Canon lance un objectif très lumineux, idéal pour la photo de paysage

Canon a dévoilé cette semaine un nouvel objectif plein format. Avec son RF 20mm f/1.4 L VCM, la marque signe son 20 mm le plus lumineux jamais lancé.

Voici le nouveau Canon RF 20 mm f/1,4 L VCM // Source : Canon

C’est une première, et elle devrait ravir les amateurs d’optiques grand-angle disposant d’un boîtier plein format Canon… comme le récent EOS R5 Mark II. Le constructeur Tokyoïte a présenté cette semaine son nouveau Canon RF 20mm f/1.4 L VCM, son tout premier objectif 20 mm disposant d’une telle ouverture.

Chargé de concurrencer le Sigma 20mm f/1.4 DG DN Art (son seul véritable rival sur ce segment), ce nouveau venu arrivera sur le marché en avril, à un tarif de 1 999,99 euros en France.

Il rejoint une famille de trois objectifs Canon complémentaires d’ores et déjà disponibles : les Canon RF 24mm f/1.4 L VCM, RF 35mm f/1.4 L VCM et RF 50mm f/1.4 L VCM, pensés aussi bien pour les vidéastes que les photographes.

Un 20 mm particulièrement soigné

Comme son nom l’indique, le Canon RF 20mm f/1.4 L VCM embarque des Voice Coil Motors (VCM) permettant une mise au point automatique plus rapide et surtout plus fluide. Ces moteurs puissants peuvent en effet déplacer délicatement des éléments en verre plus lourds.

Une bonne chose dans le cas présent puisque cette nouvelle optique conjugue un total de 15 éléments répartis en 11 groupes. Parmi eux, un élément Super UD, une paire d’éléments UD, deux lentilles asphériques et une lentille BR (Blue Spectrum Refractive). Cette dernière est assez peu courante, mais elle permet notamment de contribuer à la réduction d’aberrations chromatiques.

Avec cette nouvelle optique, Canon mise pour le reste sur une bague manuelle décliquetée pour l’ouverture du diaphragme, et sur une technologie permettant de minimiser d’éventuels problèmes de focus breathing.

Côté dimensions, le Canon RF 20mm f/1.4 L VCM mesure enfin 99,3 mm de long pour 76,5 mm de diamètre, pèse 519 grammes et peut accueillir des filtres de 67 mm.