Canon EOS R8 : pourquoi ce boitier est un excellent rapport qualité-prix pour se lancer dans la photo pro

Annoncé en avril dernier, le nouvel appareil plein format de Canon, l’EOS R8 est le petit dernier de la gamme EOS R. C'est aussi le plus abordable avec un prix de lancement à moins de 1800 euros, boitier nu. Avec une fiche technique léchée et peu de concessions, ce boîtier se positionne comme une excellente porte d’entrée dans la photo professionnelle.

Les appareils hybrides plein format sont de ceux qui sont le plus plébiscités à la fois par les professionnels et par les amateurs éclairés. Entre-deux parfaits, ils proposent une excellente qualité d’image dans un format compact. Leur principal défaut ? Leur prix qui dépasse souvent bien plus que 2000 euros. Canon, avec son nouveau boîtier EOS R8 à un tarif plus abordable de 1799 euros, veut rendre accessible la photo professionnelle, et il a tous les arguments pour y parvenir.

La taille du capteur, ça compte

Le principal atout de cet EOS R8 est indéniablement son capteur plein format. Avec une taille de 24×36 mm, sa taille correspond à celle de nos bonnes vieilles pellicules photo. À l’heure actuelle, c’est le second plus grand format de capteur après le moyen format (qui lui est beaucoup plus grand et beaucoup plus cher). C’est également le format le plus répandu en photographie professionnelle pour plusieurs raisons :

sa grande taille lui permet de capter plus de lumière ;

les capteurs plein format ont une définition et une résolution plus importante que les capteurs APS-C ou micro 4:3, offrant donc des photos plus détaillées ;

ils sont aujourd’hui aussi léger que les bridges et bien plus compacts que des boitiers moyen format (ou que des pleins formats avec visée optique) ;

aucune conversion n’est à faire avec les optiques. Un objectif 50 mm plein format cadre comme un 50 mm plein format, et c’est tout.

Si vous voulez en savoir plus sur le capteur de votre appareil photo, nous vous conseillons de consulter cet article détaillé sur les différents capteurs et leurs caractéristiques, rédigé par la rédaction de Frandroid.

Sur ce nouveau EOS R8, il faut donc compter sur un capteur CMOS plein format de 24,2 millions de pixels, le même que sur le EOS R6 II, le modèle plus haut de gamme du constructeur. Une définition excellente qui vous permettra de saisir le moindre détail, et ce dans n’importe quelle condition de lumière. L’OES R8 reprend également l’autofocus du R6 II qui permet un déclenchement en à peine 0,03 seconde et peut shooter 40 images par secondes en JPG ou 30 en format RAW.

Pour compléter ce grand capteur, Canon a implémenté sur ce nouveau R8 un confortable viseur électronique OLED de 2,36 millions de points avec un taux de rafraîchissement à 120 images par seconde, couvrant la quasi totalité du capteur. De quoi vous faire oublier la beauté de la visée optique, ou presque.

Une sensibilité du capteur bien supérieure

Qui dit grand capteur dit plus grand ou plus de photosites. On capte donc plus de lumière et la plage de sensibilité ISO est plus large. Sur ce nouvel EOS R8, elle peut aller jusqu’à 102 400 ISO, extensible jusqu’à 204 800 ISO en cas de besoin.

Le Canon EOS R8 sera donc parfaitement à même de saisir avec justesse les scènes les plus complexes, y compris dans des conditions de faible luminosité tout en gardant les détails.

Gardez tout de même en tête que les résultats les plus probants en termes de bruit numérique sont généralement obtenus sur une plage contenue entre 50 et 3200 ISO et qu’à partir de 6400 ISO, le lissage et le bruit commencent à devenir vraiment visibles. Pour les plus aventureux cependant, les images RAW seront parfaitement retouchables, y compris à 102 400 ISO.

La vidéo n’est pas en reste

Sur ce nouvel hybride, Canon n’a pas non plus oublié les vidéastes et permet l’enregistrement en 4K 60p sans recadrage et sur-échantillonnée depuis le 6K.

Pour ceux qui souhaitent par ailleurs plonger dans la vidéo d’une manière plus professionnelle pourront enregistrer en Canon Log 3 en 10 bits 4:2:2 H.265, un format qui se rapproche d’un format RAW vidéo qui permet une plus grande amplitude dans la retouche et l’étalonnage.

Le parc optique est déjà large

Autre avantage de poids, l’EOS R8 n’étant pas le premier produit de la gamme EOS R, le parc optique est déjà riche d’une belle quantité d’objectifs, du grand-angle au téléobjectif.

Les objectifs plus anciens, monture EF ou EF-S, profitent aussi d’une bague d’adaptation qui vous permet de les fixer sur les montures R. En revanche, les optiques EF-M ne sont pas compatibles.

Bonne nouvelle enfin, pour son lancement, le Canon EOS est accompagné d’un objectif 24-50 mm ouverture f/4.5-6.3, léger, polyvalent et stabilisé qui vous permettra de couvrir la photo de paysage comme la photo portrait.

Des concessions plus que raisonnables

Avec une fiche technique aussi complète, on peut légitimement se demander sur quoi Canon a dû faire ses concessions. Sur bien peu de choses finalement.

Seul véritable compromis effectué sur ce nouvel hybride plein format : l’absence de stabilisation du capteur. Un léger sacrifice qui pourra être compensé par le choix judicieux d’optiques stabilisées.

Du côté de la vidéo, Canon a donc opté pour une stabilisation numérique, qui entraine fatalement un petit recadrage, mais rien de bien méchant.

Exit également les multiples slots SD, sur ce boitier, il faudra composer avec un seul insert pour une carte SD.

Finalement, le Canon EOS R8 est un hybride plein format aux multiples atouts : il est rapide, il possède un grand capteur très bien défini, il propose une rafale et un autofocus plus qu’efficace et il sait également s’adapter aux besoins des vidéastes. Avec un tarif de 1799 euros, il se place comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché de l’hybride. Pour son lancement, il est d’ailleurs proposé en kit à la Fnac avec un bon objectif 24-50 mm, parfait pour débuter en photo avec un boitier plein format.