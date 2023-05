Powershot V10 : Canon lance une caméra rigolote pour se filmer sans prise de tête

Canon a dévoilé son Powershot V10, un appareil vidéo conçu pour se lancer dans le vlog sans se compliquer la vie grâce à un format simple à prendre en main.

Depuis quelques années, les constructeurs photo et vidéo s’emparent d’un nouveau marché, celui de la création de contenus sur Internet et des vlogueurs. Il faut dire qu’il n’est pas toujours aisé de se lancer et de dépasser l’étape de se filmer au smartphone. Jusqu’à récemment encore, les appareils photo souvent proposés aux vlogueurs étaient parfois ardus à prendre en main avec des fonctions complexes.

Un appareil au format très original

Sony, Nikon et Canon ont cependant tenté de simplifier les choses, notamment avec le Sony ZV-E1, le Nikon Z30 ou le Canon EOS R50. Ce jeudi, Canon a cependant décidé d’aller un peu plus loin en développant une caméra pour le moins originale, le Canon Powershot V10, à mi-chemin entre l’appareil photo compact et l’action cam.

Il s’agit en fait d’un petit appareil vidéo doté d’un capteur au format 1 pouce associé à un objectif ultra grand-angle équivalent 19 mm ouvrant à f/2,8 — avec possibilité de zoom numérique. Surtout, l’appareil se veut avant tout destiné à la vidéo et aux vlogs. Il dispose ainsi d’un bouton d’enregistrement proposé en façade et d’un écran tactile de 2 pouces qui peut se retourner pour avoir un retour lorsqu’on se filme. L’appareil est également doté d’un petit trépied afin de le faire tenir droit lors d’un usage posé à plat.

Vidéo oblige, l’appareil embarque par ailleurs deux microphones stéréo permettant d’enregistrer les sons à 360 degrés. Il profite par ailleurs d’une entrée jack 3,5 mm stéréo pour y connecter un micro filaire en cas de besoin. Par ailleurs, Canon fournira des bonnettes anti-vent magnétiques avec son Powershot V10.

Une caméra simple à prendre en main

Du côté des capacités vidéo, le Canon Powershot V10 permet d’enregistrer des séquences en Full HD 60p jusqu’à une sensibilité de 6400 ISO et en 4K UHD 30p jusqu’à 3200 ISO. Canon propose par ailleurs un système de filtres ND optiques automatiques qui vont permettre de réduire la luminosité en cas de besoin. Si l’objectif ouvre à f/2,8, le constructeur autorisera les vidéastes plus expérimentés de régler cette ouverture focale manuellement. Enfin, notons que l’appareil permet aussi bien d’enregistrer des séquences vidéo horizontales, au format 16:9, que verticales, au format 9:16.

Canon indique également avoir soigné la connectivité de son Powershot V10. Outre l’entrée jack 3,5 mm, l’appareil est doté d’une prise USB-C pour la recharge, profite d’un slot pour tiroir microSD pour les cartes mémoires, et embarque même une prise micro-HDMI. Par ailleurs, le Canon Powershot V10 est compatible avec les protocoles UVC/UAC pour être reconnu comme une webcam lorsqu’il est connecté en USB à un ordinateur. Il permet de plus le streaming directement vers YouTube et Facebook — avec d’autres plateformes prévues par la suite. Enfin, l’appareil est logiquement compatible avec l’application Camera Connect de Canon sur smartphone et avec le service de cloud du constructeur, image.

Le Canon Powershot V10 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid Le Canon Powershot V10 // Source : Geoffroy Husson pour Frandroid

Le Canon Powershot V10 sera disponible à compter du 15 juin. Il sera proposé en plusieurs kits, en version noir ou argent. Le modèle de base sera proposé au prix de 449 euros avec un cache, des bonnettes et une sangle. Au prix de 479 euros, on pourra profiter, en plus, d’une cage conçue par Smallrig spécifiquement pour le Powershot V10 afin d’y fixer d’autres accessoires.

