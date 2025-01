Canon lance un zoom grand angle à grande ouverture pour des photos de paysage sans se ruiner

Canon a présenté son nouvel objectif zoom grand-angle, le Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM. Proposé à un prix bien plus attractif que les autres modèles de la marque, il vient marcher sur les platebandes de Tamron ou Sigma.

Le Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Peu à peu, Canon ouvre sa monture RF aux fabricants d’objectifs tiers… du moins pour les optiques associées à des boîtiers APS-C. Pour les appareils photos Canon RF équipés de capteur au format full frame, la marque japonaise conserve encore le monopole des optiques.

Il n’est donc, pour l’instant, pas possible d’opter pour un objectif Sigma, Tamron ou Samyang avec autofocus sur un appareil photo Canon RF. Mais, pour les photographes à plus petit budget, le constructeur a développé une gamme de zooms à grande ouverture et à prix plus attractif.

Un zoom grand-angle à grande ouverture, compact et stabilisé

Après l’objectif trans-standard Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM lancé à 1299 euros, le constructeur vient de dévoiler un nouveau zoom grand-angle, le Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM.

Le Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM et le Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Cet objectif propose un format similaire à celui de son grand frère avec un petit gabarit de 76,5 x 91 mm au maximum et un poids plume de 445 grammes sur la balance.

Le Canon RF 16-28 F2.8 IS STM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Canon RF 16-28 F2.8 IS STM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Comme son nom l’indique, le RF 16-28mm F2.8 IS STM propose une plage focale de 16 à 28 mm en conservant une ouverture maximale de f/2,8. L’optique est également stabilisée afin de gagner jusqu’à 5,5 stops de luminosité et 8 stops en comptant la stabilisation du capteur.

Du côté de l’architecture optique, le Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM embarque 16 lentilles réparties en 8 groupes, dont quatre verres UD, une lentille asphérique en verre moulé et une lentille asphérique Replica. Du côté du diaphragme, on peut compter sur neuf lamelles pour des billes de bokeh assez douces.

Le Canon RF 16-28 F2.8 IS STM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Canon RF 16-28 F2.8 IS STM // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Bien évidemment, le RF 16-28mm F2.8 IS STM est doté d’un système d’autofocus STM. Il permet par ailleurs un facteur de grossissement maximal de x0,26, soit 20 cm à longue focale.

Enfin, le nouveau zoom grand-angle de Canon profite d’une bague de zoom et d’une seconde bague réglable permettant la mise au point comme le réglage de l’ouverture focale.

Prix et disponibilité du Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM

Le Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM sera disponible à compter du 14 février prochain. Il sera vendu en France au prix de 1299 euros.

À titre de comparaison, les objectifs Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD et Sigma 16-28mm F2.8 DG DN s’affichent respectivement à 899 et 939 euros.

En revanche, chez Canon, les autres zooms grand-angle sont proposés à des prix nettement supérieurs. Comptez par exemple 2300 euros pour le Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM.