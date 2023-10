Test du Panasonic Lumix G9 II : le nouveau roi des appareils micro 4/3

AprĂšs un Lumix S5 II plus qu’intĂ©ressant et prĂšs de 6 ans d’attente, Panasonic fait un retour en force sur le marchĂ© des appareils photo micro 4/3. Revenant avec une version modernisĂ©e et plus puissante que jamais, le G9 II s’annonce comme le nouveau roi polyvalent et incontestable du micro 4/3.

AprĂšs 6 longues annĂ©es, Panasonic met Ă jour son boĂźtier couteau suisse micro 4/3 avec une fiche technique qui ferait rougir un Lumix GH6. Reprenant de nombreux Ă©lĂ©ments de ses ainĂ©s, comme le Lumix S5 II, Panasonic voit les choses en grand et quasi sans concession, avec un boĂźtier qui s’annonce aussi bon en photo qu’en vidĂ©o. Les annĂ©es d’attentes seront-elles ĂȘtre rĂ©compensĂ©es Ă la hauteur de nos attentes ? Les dĂ©passeront-elles ? DĂ©couvrons ça dans ce test du nouveau Panasonic Lumix G9 II.

Panasonic Lumix G9 II Fiche technique

ModĂšle Panasonic Lumix G9 II Type d'appareil Hybride Format du capteur Micro 4/3 RĂ©solution capteur 26,52 Mpx Stabilisateur d'image MĂ©canique DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 5.7K @ 60p AF-S 75 FPS Écran orientable Oui Poids 575 g Fiche produit

Panasonic Lumix G9 II Design et ergonomie : un bon goût de S5 II

Si le Lumix G9 originel se targuait de volumes plutĂŽt gĂ©nĂ©reux et arrondis, il n’en est rien sur son successeur. PlacĂ© sous le signe de la maturitĂ© et de l’efficacitĂ©, ce nouveau G9 II voit principalement deux gros changements structurels arriver; la perte de son Ă©cran supĂ©rieur ainsi qu’une belle mise Ă jour ergonomique.

Partageant la trĂšs grande majoritĂ© de sa conception avec son aĂźnĂ© S5 II, on ne leur donnera comme diffĂ©rence que l’absence du ventilateur sur le G9 II. Avec des dimensions gĂ©nĂ©reuses similaires Ă celle du S5 II — 134,3 x 102,3 x 90,1 mm — la prise en main s’avĂšre tout aussi excellente que sur ce dernier avec une petite perte de poids, en passant de 740 g Ă 658 g pour le Lumix G9 II.

MalgrĂ© un gabarit qui s’avĂšre particuliĂšrement plaisant et rassurant en main, le poids plume du G9 II est un vĂ©ritable atout face Ă son concurrent direct : le OM System OM-1 ; tout en restant plus massif que certains boĂźtiers pleins formats comme le Nikon Z6 II ou la plĂ©thore de boĂźtiers Sony sortis ces derniers mois.

Ce faisant, la prise en main s’avĂšre absolument excellente tant pour les prises de vues Ă une main, que l’équilibre du poids avec une grande optique. DotĂ© d’un large repose pouce rassurant, on ne retrouve qu’un seul dĂ©faut sur l’aspect prise en main de ce G9 II, bien qu’il reste minime : la sensibilitĂ© des molettes de rĂ©glages.

Si l’ensemble de la prestation est un quasi sans faute pour ce G9 II, c’est avec surprise que ce petit dĂ©tail Ă su contrarier Ă de nombreuses reprises nos sessions photos durant le test. Il n’est pas rare de faire tourner la molette situĂ©e au dessus du pouce sans s’en rendre compte, que ce soit en manipulant le boĂźtier ou simplement en laissant pendre au bout de la courroie en photo de rue ; changeant les rĂ©glages de l’appareil de façon intempestives et inattendues. Bien que ce dĂ©faut vaille Ă©galement pour la molette avant, il est bien moins rĂ©curant que celui placĂ© au dessus du pouce. Un petit point regrettable donc Ă la vue de la qualitĂ© globale et du soin apportĂ© Ă ce boĂźtier dont on peine Ă trouver des dĂ©fauts ergonomiques.

Outre ce dĂ©tail, l’accĂšs aux diffĂ©rents boutons ainsi que leurs placements s’avĂšrent excellents sans surprises, tant pour les prises photos que vidĂ©os. ConstituĂ© d’un alliage de magnĂ©sium rĂ©sistant Ă l’eau et Ă la poussiĂšre, l’appareil dispose d’une apparence trĂšs soignĂ©e bien que le choix de plastiques pour certains Ă©lĂ©ments aurait pu ĂȘtre mieux selon nous ; une fois encore difficile de trouver des dĂ©fauts cĂŽtĂ© ergonomie pour ce G9 II.

Le stockage du Panasonic Lumix G9 II©Théo Toyer pour Frandroïd Les connectiques du Panasonic Lumix G9 II©Théo Toyer pour Frandroïd

Du cĂŽtĂ© des connectiques, on retrouve sur ce G9 II un double slot SD UHS-II ainsi qu’un port tĂ©lĂ©commande sur sa partie droite ainsi que son traditionnel logement pour sa batterie DMW-BLK22E, rechargeable directement par USB-C ou accumulateur externe, sous l’appareil. Sur la partie gauche, on retrouve le reste des connectique avec de haut en bas : un port micro, un port casque, un port HDMI-A ainsi qu’un port USB-C (3.2 Gen 2).

Panasonic Lumix G9 II Visée : sobre mais efficace

EquipĂ© d’un viseur Oled de 3,68 Mpx avec un grossissement de 0,8x, le G9 II s’avĂšre aussi confortable que son prĂ©dĂ©cesseur. Lumineux et bien dĂ©fini, ce nouveau viseur n’est encore une fois pas sans nous rappeler le S5 II , dont il reprend Ă©galement l’écran arriĂšre dont nous reparlerons ultĂ©rieurement. Offrant la possibilitĂ© de faire varier le taux de rafraĂźchissement Ă 120 Hz au prix d’une lĂ©gĂšre perte de qualitĂ©, ce viseur s’en sort trĂšs bien dans la majoritĂ© des situations, y compris les shooting sportifs.

Pour ce qui est de la colorimĂ©trie, elle s’avĂšre excellente tant sur l’écran que celle du viseur. Concernant cet Ă©cran arriĂšre, Lumix livre un Ă©cran de 3 pouces de 1,84 Mpx montĂ© sur la mĂȘme rotule que le S5 II, permettant les prises vlog, en servant Ă la fois Ă la navigation tactile et Ă la prise de vue. MĂȘme s’il est lumineux et assez bien dĂ©fini, on reste encore une fois sur la mĂȘme lignĂ©e que le viseur, Ă savoir efficace sans extravagances. En conditions de lumiĂšres vives, l’écran peut trouver ses limites, forçant Ă utiliser le viseur ou masquer le soleil pour voir correctement la visĂ©e. ExceptĂ© dans ces conditions exceptionnelles, la luminositĂ© s’avĂšre globalement bonne.

Panasonic Lumix G9 II ContrĂŽle et navigation : l’excellence jusque dans les dĂ©tails

Disposant de la possibilitĂ© de rĂ©assigner la quasi totalitĂ© de ses boutons, ce G9 II dispose d’une capacitĂ© de personnalisation tout simplement exceptionnelle. Du cĂŽtĂ© des menus, pas de surprise, l’interface de Lumix est toujours aussi bonne. Les menus sont pptimisĂ© pour la navigation tactile, qui demeure trĂšs agrĂ©able via son Ă©cran arriĂšre. L’usage de la roue de navigation, pouvant Ă©galement faire office de trĂšfle, s’avĂšre trĂšs utile en complĂ©ment du tactile, lors des sessions de personnalisations ou de recherche dans les menus.

Pour parfaire le tout, la prĂ©sence d’un joystick aux cĂŽtĂ©s du bouton AF-On, pour faciliter la mise au point, rend quasi parfaite les capacitĂ©s de contrĂŽle et de navigation de ce nouveau Lumix G9 II. NouveautĂ© marquante sur ce boĂźtier, la disparition de l’écran de contrĂŽle sur la face supĂ©rieure laisse place Ă une roue PASM sur l’interrupteur de l’appareil.

À l’usage, ce changement permet une plus grande aisance avec des boutons plus aĂ©rĂ©s et mieux placĂ©s, mais fait perdre ce petit plus apportĂ© par les exifs en accĂšs rapide sur la face supĂ©rieure.

Avec ce gain d’espace, le bouton rec dispose dĂ©sormais de beaucoup plus de place, tandis que les trois boutons WB/ISO/EV sont rehaussĂ©s pour une meilleure ergonomie gĂ©nĂ©rale.

Avec cette disparition d’écran, la place dĂ©sormais libĂ©rĂ©e permet l’apparition d’une roue dĂ©diĂ©e Ă Â la sĂ©lection de l’entrainement ; peut-ĂȘtre un peu gadget selon nous, mĂȘme si toujours pratique avec cette facilitĂ© d’accĂšs. Enfin, c’est dans les dĂ©tails que la diffĂ©rence se fait, avec le sĂ©lecteur de mise au point accolĂ© au joystick, permettant de basculer entre les trois modes de mise au point disponibles, accordant encore une fois un excellent niveau de contrĂŽle sur ce G9 II.

Panasonic Lumix G9 II QualitĂ© d’images : un grand pas pour le micro 4/3

ÉquipĂ© d’un capteur de 25,2 Mpx — 5776 x 4336 pixels — , la qualitĂ© des photos de ce G9 II associĂ©e Ă son processeur Venus Engine fait un bon pas en avant en gagnant 5 Mpx avec cette itĂ©ration.

Gagnant autant en restitution des dĂ©tails qu’en fidĂ©litĂ© des couleurs, les clichĂ©s pris avec ce G9 II, dans de bonnes conditions lumineuses, s’avĂšrent particuliĂšrement satisfaisants. FidĂšle Ă sa signature, on retrouve sur ce Panasonic la coutumiĂšre balance des blanc tirant vers les tons froids. Disponible en kit avec le petit objectif Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm f/2,8-4 ASPH, ce couple lĂ©ger et polyvalent s’en sort trĂšs bien, tant par le piquĂ© que la restitution des couleurs.

Pourvu d’une large gamme dynamique allant jusqu’à 13 stops (en V-Log), le G9 II possĂšde une sensibilitĂ© ISO native allant de 100 Ă 25 600 ISO, extensible Ă 50 ISO.

Sur le terrain, couplĂ© au 12-60 mm f/2,8-4, on remarque tout de suite les progrĂšs dans la gestion du bruit avec des images parfaitement exploitables jusqu’à 800 ISO. PassĂ© 1600 ISO, un premier pallier se fait ressentir, sans ĂȘtre rĂ©dhibitoire, contrairement au palier des 3200 ISO. PassĂ© ce cap, la perte de dĂ©tails et la fiabilitĂ© des couleurs en viennent Ă ĂȘtre vraiment dĂ©gradĂ©s jusqu’à 12 800 ISO, dernier palier qui marque une dĂ©gradation vraiment significative de l’image, alors compliquĂ©e Ă rĂ©cupĂ©rer.

800 ISO au Panasonic Lumix G9 II©Théo Toyer pour Frandroïd 1600 ISO au Panasonic Lumix G9 II©Théo Toyer pour Frandroïd 3200 ISO au Panasonic Lumix G9 II©Théo Toyer pour Frandroïd 6400 ISO au Panasonic Lumix G9 II©Théo Toyer pour Frandroïd 12800 ISO au Panasonic Lumix G9 II©Théo Toyer pour Frandroïd 25600 ISO au Panasonic Lumix G9 II©Théo Toyer pour Frandroïd

À l’usage, avec des conditions lumineuses classiques Ă importantes, ce G9 II surprend par la qualitĂ© des photos qu’il propose, associĂ© Ă une optique de qualitĂ©. La qualitĂ© des dĂ©tails et des couleurs se rapprochant grandement de ce que l’on peut retrouver sur les capteurs de plus grands formats. Dans les conditions lumineuses plus faible en revanche, le format 4/3 peine toujours et perd rapidement en qualitĂ©, dĂ©faut historique inhĂ©rent Ă ce type de capteur.

Pour les amateurs de jpeg et de luts, Panasonic propose une fois encore sur ce G9 II une grande variété de filtres allant des profils aux couleurs trÚs marquées, aux filtres noir et blanc issus de la collaboration avec Leica. Un petit plus appréciable, en particulier pour la partie N&B trÚs réussi.

Panasonic Lumix G9 II Performances : une rafale au sommet

Premier appareil micro 4/3 Ă©quipĂ© d’un autofocus hybride — dĂ©tection de phase et de contraste — de la firme, le G9 II reprend encore une fois un Ă©lĂ©ment du S5 II sorti plus tĂŽt en l’associant Ă leur derniĂšre gĂ©nĂ©ration de processeur Venus Engine. Ainsi, Panasonic se remet au niveau de la concurrence avec un systĂšme Ă la fois rapide et prĂ©cis, dont les performances font un grand saut en avant. Avec un total de 779 collimateurs utilisables, la rapiditĂ© et l’efficacitĂ© de la reconnaissance des sujets prend un sacrĂ© coup de jeune. Au delĂ des visages et yeux sujets humains, ce G9 II est Ă©galement capable de reconnaĂźtre les animaux, voitures, motos, et oiseaux. En comparaison, le G9 II se place mĂȘme devant le S5 II avec son suivi amĂ©liorĂ© pour les animaux et les vĂ©hicules.

Si l’autofocus du G9 premier du nom s’avĂ©rait bon, il ne proposait que de la dĂ©tection de contraste et est incomparable avec celui de son successeur qui le dĂ©trĂŽne largement sur tous les points grĂące au passage Ă l’AF hybride et ce, mĂȘme en basse lumiĂšre. A l’usage, on remarque toutefois quelques ratĂ©s avec des dĂ©tections fantĂŽmes qui s’avĂšrent tout de mĂȘme occasionnelles. Un comportement qui le place toujours quelque peu en deçà de la concurrence, bien que les avancĂ©es peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de majeures pour Panasonic.

Pour ce qui est de la vitesse, Panasonic Ă clairement travaillĂ© son G9 II comme un boĂźtier Ă tendance sportive. Avec une rafale Ă 10 i/s avec suivi AF, le constructeur fait de net progrĂšs mais reste encore une fois en dessous de certains de ces concurrents en partie mĂ©canique. En obturateur Ă©lectronique, le G9 II prend son envol sur la concurrence avec un buffer allant jusqu’à 60 i/s avec suivi AF ; montant jusqu’à 75i/s avec le mode AF-S, le tout avec un buffer acceptant pas moins de 200 clichĂ©s en UHS-II. A l’heure actuelle, ce G9 II possĂšde donc la meilleure rafale du marchĂ©, dĂ©passant mĂȘme l’excellent OM-1 avec ses 50 i/s et son buffer limitĂ© Ă 90 images.

En considĂ©rant un certain nombre de ratĂ©s, qui restent nĂ©anmoins peu nombreux, la rafale s’en sort trĂšs bien avec des effets de rolling shutter limitĂ©s.

Niveau autonomie, le constructeur annonce une lĂ©gĂšre baisse face Ă son ainĂ© avec environ 370 images au viseur contre 390 avec l’écran arriĂšre. Une baisse d’environ 20 clichĂ©s donc qui ne se fait pas ressentir sur le terrain avec des performances qui montent de nĂŽtre cĂŽtĂ© jusqu’à 700 clichĂ©s environ. Pour la vidĂ©o, notre test conclu une autonomie d’environ 90 Ă 105 minutes en captation 4k 60p classique. Pas de problĂšme notoire de surchauffe Ă signaler avec ce G9 II qui gĂšre bien la montĂ©e en tempĂ©rature lors des longues prises vidĂ©os malgrĂ© l’absence de ventilation.

Panasonic Lumix G9 II Qualité vidéo : la petite bombe

Lien YouTube S'abonner Ă Frandroid

J'accepte tout GĂ©rer mes choix

Bien que Panasonic se place comme l’un des leaders du monde de la vidĂ©o depuis la sortie de son GH4, l’arrivĂ©e de ce G9 II vient remettre un clou sur le cercueil de sa concurrence, et surtout sur le GH6, son homologue dĂ©diĂ© Ă la vidĂ©o. Disposant de la vidĂ©o en 5,7K, 60p, 4:2:0, 10 bits et 17:9 (en interne et sans recadrage), le Lumix G9 II n’a donc que faire de la concurrence et qui plus est celle du trĂšs aimĂ© GH6, avec des capacitĂ©s comme l’Apple ProRes 4:2:2 HQ en 30p ou en 4K DCI, UHD voire mĂȘme en Full HD, le tout sur SSD externe.

Lien YouTube S'abonner Ă Frandroid

J'accepte tout GĂ©rer mes choix

En plus du ProRes, Panasonic propose la possibilitĂ© d’enregistrer des sĂ©quences en anamorphique de 5,8K en 30p max. Les amateurs de haute vitesse seront Ă©galement comblĂ©s avec des possibilitĂ©s de captation jusqu’en 4K 120p et jusqu’en Full HD 300p. Ce G9II a de quoi sĂ©duire les vidĂ©astes. Ajoutez Ă cela la possibilitĂ© d’ajouter des Luts en temps rĂ©els (avec la V-709 native modifiable), les zĂ©bras, l’aide Ă la transition de mise au point, les marqueur de cadre et l’enregistrement sur SSD externe entre autre, et ce boĂźtier se voit ĂȘtre aussi polyvalent en photo qu’en vidĂ©o.

Le G9 II prend donc la vedette au GH6 dont il ne prend pas l’enregistrement en RAW via la sortie HDMI et le ventilateur intĂ©grĂ©.

Panasonic Lumix G9 II Prix et disponibilité

Le Panasonic Lumix G9 II est disponible au tarif de 1899€ nu ou en kit, avec le Lumix G Vario 12-60 mm f/3,5-5,6 ASPH à 2099€ ou avec le Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm f/2,8-4 ASPH à 2499€