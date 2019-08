Les smartphones permettent désormais de prendre des photos dignes de certains des meilleurs appareils photo. Ils sont l’outil idéal du partage de photos par MMS, email et sur les réseaux sociaux, où l’on cherche généralement à montrer ses plus belles réussites… Voici quelques applications sélectionnées par nos soins pour la retouche photo. Celles-ci sont parfaites pour vous familiariser avec ce noble art.

Dossier mis à jour en août 2019.

Google Snapseed : l’incontournable

Datant de 2012 (déjà), l’application Snapseed a été maintes fois mise à jour, après avoir été longtemps intégrée à Google+ (RIP). L’outil fait désormais partie des indispensables pour tout photographe mobile qui se respecte, puisqu’elle permet de faire à peu près tout, et sans trop se compliquer la vie. Elle regorge de réglages pointus, mais aussi de retouches automatiques, permet de recadrer les clichés, de les retourner, d’ajouter des effets au pinceau sur des petites zones d’une image et de jouer avec bon nombre de filtres. Petit bonus de plus en plus intéressant, puisque les smartphones haut de gamme sont de plus en plus souvent (depuis Lollipop et l’API Camera2) compatibles avec ce format : la gestion du RAW (DNG) est de la partie. Et ce n’est pas rien, d’autant que les paramètres de modification d’un cliché peuvent être sauvegardés pour être appliqués à une autre image. Snapseed permet également d’ajouter facilement du texte stylisé sur les photos. Pour nous, c’est un coup de cœur.

Adobe Lightroom : le mastodonte

Sans surprise, le bien connu Adobe offre lui aussi ses services sur mobile avec Lightroom — dont la version ordinateur a déjà très bonne réputation. L’outil gratuit permet de retoucher des photographies en passant par des paramètres prédéfinis ou par des réglages nettement plus fins. Le logiciel vise évidemment les utilisateurs de smartphones premium, puisque Lightroom prend tout son intérêt lorsqu’il est utilisé pour retoucher des photos au format RAW. Et d’ailleurs, l’application permet de shooter directement en RAW sans passer par une autre application, avec un mode professionnel disponible pour pouvoir jouer avec de nombreux réglages.

TouchRetouch : la simplicité avant tout

Pour compléter cette sélection, nous mentionnerons aussi l’excellent TouchRetouch pour supprimer facilement des éléments « indésirables » de vos clichés (un passant sur votre joli paysage, une saleté qui traîne sur la table où se trouve pourtant votre belle assiette…).

TouchRetouch Télécharger pour 2,29 € Vous venez de prendre un cliché superbe mais une poubelle, un câble électrique ou un individu viennent gâcher l’image ? Avec TouchRetouch... 3 raisons de télécharger cette application Retirez les éléments indésirables de vos photos en un instant

Différents outils du plus simple au plus précis

Pas besoin de compétences en retouche photo

PicsArt Photo Editor : collage et effets

PicsArt Photo Editor s’éloigne un peu du sujet des retouches photo et aborde plutôt celui des collages et des effets pouvant agrémenter le cliché avant qu’il soit partagé sur les réseaux sociaux. Cette application gratuite est facile à prendre en main et permet de tester de nombreux effets, autocollants, filtres, ou cadres.

PicsArt Photo Studio:Editeur d'Image et de Collage Télécharger gratuitement Gratuite et franchement bien fichue, l’application de retouche photo Picsart se démarque en proposant d’ajouter des effets ludiques, en... 3 raisons de télécharger cette application Interface très bien conçue

Beaucoup d'options de personnalisations

Plusieurs défis proposés par l'application pour s'améliorer

Et ce n’est pas fini ! N’hésitez pas à découvrir notre guide d’applications super pratiques pour obtenir des photos originales pleines de créativité. On y parle de Prisma ou de VSCO, mais pas que !