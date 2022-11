Canon EOS R6 II : un appareil photo au mode rafale ébouriffant

Deux ans après la première version, Canon a dévoilé, ce mercredi, son nouvel EOS R6 Mark II, capable de prendre des clichés à 40 images par seconde pour moins de 3000 euros.

Alors que Canon semble avoir complété sa gamme d’appareils photo numériques avec les modèles full frame EOS R6, EOS R5 et EOS R3, et les modèles APS-C EOS R7 et EOS R10, il est temps pour le constructeur japonais de décliner les successeurs de ces différentes gammes.

Ce mercredi, Canon a ainsi annoncé son nouvel appareil photo hybride milieu de gamme, le Canon EOS R6 Mark II, prenant logiquement la succession de l’EOS R6 premier du nom. Pour rappel, ce boîtier avait été présenté en juillet 2020 et se positionnait alors comme le modèle le plus accessible dans la gamme d’appareils photo à capteur full frame chez Canon. Il était alors équipé d’un capteur de 20 mégapixels, pouvait capturer des séquences vidéos en 4K à 60p et permettait de prendre des photos en rafale jusqu’à 20 images par seconde.

Le Canon EOS R6 Mark II // Source : Canon

Pour son nouvel EOS R6 Mark II, Canon a conservé les principales lignes directrices du premier modèle, mais intègre un capteur photo de meilleure définition, à 24 mégapixels. Celui-ci profite par ailleurs d’une stabilisation mécanique permettant, en principe, de gagner jusqu’à 8 stops d’exposition avec un objectif photo compatible.

Un mode rafale jusqu’à 40 images par seconde

Mais en dehors même du capteur, le Canon EOS R6 Mark II fait surtout un bond en avant dans ses performances de prise de vue, en photo comme en vidéo. Le nouveau boîtier passe ainsi de 20 à 40 images par seconde avec suivi d’autofocus et l’obturateur électronique. Pour la vidéo, l’appareil est cette fois capable de capturer des séquences en 4K 60p en interne et jusqu’en 6K 60p avec le codec Apple ProRes RAW — à condition de profiter d’un enregistreur HDMI externe Atomos Ninja V+. Un mode Full HD à 180 images par seconde est également proposé pour les vidéos au ralenti. Notons cependant que la plage de sensibilité reste identique à la première version, de 100 à 102 400 ISO. L’obturateur mécanique permet quant à lui de capturer des clichés jusqu’à 1/8000 s tandis que l’obturateur électronique peut monter jusqu’à 1/16 000 s.

Concernant l'(ergonomie, le Canon EOS R6 II profite d’un écran LCD rotatif sur rotule et tactile de 3 pouces affichant 1,62 million de points. Il profite également d’un viseur Oled de 3,69 millions de points à 120 Hz. Enfin, pour la connectique, le Canon EOS R6 II profite de deux emplacements pour cartes SD, d’une prise USB-C, d’une sortie micro-HDMI, d’une entrée micro au format mini-jack et d’une sortie casque du même format. L’appareil est également compatible Bluetooth et Wi-Fi pour le transfert de photo et l’affichage à distance sur smartphone.

Le Canon EOS R6 II sera proposé à la vente à la fin du mois de novembre au prix de 2899 euros sans objectif. Un prix en hausse par rapport aux 2699 euros de la première mouture. En kit, le boîtier s’affichera à 3259 euros avec un objectif 24-105 mm (f/4-7,1) ou à 4199 euros avec une optique 24-105 mm (f/4).

