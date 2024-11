Les appareils photo Canon deviennent bien plus intéressants grâce à ces objectifs Sigma

C’était prévu, c’est désormais officiel, Sigma va adapter à la monture Canon RF pas moins de quatre de ses objectifs à focales fixes DC DN. Une très bonne nouvelle en perspective pour les détenteurs d’un boîtier APS-C signé Canon.

Une ribambelle de « prime lenses » dédiée à la monture Canon RF // Source : Sigma

Fin avril, Sigma avait fait part de sa volonté d’adapter à nouveau plusieurs de ses objectifs APS-C à focale fixe « DC DN » sur la monture Canon RF. C’est désormais chose faite avec l’annonce, cette semaine, d’un quatuor d’optiques destiné justement aux appareils APS-C de Canon, qu’il s’agisse du Canon EOS R7, du Canon EOS R10, du Canon EOS R50 ou du Canon EOS R100.

Il s’agit en l’occurrence d’une bonne nouvelle, puisque Sigma deviendra, ce faisant, l’un des tout premiers fabricants tiers à commercialiser sous licence des objectifs RF à autofocus.

Voici donc les quatre optiques en question, assorties des prix annoncés par Sigma outre-Atlantique :

16 mm f/1.4 DC DN pour 489 dollars

23 mm f/1.4 DC DN pour 599 dollars

30 mm f/1.4 DC DN pour 369 dollars

56 mm f/1.4 DC DN pour 529 dollars

Des objectifs APS-C lumineux… à des prix « raisonnables »

Si vous êtes plutôt habitués aux appareils plein format, dites-vous que ces différents objectifs APS-C offrent des longueurs focales équivalentes, respectivement, à ce que proposeraient des objectifs 26 mm, 37 mm, 48 mm, et 90 mm en full frame. On va donc du grand-angle à l’optique à l’aise en portrait, en passant par deux modèles intermédiaires adaptés à la photo de rue, par exemple.

Source : Sigma

Ces nouveaux objectifs Sigma à focale fixe rejoignent quoi qu’il en soit les deux références qui avaient déjà été déployées par la marque sur la monture Canon RF en début d’année : le 10-18 mm f/2.8 DC DN et le 18-50 mm f/2.8 DC DN. En tout, Sigma dispose donc désormais d’un total de six optiques APS-C sur la monture Canon RF. De quoi compléter avantageusement l’offre de Canon.

Par ailleurs, l’arrivée d’un constructeur tiers sur la monture Canon RF permettra de rendre les appareils plus attrayants. En effet, jusqu’à présent, Canon ne proposait pas de telles longueurs focales à son catalogue. Surtout, les objectifs Sigma sont généralement bien plus accessibles que ceux proposés directement par les constructeurs de boîtiers.

Notons que ces 6 objectifs étaient déjà disponibles sur les solutions d’autres constructeurs. On les retrouve en effet chez Sony en monture E, chez Fujifilm en montures X et L. Les modèles 16 mm et 56 mm sont même disponibles en montures Z chez Nikon, ainsi qu’en version micro 4/3.

Côté disponibilité, les nouveaux Sigma 30 mm et 56 mm f/1.4 DC DN Canon RF arriveront en premier, dès le 5 décembre. Ils seront suivis, le 23 janvier prochain, des Sigma 16 mm et 23 mm f/1.4 DC DN Canon RF.