Canon EOS R8 : Canon veut rendre la photo plein format plus accessible

Canon complète son offre d'appareils photo à capteur full frame avec l'EOS R8, son boîtier hybride plein format le plus accessible à ce jour.

Si les appareils hybrides dotés de capteur photo plein format ont de quoi faire rêver, ils sont bien souvent inabordables pour le grand public, avec des tarifs premier prix pour des boîtiers neufs à 2100 euros. Afin de développer l’offre et proposer des appareils plus accessibles, le constructeur japonais Canon a donc décider d’aller un peu plus loin et de proposer un appareil photo hybride full frame sous la barre des 2000 euros, le Canon EOS R8.

Dans la gamme de Canon, plus le nombre est élevé, plus l’appareil photo est accessible. Logiquement, le Canon EOS R3 est donc le modèle le plus haut de gamme, suivi de l’EOS R5, de l’EOS R6 et de l’EOS R6 II. Cependant, le Canon EOS R6 II, lancé en novembre dernier, est tout de même proposé à un prix de 2900 euros nu qui le limitera essentiellement aux passionnés ou aux professionnels. C’est justement dans ce cadre que la firme japonaise a dévoilé son EOS R8, l’appareil photo hybride à capteur plein format le moins cher du marché.

De belles performances en photo et en vidéo

Si l’EOS R8 est un appareil photo plus accessible que ses concurrents, Canon n’a cependant pas lésiné sur ses caractéristiques. Il embarque ainsi le même capteur full frame 24 x 36 mm que le Canon EOS R6 II avec une définition de 24,2 millions de pixels. Le capteur est par ailleurs capable de monter jusqu’à une sensibilité de 102 400 ISO. Le constructeur indique par ailleurs avoir intégré une vitesse de lecture du capteur plus élevée, de quoi réduire le rolling shutter et éviter la déformation sur les mouvements rapides. On va par ailleurs retrouver le même autofocus Dual Pixel CMOS AF II que sur l’EOS R3 haut de gamme, avec détection des visages, des yeux, des chiens, des chats, des oiseaux, des chevaux, des voitures, des motos, des trains ou des avions.

Pour la rafale en photo, Canon annonce jusqu’à 40 clichés par seconde. Un mode rafale RAW à 30 images par seconde est également proposé, vous permettant d’enregistrer la demi-seconde avant le déclenchement. Une fonction pratique pour les photographes sportifs et animaliers.

Pour la vidéo, si le Canon EOS R8 ne permet pas l’enregistrement en RAW, il est cependant capable d’enregistrer des séquences en 4K 60p suréchantillonné, c’est-à-dire en utilisant l’intégralité du capteur. En Full HD, le boîtier peut cette fois monter jusqu’à 180p. Canon propose par ailleurs plusieurs fonctions vidéo avancées comme le CLog3 en 4:2:2 10 bits, l’affichage de zebra et le focus peaking.

Un boîtier compact, mais sans capteur stabilisé

Outre son prix, le Canon EOS R3 se distingue également par sa compacité avec un poids de 461 grammes avec carte SD et batterie. Notons cependant que le constructeur n’a intégré qu’un seul emplacement pour carte mémoire. L’appareil embarque également un écran sur rotule, un commutateur photo/vidéo, une entrée micro, une sortie casque, une prise pour télécommande, un porte USB-C et une sortie micro-HDMI. Du côté du viseur, la firme japonaise a intégré une dalle Oled de 120 images par seconde avec une définition de 2,35 millions de points.

Bien évidemment, pour contenir son tarif, le Canon EOS R8 fait un compromis de taille, à savoir l’absence de stabilisation mécanique du capteur. Pour stabiliser les photos et les vidéos, il vous faudra donc nécessairement passer par la stabilisation optique intégrée à l’objectif photo. Pour les vidéos, Canon propose par ailleurs une stabilisation numérique, qui se fera nécessairement avec un léger recadrage.

Le Canon EOS R8 sera dsponible à la fin du mois d’avril 2023. L’appareil sera porposé nu, sans objectif, au prix de 1799 euros. À titre de comparaison, le Panasonic Lumix S5 II s’affiche quant à lui à 2199 euros. Notons cependant que Nikon propose toujours son Z5, sorti en 2020 à 1899 euros. Remplacé par le Sony A7 IV, le Sony A7 III est lui aussi toujours disponible, à 1999 euros, contre 2300 euros au lancement. Le Canon EOS R8 sera également proposé en kit à 1999 euros avec un objectif 24-50 mm f/4,5-6,3 d’une valeur de 399 euros.

