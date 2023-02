Canon EOS R50 : une belle proposition pour troquer son smartphone contre un appareil photo dédié

Pour les personnes souhaitant passer le cap de la photo sur appareil photo dédié, Canon propose désormais un boîtier hybride au prix de moins de 1000 euros, le Canon EOS R50.

En parallèle de son nouvel appareil photo full frame d’entrée de gamme, le Canon EOS R8, Canon a présenté un second boîtier à prix doux, le Canon EOS R50. Il s’agit d’un appareil hybride à capteur photo au format APS-C destiné à initier les personnes souhaitant passer de la photo sur smartphone à la photo au boîtier.

Pour ce faire, le Canon EOS R50 vient ainsi compléter la gamme de boîtiers APS-C de Canon en monture RF initiée l’an dernier avec les Canon EOS R7 et Canon EOS R10. L’appareil embarque ainsi un capteur de 24,2 millions de pixels au format APS-C, c’est-à-dire de 22,3 x 14,9 mm. Il propose plusieurs technologies d’autofocus par reconnaissance de sujet comme la détection des visages, des yeux, des chats, des chiens, des oiseaux, des voitures et des motos. L’appareil peut par ailleurs monter jusqu’à une rafale de 15 images par seconde avec l’obturateur électronique et jusqu’à 12 images par seconde avec l’obturateur mécanique.

Du côté de la vidéo, le Canon EOS R50 est capable de tourner des séquences en 4K 30p grâce à un suréchantillonnage 6 K. L’appareil est également capable d’enregistrer des vidéos en Full HD jusqu’à 120 images par seconde. Les formats verticaux sont également pris en charge et l’écran tactile sur rotule est là pour permettre une prise en main simplifiée pour les vlogs.

Un appareil photo idéal pour les débutants

Le Canon EOS R50 embarque également de nombreux modes pour les débutants avec une explication simple pour chaque menu afin de s’initier à la photographie. Il propose également un mode « bracketing créatif » qui va permettre de prendre quatre photos différentes avec différents effets de filtre à partir d’un seul cliché. De quoi permettre aux personnes découvrant la photo de s’initier aux différents effets possibles avant de se pencher sur le développement de fichiers RAW.

Concernant la connectique, le Canon EOS R50 profite d’une entrée micro, d’une sortie micro-HDMI et d’une prise USB-C. Il ne profite cependant pas de molette à l’arrière ni de joystick, la gestion de l’autofocus se faisant à l’aide du trèfle à l’arrière du boîtier. Par ailleurs, comme l’EOS R8, l’EOS R0 ne profite pas d’un capteur stabilisé. Il propose par ailleurs une sensibilité maximale de 32 000 ISO, extensible jusqu’à 51 200 ISO.

Le Canon EOS R50 sera disponible à compter du mois de mars. Il sera proposé nu à 829 euros, en kit avec un objectif photo 18-45 mm (f/4,5-5,6), équivalent 29-72 mm, à 949 euros ou en kit avec le 18-45 mm et une seconde optique 55-210 mm, équivalent 88-336 mm, (f/5,0-7,1) à 1199 euros.

