cette flexibilité et cette intuitivité sont de véritables atouts puisque tous les photographes, débutants comme experts, peuvent facilement s’y retrouver et profiter des nombreux réglages avancés disponibles.

DxO PhotoLab offre des réglages essentiels tels que l’exposition, la saturation, le contraste, la luminosité, la balance des blancs et la gestion des couleurs. Des fonctionnalités avancées incluent la réduction du bruit, la correction d’éléments indésirables, et des outils géométriques et locaux, comme la correction d’horizon et l’application de masques d’effet U Point. Avec cette technologie, vous pourrez appliquer un masque d’effet sur une zone sélective de votre photo, comme un flou d’arrière-plan, augmenter la luminosité ou le contraste sur un visage, etc.

Vous disposez de 30 jours pour tester l’ensemble des fonctionnalités de DxO PhotoLab afin de vous forger un avis avant de vous lancer dans l’achat d’une licence.

Luminar Neo, l’IA au service des photographes

Luminar Neo est un logiciel innovant qui exploite la puissance de l’IA pour révolutionner la manière dont les photographes retouchent leurs photos. L’une des principales caractéristiques de Luminar Neo est sa capacité de retouche assistée par ordinateur. Le logiciel utilise des algorithmes avancés pour analyser chaque photo et effectuer des ajustements intelligents afin d’en améliorer la qualité globale.

De la suppression des taches à l’amélioration des couleurs, Luminar Neo peut transformer sans effort vos images en œuvres d’art époustouflantes. Ce qui distingue ce logiciel, c’est sa capacité à conserver l’aspect naturel de la photo tout en apportant des améliorations subtiles pour faire ressortir le meilleur de chaque détail.

Luminar Neo offre aussi une interface intuitive et épurée, ce qui facilite la navigation et l’utilisation pour les photographes de tous niveaux. Le logiciel propose une gamme d’outils et de préréglages qui vous permettent d’affiner le processus de retouche en fonction de vos préférences. Que vous souhaitiez améliorer la netteté d’une photo de paysage ou faire ressortir les détails complexes d’un portrait, Luminar Neo est là pour vous aider.

Disponible aussi pour Windows et Mac, vous pouvez tester la version d’essai avant de vous acquitter d’une licence ou d’un abonnement pour continuer à profiter de toutes les fonctionnalités de Luminar Neo.

En bonus : Topaz Photo AI

Topaz Photo AI aurait aussi mérité de faire partie de notre top 5, mais il lui manque le gestionnaire de photos par rapport aux autres, qui proposent un système intuitif pour organiser, classer et retrouver facilement vos photos.

En revanche, au niveau des fonctionnalités de traitement d’image, ce logiciel répond à tous les besoins des photographes, et même plus, en proposant des fonctionnalités complémentaires. En plus de profiter d’une fonction Autopilot, qui ajuste automatiquement certains paramètres, vous disposerez également de l’outil Recover Faces qui permet de détecter et d’améliorer automatiquement un ou plusieurs visages sur une seule photo, l’outil de “Denoise” qui retire le bruit, ou encore l’outil d’agrandissement (upscale) sans perte de qualité.

Et pour tout cela, Topaz Photo AI fait appel à l’intelligence artificielle, qui analyse, duplique les pixels et les retravaille de manière à affiner les détails, augmenter la résolution et améliorer de nombreux aspects de votre photo. Il peut notamment corriger les aberrations de la lentille de l’objectif, supprimer des éléments indésirables, lisser des imperfections, réduire le bruit et améliorer la netteté de manière incroyablement précise.

Vous pouvez télécharger Topaz Photo AI sur les systèmes Windows et Mac, et tester la version de démonstration, qui vous permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités, mais n’autorise pas la sauvegarde des modifications sans licence.

Topaz Photo AI Télécharger gratuitement

Bien entendu, il existe bien d’autres logiciels de retouche photo qui méritent le détour, mais répondront-ils à vos besoins ? Seront-ils compatibles avec votre système d’exploitation ? Aimeriez-vous aussi une version pour mobile ? En attendant de déterminer vos critères de choix, pour tous les logiciels de cette sélection, il est possible de les tester afin de vous forger un avis.