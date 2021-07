Quel format utiliser pour de belles photos sur Instagram ? Guide des tailles détaillé

Si vous souhaitez créer de belles photos pour Instagram, mais que l'algorithme de compression de l'application gâche votre travail, voici un guide des tailles et des formats à utiliser sur le réseau social d'images.

En 2019, Instagram prend de plus en plus de place dans le paysage des réseaux sociaux et s’impose comme un incontournable. Mais comme tout réseau social important, il peut être difficile de se démarquer. Voici donc quelques conseils pour réaliser de belles photos et éviter que l’application ne compresse trop vos créations, et quelques astuces pour bien choisir la taille de vos photos sur Instagram et tenter d’avoir plus de likes.

Faire de belles photos pour Instagram

Pour percer sur Instagram, à moins d’avoir un concept bien particulier, il vous faudra réaliser de belles photos. C’est là une démarche mêlant à la fois technique et artistique.

La technique

Pour ce qui est de la technique, plusieurs choix s’offrent à vous puisque vous pouvez réaliser votre photo directement depuis votre smartphone ou bien passer par un appareil photo puis transférer vos clichés sur votre téléphone pour les publier sur Instagram, voire carrément les poster depuis un navigateur au format mobile. Rappelons néanmoins que le résultat sera affiché en petit format et que cela permet de gommer l’écart de qualité entre ces deux catégories d’appareils.

Oublions dans un premier temps l’appareil photo et concentrons-nous sur les smartphones. Bien que ce ne soit pas une obligation, plus votre smartphone sera pensé pour la photo et plus ce sera simple d’obtenir le résultat que vous souhaitez. Pour cela, vous pouvez jeter un œil à notre sélection des smartphones qui font les plus belles photos.

Même sans un smartphone coûteux, vous pouvez néanmoins réussir de beaux clichés, et le premier pas est de comprendre comment fonctionne votre appareil photo. Une fois la partie technique assimilée et avec un peu de pratique, vous pourrez jouer des limitations de votre smartphone pour créer de belles photos pour Instagram. Rappelons que le réseau avait à l’origine pour but de créer des clichés « vintage ».

La démarche artistique

Mais l’art réside avant tout dans votre œil et vous pouvez utiliser diverses techniques pour réaliser de plus belles photos et gagner en popularité sur Instagram. Bien sûr, la règle des tiers est un incontournable, mais on peut également citer quelques autres astuces « classiques », comme le fait de toujours garder l’horizon parfaitement droit ou encore d’utiliser le décor pour « encadrer » votre sujet et diriger le regard grâce aux points de fuite. Enfin, n’hésitez pas à vous déplacer et à tourner autour de votre sujet pour trouver le meilleur angle de prise de vue.

Un bon photographe vous dira que les règles sont faites pour être brisées, mais pour y arriver parfaitement, il vous faudra déjà les connaître et les comprendre. Notez par ailleurs qu’Instagram propose de nombreux conseils et techniques de photo.

Pensez ensuite à la retouche photo. Il existe de nombreuses applications telles que Snapseed ou Lightroom CC, très efficaces pour donner plus de vie à vos photos. N’hésitez pas à suivre des tutoriels en ligne pour appréhender parfaitement ces outils. Dans un autre genre, il existe également des applications qui appliqueront des retouches et filtres plus artistiques à vos images pour des effets uniques.

Dernière astuce : pensez à vérifier ce que donne votre photo lorsqu’elle est encadrée de blanc : c’est la couleur de fond d’Instagram et de la plupart des réseaux sociaux.

Quelles dimensions pour les photos Instagram ?

Maintenant que vous avez une belle photo, il est temps de l’uploader sur Instagram, mais attention : l’application compresse les images pour éviter qu’elles ne surchargent les serveurs et l’algorithme dégrade souvent vos photos. Aussi, pour éviter cela, il existe quelques petites astuces, à commencer par le choix de la taille et des dimensions de votre photo.

Dans ses conditions d’utilisations, Instagram explique les modalités d’application de son algorithme :

Lorsque vous partagez une photo d’une largeur comprise entre 320 et 1 080 pixels, nous conservons cette photo dans sa résolution originale tant que le rapport hauteur/largeur est compris entre 1,91:1 et 4:5 (hauteur comprise entre 566 et 1 350 pixels avec une largeur de 1 080 pixels). Si le rapport hauteur/largeur de votre photo n’est pas pris en charge, votre photo sera recadrée pour correspondre à un format correct. Si vous partagez une photo d’une résolution inférieure, nous l’agrandissons jusqu’à une largeur de 320 pixels. Si vous partagez une photo d’une résolution supérieure, nous la réduisons jusqu’à une largeur de 1 080 pixels.

Pour éviter la compression d’image d’Instagram et faire en sorte que vos photos soient les plus belles possible, il suffit donc de faire en sorte qu’elles aient un format de 1080 pixels de large maximum, avec un rapport hauteur/largeur compris entre 1,91:1 (en paysage) et 4:5 (en portrait). Le 1:1 (carré) reste également un format encore très souvent utilisé sur Instagram.

Voici donc les formats photo Instagram idéaux en 2021 :

Photo carrée : 1080 x 1080 pixels (1:1)

1080 x 1080 pixels (1:1) Photo paysage : 1080 x 566 pixels (1,91:1)

: 1080 x 566 pixels (1,91:1) Photo portrait : 1080 x 1350 pixels (4:5)

Notez qu’il existe deux autres formats à connaître pour Instagram :

Photo de profil : 110 x 110 pixels

110 x 110 pixels En story : 1920 x 1080 pixels

Si vous suivez ces dimensions, vos photos ne seront plus gâchées par l’algorithme de compression d’Instagram !

Pour recadrer et redimensionner vos photos au bon format, vous pouvez le faire via des logiciels sur votre ordinateur, ou des applications. Photo Resizer par exemple vous permettra de retailler facilement vos photos pour qu’elles ne dépassent pas 1080 pixels de large.

Et voilà, à vous les likes et les nouveaux abonnés !