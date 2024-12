Ce pack photo avec un Canon EOS R50 et sa batterie d’accessoires à -150 € chez Darty est top pour les créateurs de contenu en devenir

Darty propose une rĂ©duction de 16 % sur un pack comprenant l’appareil photo Canon EOS R50 avec un objectif, un micro stĂ©rĂ©o, un trĂ©pied support double et une carte microSD.

Le Canon EOS R50 et son Ă©cran sur rotule // Source : ThĂ©o Toyer – Frandroid

Le Canon EOS R50 est un appareil photo hybride que l’on peut qualifier d’entrĂ©e de gamme, mais une entrĂ©e de gamme, on ne peut plus solide. Il est lĂ©ger, solide, avec un bel Ă©cran, une ergonomie qui n’est plus Ă prouver, marque de fabrique de Canon. D’autant que Darty l’a empaquetĂ© avec tous les accessoires indispensables pour se lancer, de façon professionnelle, dans la vidĂ©o et la photo. Il y a quelques compromis techniques pour proposer un appareil abordable, mais pour moins de 750 euros, ce pack est des plus intĂ©ressants.

Les points forts du pack Canon EOS R50

Le capteur CMOS de 24,2 Mpx

La qualitĂ© et la vitesse de l’autofocus

Une batterie solide pour une autonomie XXL

Nu, le Canon EOS R50 coûte 829 euros. Chez Darty, le pack avec un objectif RF-S 18-45mm, un micro, un trépied, une télécommande, une carte SD et un chargeur est à 899,99 euros. Sauf en ce moment où il est disponible en promo à 749,99 euros.

Un hybride d’entrĂ©e de gamme qui ne fait pas le timide

Le Canon EOS R50 s’inspire du format du EOS 250D avec un aspect reflex qui renforce sa prise en main. L’appareil mesure 116,3 Ă— 85,5 Ă— 68,8 mm pour seulement 376 g (sans l’objectif bien sĂ»r). Si vous vous y connaissez un peu, pas de soucis, vous serez en terrain connu. Les nĂ©ophytes trouveront lĂ un appareil idĂ©al pour se faire la main et qui ne se moque pas d’eux niveau technique.

Ă€ l’arrière, vous retrouvez un Ă©cran LCD TFT de 7,95 cm et 1,62 Mpx avec un champ de vision de 170°. Il est montĂ© sur une rotule 3 axes qui permet de le faire pivoter comme bon vous semble. L’idĂ©al pour avoir un retour si vous souhaitez l’utiliser comme camĂ©ra, car bien Ă©videmment, il est capable d’ĂŞtre utilisĂ© comme tel. Un bon point de dĂ©part si vous souhaitez vous lancer sur YouTube ou sur Twitch.

Livré avec la panoplie complète du petit streamer

Nous n’allons pas rentrer dans les dĂ©tails trop techniques de l’appareil photo, vous les retrouverez dans le test complet de l’appareil. Faisons plutĂ´t un point sur les accessoires du pack Darty. Ă€ commencer par l’indispensable capteur RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM, avec une stabilisation mĂ©canique bienvenue pour pallier l’absence de stabilisation sur le capteur.

Avec, vous avez un trĂ©pied pour assurer une stabilitĂ© idĂ©ale pour le streaming ou la prise de vie en extĂ©rieur. Avec, vous avez un micro et une bonnette qui va bloquer les bruits parasites et se focaliser sur les voix. La petite carte SD de 32 Go fait plaisir, mĂŞme si vous allez rapidement passer Ă quelque chose de plus gros, surtout si vous faites de la vidĂ©o. MĂŞme s’il est vrai que de ce cĂ´tĂ©-lĂ , il est un tout petit peu en deçà des attentes, mais seuls les plus confirmĂ©s seront gĂŞnĂ©s.

On vous l’avait promis plus haut, mais si vous ĂŞtes fĂ©rus de dĂ©tails techniques, vous pouvez en retrouver tout votre saoul dans notre test complet disponible sur Frandroid.

