Ces trois nouveaux objectifs Canon sont conçus aussi bien pour la photo que pour la vidéo

Canon étend sa gamme hybride pour la photo comme la vidéo avec trois nouvelles optiques haut de gamme : un zoom et deux focales fixes à grande ouverture.

Le Canon RF 70-200 F2.8L IS USM Z // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

L’an dernier, Canon inaugurait une nouvelle gamme d’objectifs avec son Canon RF 24-105mm f/2,8 L IS USM Z, destiné aussi bien à la photo qu’à la vidéo. Si la gamme L s’est étendue notamment avec une optique RF 35mm F1.4 L VCM en juin dernier, ce sont désormais trois nouveaux objectifs L pour boîtiers plein format qui ont été annoncés ce mercredi par le constructeur japonais.

Au programme, on va ainsi retrouver un nouveau zoom téléobjectif à grande ouverture, le Canon RF 70-200 F2.8L IS USM Z, ainsi que deux focales fixes, les Canon RF 24 mm F1.4L IS VCM et Canon RF 50mm F1.4L IS VCM.

Un téléobjectif zoom haut de gamme

Du côté du zoom, le Canon RF 70-200 F2.8 L IS USM Z propose une plage focale de 70 à 200 mm avec une ouverture constante de f/2,8. Il s’agit en fait du 3e objectif Canon en monture RF à couvrir la plage de 70 à 200 mm après le Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM et le Canon RF 70-200mm F4L IS USM.

Le Canon RF 70-200 F2.8L IS USM Z // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

L’objectif propose ici un format de 88,5 x 199 mm pour un poids de 1,11 kg. Il est composé de 18 éléments répartis en 15 groupes avec trois lentilles asphériques, deux verres super UD et un verre UD, ainsi qu’un diaphragme à 11 lamelles. L’objectif profite en outre d’un zoom interne qui lui permet de conserver le même format à 200 mm qu’à 70 mm. Notons aussi qu’il propose une mise au point minimale de 49 cm à courte focale et à 69 cm à longue focale, pour un facteur de grossissement maximal de x0,3 à 200 mm. L’optique est également stabilisée et offre une mise au point parafocale et un faible focus breathing pour la vidéo.

Le Canon RF 70-200 F2.8L IS USM Z // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Canon RF 70-200 F2.8L IS USM Z // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

L’objectif Canon RF 70-200 F2.8 L IS USM Z est également compatible avec les zooms télécommandés Canon Power Zoom PZ-E2 ou PZ-E2B ainsi qu’avec les téléconvertisseurs Canon RF X1,4 ou X2.

Des focales fixes compactes optimisées pour la vidéo

Concernant les focales fixes, Canon propose cette fois une optique 35 mm F/1,4 et une 50 mm f/1,4 du même format que le RF 35 mm F1.4 L VCM lancé plus tôt dans l’année.

Le Canon RF 50mm F1.4L IS VCM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Les Canon RF 24 mm F1.4L IS VCM et RF 50mm F1.4L IS VCM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Les Canon RF 24 mm F1.4L IS VCM et RF 50mm F1.4L IS VCM se distinguent cependant des précédentes optiques RF par l’intégration d’une bague dédiée à l’ouverture focale, ainsi que par un moteur d’autofocus VCM plus réactif. Les objectifs intègrent aussi une correction du focus breathing ainsi qu’une mise au point parafocale.

Concernant la mise au point minimale, comptez 40 cm pour le 50 mm f/1,4 et 24 cm pour le 24 cm f/1,4.

Prix et disponibilité des nouveaux objectifs Canon

Les trois nouveaux objectifs Canon seront lancés en France dans le courant du mois de novembre.

Le zoom Canon RF 70-200 F2,8 L IS USM Z sera décliné en blanc, mais aussi en noir, au prix de 3599,99 euros. Les focales fixes ne seront quant à elles proposées qu’en noir, à 1599,99 euros pour le RF 50 mm F1.4L VCM et à 1749,99 euros pour le RF 24 mm F1.4L VCM .