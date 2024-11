Tamron lance enfin son zoom grand-angle, accessible et lumineux pour les appareils Canon

Après Sigma, c’est au tour de Tamron de se lancer sur le marché des objectifs pour boîtiers Canon. Le constructeur japonais a ainsi annoncé l’arrivée de son zoom 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD pour les boîtiers à monture Canon RF.

Le Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD // Source : Tamron

Après des années à verrouiller sa monture, Canon semble avoir fait un pas en direction des constructeurs d’objectifs tiers en 2024. En avril dernier, on apprenait ainsi que Sigma et Tamron allaient pouvoir proposer des objectifs pour les appareils photo hybride à capteur APS-C du constructeur japonais.

Dans un premier temps, Sigma a été seul sur le coup, en proposant rien de moins que six objectifs. D’abord deux zooms, le 10-18 mm f/2,8 et le 18-50 mm f/2,8, puis quatre focales fixes à f/1,4 annoncées la semaine dernière : 16, 23, 30 et 56 mm.

Désormais, c’est au tour de Tamron de dégainer avec son tout premier objectif à destination des appareils photo hybrides de Canon, le Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD.

Photo prise au Tamron 11-20 mm F/2.8 // Source : Kazuyuki Okajima Photo prise au Tamron 11-20 mm F/2.8 // Source : Kazuyuki Okajima Photo prise au Tamron 11-20 mm F/2.8 // Source : Kazuyuki Okajima Photo prise au Tamron 11-20 mm F/2.8 // Source : Kanako Sato Photo prise au Tamron 11-20 mm F/2.8 // Source : Kanako Sato Photo prise au Tamron 11-20 mm F/2.8 // Source : Kanako Sato

Il s’agit ici d’un objectif déjà proposé par le constructeur pour les appareils photo à capteurs APS-C de Sony (monture E) ou Fujifilm (monture X). Concrètement, l’objectif va permettre un équivalent plein format de 17,6 à 32 mm. De quoi couvrir ainsi de l’ultra grand-angle à une prise de vue plus adaptée à la photo de rue.

L’objectif propose par ailleurs une ouverture constante de f/2,8 permettant des images lumineuses ainsi qu’une mise au point minimale à 15 cm en grand-angle et à 24 cm à fond de zoom. De quoi profiter d’un facteur de grossissement maximal de 1:4 en grand-angle. Bien évidemment, le Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD profite d’un moteur d’autofocus pas à pas RXD pour profiter de la mise au point sur les boîtiers Canon.

Le Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD // Source : Tamron

Du côté de la conception, l’objectif se veut léger et compact, avec un poids de 340 grammes pour un gabarit de 84,2 x 73 mm.

Prix et disponibilité du Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD pour appareils photo Canon

Le Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD sera disponible en France le 12 décembre prochain, proposé au prix de 799 euros. Il sera parfaitement adapté aux appareils hybrides APS-C de Canon à savoir l’EOS R7, l’EOS R10, l’EOS R50 et l’EOS R100.