Lumix S9 : Panasonic lance un appareil photo full frame à la fois compact et accessible

Panasonic a dévoilé un nouveau boîtier photo compact et proposé à un tarif relativement abordable, le Panasonic Lumix S9.

Alors que certains espĂ©raient le lancement d’un nouveau boĂ®tier Lumix haut de gamme, successeur des Lumix S1, Panasonic a finalement pris le contre-pied en prĂ©sentant, ce mercredi, un nouvel appareil full frame au format particulièrement compact, le Panasonic Lumix S9.

Ă€ l’instar de ce que peut proposer Sony avec sa gamme Alpha 7C, le Lumix S1 vient ainsi reprendre les principales caractĂ©ristiques de ses aĂ®nĂ©s, mais dans un format bien plus petit qui n’est pas sans rappeler celui des appareils Ă capteur 4/3 de la marque, comme le Lumix GX9, le Lumix GX80 ou le Lumix GX7.

Le Lumix S9, quelques compromis pour un boîtier très compact

Panasonic a ainsi revu l’ergonomie de son appareil afin de proposer un format bien plus maĂ®trisĂ©. Exit ainsi la poignĂ©e grip, le viseur Ă©lectronique, l’obturateur mĂ©canique, le stick, la prise casque ou les molettes Ă l’avant et Ă l’arrière. Comme la gamme ZV de Sony — dont le Sony ZV-1 — le nouveau Panasonic Lumix S9 devra nĂ©cessairement se contrĂ´ler Ă l’aide de l’Ă©cran tactile rotatif Ă 180 degrĂ©s. Si ce format d’appareil est gĂ©nĂ©ralement destinĂ© aux vidĂ©astes, Panasonic vise cependant essentiellement les photographes en recherche d’un boĂ®tier plus compact ou plus accessible, ou simplement ceux qui souhaiteraient acheter un premier appareil photo full frame après avoir pris goĂ»t Ă la photo au smartphone.

Du cĂ´tĂ© de la prise de vue en photo, le Lumix S9 est dotĂ© d’un capteur au format 24 x 36 mm de 24,2 mĂ©gapixels. Comme les prĂ©cĂ©dents Lumix S5 II, Lumix S5 IIX et Lumix G9 II, le nouveau Lumix S9 profite par ailleurs d’un autofocus hybride, utilisant Ă la fois la dĂ©tection de contraste et la dĂ©tection de phase. Il profite par ailleurs d’une dĂ©tection automatique des humains, des animaux, des voitures et des motos. Le capteur est par ailleurs stabilisĂ© sur cinq axes, permettant un gain de 6,5 stops avec une optique compatible. Concernant la rafale, l’appareil peut monter jusqu’Ă une cadence de 30 images par seconde. Enfin, toujours concernant les caractĂ©ristiques photo, il permet un mode haute dĂ©finition Ă 96 mĂ©gapixels Ă main levĂ©e, sans nĂ©cessiter de trĂ©pied.

Si le Lumix S9 n’est pas conçu spĂ©cifiquement pour les vidĂ©astes, il n’en oublie pas pour autant les fonctions vidĂ©os. On va ainsi retrouver un mode d’enregistrement jusqu’en 6K 30p en 4:2:0 10 bits et un mode C4K 60p en 4:2:2 10 bits.

Par ailleurs, Panasonic a Ă©galement intĂ©grĂ© un nouveau mode de zoom avec recadrage permettant de croper dans l’image directement Ă la prise de vue. Ce mode peut par ailleurs accompagner un objectif zoom pour multiplier le facteur de zoom jusqu’Ă x3,1. Notons nĂ©anmoins qu’il s’agit ici d’un zoom avec perte.

Le Panasonic Lumix S9 sera proposĂ© en noir, rouge, vert ou bleu et disponible en juin au prix de 1699 euros nu. Ă€ titre de comparaison, le Lumix S5 II est quant Ă lui affichĂ© Ă 1999 euros. L’appareil sera Ă©galement dĂ©clinĂ© en deux kits : avec un objectif macro 28-200 mm (f/4-7,1) Ă 2499 euros ou avec une optique 20-60 mm (f/3,5-5,6) Ă 1999 euros. Par ailleurs, jusqu’au 31 juillet, pour tout achat du boĂ®tier, Panasonic permettra d’acheter un de ses objectifs Ă focale fixe f/1,8 pour 200 euros (50 mm) ou 300 euros (pour les autres optiques) de plus.

Lumix Lab : une nouvelle application pour appliquer vos effets plus simplement

Pour le lancement de son nouveau Lumix S9, Panasonic a également présenté une nouvelle application pour smartphone : Lumix Lab.

Cette application va vous permettre de contrĂ´ler le boĂ®tier et de transfĂ©rer les photos et vidĂ©os depuis le boĂ®tier vers l’appareil. Cependant, Lumix Lab promet d’aller plus loin avec la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©charger directement des LUTs ou des presets pour fichiers RAW proposĂ©s dans l’application vers l’appareil photo. De la mĂŞme manière, l’application vous permettra d’appliquer ces paramètres de dĂ©veloppement directement depuis le smartphone. Lumix promet une centaine de LUTs et de presets proposĂ©s gratuitement par des crĂ©ateurs directement sur l’application au lancement.

Pour mettre en avant cette nouvelle application, le Lumix S9 intègre d’ailleurs un bouton dĂ©diĂ© Ă la prĂ©visualisation en temps rĂ©el des LUTs tĂ©lĂ©chargĂ©s sur le boĂ®tier.

Pour le transfert des vidĂ©os et l’affichage des LUTs, Lumix a Ă©galement dĂ©veloppĂ© un nouveau format de fichier vidĂ©o, le MP4Lite, annoncĂ© comme 41 % plus lĂ©ger que le MP4 classique. EncodĂ© en 4:2:0 10 bits avec le codec h265, il est censĂ© ĂŞtre particulièrement adaptĂ© Ă la postproduction et Ă l’application des LUTs pour l’Ă©talonnage.

Deux nouveaux objectifs présentés pour les boîtiers Lumix S

Aux côtés du Lumix S9, Panasonic a également présenté deux nouveaux objectifs pour les appareils Lumix plein format à monture L.

Le Lumix S9 avec l’objectif 26 mm // Source : Panasonic Le Lumix S9 avec l’objectif 18-40 mm // Source : Panasonic

Le premier est un objectif 26 mm (f/8) Ă focale et ouverture fixe. Particulièrement compact avec une Ă©paisseur de 1,5 cm et un poids de 58 grammes, il est dĂ©pourvu de moteur d’autofocus. Il sera proposĂ© au prix de 239 euros, mais sera offert avec le boĂ®tier chez la Fnac pour tout achat du kit Ă 1999 euros.

Le second objectif est un zoom 18-40 mm (f/4,5-6,3). Pour l’heure, on en ignore le tarif ainsi que la date de disponibilitĂ©, prĂ©vue « plus tard dans l’annĂ©e ».