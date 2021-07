Les meilleures applications de montage vidéo sur Android et iOS en 2021

Après avoir filmé vos vacances avec votre smartphone Android vous avez envie de réaliser un montage vidéo directement depuis ce dernier sans avoir à passer par votre ordinateur ? Vous êtes au bon endroit, voici notre sélection des meilleures applications de montage vidéo sur Android et iOS.

Avec l’augmentation de la qualité de la capture vidéo sur smartphones, ces derniers remplacent aisément les caméras dans notre quotidien et parfois même à des niveaux professionnels. Il faut dire qu’avec des enregistrements en 4K, voire en 8K, et avec des stabilisations optiques ou électroniques particulièrement poussées, les smartphones sont de parfaits compagnons pour la vidéo.

Une fois vos clips filmés, un petit montage vidéo les rendra plus attrayants et vous permettra de récolter un maximum de likes sur les réseaux sociaux. Et plutôt que de passer par un PC, on vous présente ici les meilleures applications de montage vidéo sur smartphone aussi bien sur Android que sur iOS.

Adobe Premiere Rush, parce qu’Adobe

Premiere Rush est l’application de montage vidéo mise à disposition par Adobe, le spécialiste en matière de logiciels d’édition. Ce service est extrêmement complet et offre une panoplie d’outils pour vos créations pour lesquelles vous pourrez gérer plusieurs pistes vidéo et audio. Les habitués retrouveront ainsi facilement leurs marques et pourront même synchroniser leurs projets avec la version ordinateur d’Adobe Premiere. Notez quand même que Premiere Rush reste tout à fait à la portée des néophytes qui n’auront besoin que d’un petit temps d’adaptation pour maîtriser la bête.

Pour profiter de toute la puissance d’Adobe Premiere Rush, vous devrez accéder à la version payante du service. Par ailleurs, l’application fait partie de la suite Creative Cloud.

Power Director et Action Director, pour tous les niveaux

Si vous recherchez une application de montage puissante et complète, Power Director est l’une des références. L’application permet bien évidemment d’appliquer des effets et transitions aux vidéos, mais aussi de gérer plusieurs pistes audio ou des vidéos ralenties. Power Director permet surtout l’exportation de vos vidéos jusqu’en 4K à 60 FPS, ce qui vous permet d’obtenir un rendu de haute qualité.

Sur Android, les créateurs de Power Director proposent également ActionDirector, un éditeur plus grand public — et donc plus accessible pour les débutants –, mais proposant également de nombreuses fonctions.

Il vous faudra cependant mettre la main au portefeuille à chaque fois pour débloquer ces applications à leur plein potentiel et sans watermark.

KineMaster et LumaFusion, pour les experts

Pour une utilisation avancée, voire professionnelle à certaines occasions, l’application KineMaster est une excellente solution. Vous naviguerez de manière très précise — à la frame près — dans vos contenus pour y appliquer toutes sortes d’effets visuels sonores ou même des transitions 3D. La création de vidéos 4K en 30 images par seconde est par ailleurs possible.

Vous pouvez découvrir l’application par sa version gratuite qui ajoute malheureusement un filigrane sur vos vidéos. Il faudra passer à l’offre payante pour une expérience au top.

Sur iOS, vous trouverez aussi LumaFusion, également très touffu en fonctionnalités avec un design assez inspiré de l’interface de Final Cut Pro. Les personnes habituées à l’écosystème d’Apple ne seront donc pas perdues.

Quik, c’est simple et gratuit

Quik est l’éditeur vidéo pensé par GoPro qui possède évidemment un certain savoir-faire en la matière grâce à ses célèbres caméras. C’est l’une des applications les plus simples d’utilisation, même les plus novices pourront l’utiliser pour assembler des clips, ajouter de la musique, des textes et des effets.

L’application ne déborde pas de fonctionnalités, mais son principal intérêt est ailleurs : Quik est une application totalement gratuite.

InShot, l’application pour vos TikTok

L’application InShot propose aussi des fonctions très simples — presque simplistes — et de nombreux filtres et musiques pour une édition propre et rapide qui sera du plus bel effet sur vos réseaux sociaux.

Cette dimension est d’ailleurs fortement mise en avant sur cette app qui, concrètement, s’avère très adaptée pour faire des TikTok viraux, par exemple grâce à des templates déjà prêts qui mâcheront votre travail.

Artisto… pour les artistes (logique)

Enfin l’application Artisto offre une approche originale, à l’image de ce que Prisma fait pour les photos : elle vous permet de transformer vos vidéos grâce à des effets inspirés d’œuvres d’art.

Une application ultra simple, mais intéressante pour créer des rendus originaux.