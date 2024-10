Fnac et Darty cassent le prix d’un super pack photo avec le Sony A6400 + 2 objectifs + 2 batteries

Fnac a préparé un sacré petit pack pour tous les photographes en herbe, bien complet, avec un appareil hybride, deux objectifs, deux batteries et un chargeur externe avec une réduction de 200 euros.

Sony Pack A6400 + FE 16-50 mm + FE 55-210 mm + chargeur externe + 2ème batterie // Source : Frandroid

Que ce soit pour de la photo ou de la vidĂ©o, vous pouvez vous lancer sans risque avec le Sony A6400. Un appareil puissant, facile Ă prendre en main, que ce soit pour immortaliser vos souvenirs en vacances, en voyage, ou mĂŞme vous lancer sur YouTube ou Twitch avec du matĂ©riel beaucoup plus avancĂ© qu’une simple petite webcam.

Les points forts du Sony A6400

Le suivi autofocus en temps réel fonctionne très bien

Fait des vidéos en 4K sans recadrage

Vous pouvez orienter l’Ă©cran, qui est tactile, Ă 180°

Normalement, ce pack Sony A6400 et tous ses accessoires coĂ»te 1099 euros. Sauf qu’en ce moment, Fnac et Darty vous permettent de le commander pour 899,99 euros, donc Ă vous de choisir l’enseigne que vous prĂ©fĂ©rez, c’est le mĂŞme tarif.

Un pack complet pour les photographes avertis

Si vous cherchez un appareil photo polyvalent et que vous vous y connaissez un peu, ce pack peut vraiment être intéressant. Déjà , parce que le Sony A6400 se distingue par son capteur APS-C de 24,2 mégapixels et son processeur BIONZ X qui permet un super rendu, des teintes fidèles et qui permet de réduire le niveau de bruit. Avec une sensibilité ISO pouvant atteindre 102 400, cet appareil capture des images nettes, même en basse lumière. Sa mise au point rapide en 0,02 seconde et son autofocus avec 425 points couvrant presque toute l’image garantissent des clichés précis, même en mouvement.

Le pack proposĂ© inclut deux objectifs, un 16-50 mm pour les plans larges et un 55-210 mm pour les zooms plus serrĂ©s. Le boĂ®tier du A6400 est conçu pour rĂ©sister Ă l’humiditĂ© et Ă la poussière. Le stabilisateur optique intĂ©grĂ© aux objectifs assure des photos stables sans flou, mĂŞme sans trĂ©pied. Cependant, le dĂ©marrage reste un peu lent et l’obturateur est limitĂ© Ă 1/4000 s. La prise de vue en rafale Ă 11 images/seconde et l’écran inclinable Ă 180° sĂ©duiront les amateurs de vidĂ©os, avec la possibilitĂ© de filmer en 4K HDR sans recadrage (sauf Ă 30 ips).

L’appareil qu’il vous faut pour partir en voyage

Ce qu’il y a de vraiment bien avec le Sony AF6400, c’est son suivi AF en temps rĂ©el et son Ă©cran tactile orientable, le top pour vloguer dans le monde entier ou tout simplement faire de belles photos. De plus, la vidĂ©o 4K UHD couplĂ©e Ă la connectivitĂ© Wifi, NFC et Bluetooth, rend le partage de contenu facile sur les rĂ©seaux sociaux et les plateformes de streaming. La double batterie incluse dans ce pack prolonge en plus vos sĂ©ances photo sans craindre de tomber Ă court d’autonomie.

En revanche, l’absence de stabilisation du capteur et de prise casque limite son usage pour certains professionnels de la vidĂ©o, mĂŞme si ça reste un cas d’utilisation assez particulier. Enfin, si vous ĂŞtes très pointilleux, le rolling shutter en 4K peut poser problème lors de prises de vue avec mouvements rapides. L’accès Ă la carte mĂ©moire par le dessous et le stockage limitĂ© au bus UHS-I rĂ©duisent Ă©galement sa praticitĂ© dans certaines situations.

Pour vous y retrouver dans la jungle des appareils photos hybrides, aidez-vous de notre guide d’achat proposĂ©, vous y dĂ©couvrirez des modèles hautement recommandĂ©s dont certains ont Ă©tĂ© testĂ©s par la rĂ©daction.

