Canon surfe sur la tendance des compacts et lance un nouvel appareil photo conçu avant tout pour la vidéo

Canon a présenté ce jeudi un nouvel appareil photo compact résolument orienté vers la vidéo, le nouveau Canon PowerShot V1.

Le Canon PowerShot V1 // Source : Canon

Depuis quelque temps, les appareils photo compacts, avec objectif intégré, reprennent du poil de la bête dans le monde de la photo et de la vidéo. Outre le Fujifilm X100VI, le Leica Q3 ou le Ricoh GR IIIx, on peut également citer la gamme ZV-1 de Sony.

C’est justement de cette dernière que semble s’être inspiré Canon pour son nouveau Canon PowerShot V1, annoncé ce jeudi au Japon.

Un capteur plus grand qu’un pouce… mais plus petit que l’APS-C

Il s’agit en fait d’un appareil que l’on pourrait considérer comme un boîtier compact expert, avec un capteur au format de 1,4 pouce. Un format plus grand donc que son homologue chez Sony, mais plus petit qu’un capteur APS-C. Le capteur va par ailleurs permettre d’enregistrer des photos d’une définition de 22,3 millions de pixels. Canon indique par ailleurs que son processeur Digic X autorise une montée en sensibilité jusqu’à 32 000 ISO. L’autofocus est aussi de mise avec détection des yeux des personnes ou des animaux. Pour la rafale, on peut compter jusqu’à 30 images par seconde en obturateur électronique.

Le Canon PowerShot V1 // Source : Canon

Boîtier compact oblige, le Canon PowerShot V1 intègre aussi un objectif. Il s’agit ici d’une optique particulièrement polyvalente, équivalent 16-50 mm (f/2,8-4,5), efficace aussi bien pour de la photo de paysage que pour du portrait.

Pour aller plus loin

Objectifs photo : tout comprendre aux différentes optiques pour votre appareil photo

Un appareil pensé avant tout pour la vidéo

Mais au-delà de la photo, le PowerShot V1 est avant tout conçu pour un usage vidéo — à l’instar du PowerShot V10 lancé il y a deux ans. Il n’embarque ainsi pas de viseur, mais seulement un écran, plus pratique pour les vidéastes. L’appareil est capable d’enregistrer des séquences en 4K à 30p à partir d’un suréchantillonnage 5,7K de l’ensemble du capteur. L’appareil est également compatible avec la 4K 60p et propose l’enregistrement avec un profil « flat » Canon Log-3 en 10 bits.

Pour aller plus loin

H.265, 4:2:2, 10 bits, UHD ou 60p : tout comprendre aux formats et à la compression vidéo

Du côté de la prise en main, le PowerShot V1 reprend l’aspect global du PowerShot G7 X III de la marque japonaise, avec un poids de 426 grammes et des dimensions de 118,3 x 68,0 x 52,5 mm. Le PowerShot V1 profite cependant d’un grip autrement plus marqué que sur l’appareil de 2019.

Le Canon PowerShot V1 // Source : Canon

Enfin, l’appareil profite d’un ventilateur pour permettre un refroidissement en continu pendant la prise de vue en vidéo et éviter la surchauffe.

Prix et disponibilité du Canon PowerShot V1

Pour l’heure, on ignore encore quand sortira le Canon PowerShot V1 et à quel prix il sera proposé en France.