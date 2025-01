Ces deux objectifs permettent de varier vos photos sans vous ruiner

La marque coréenne Samyang a lancé deux nouvelles optiques à autofocus pour les appareils photo Sony et Canon. De quoi permettre de s’équiper sans avoir à payer une facture trop salée.

Le Samyang AF 35MM F1.4 P FE // Source : Justin Vennema

Ce sont deux objectifs photo au rapport qualité-prix particulièrement intéressants qui ont été annoncés le mois dernier par Samyang. En effet, afin de clore l’année 2024 en beauté, la marque coréenne spécialisée dans les équipements optiques a dévoilé deux nouveaux objectifs, le Samyang AF 35MM F1.4 P FE et le Samyang AF 12MM F2 RF-S.

Une optique 35 mm à grande ouverture

Comme son nom l’indique, le Samyang AF 35MM F1.4 P FE est un objectif à focale fixe, proposant une longueur focale de 35 mm et une ouverture maximale de f/1,4. Il est conçu pour les appareils photo Sony en monture E, aussi bien les modèles plein format que pour les capteurs APS-C — avec un équivalent 52,5 mm.

L’optique se veut particulièrement légère, avec 470 grammes sur la balance, et relativement compact, avec une longueur de 99,2 mm. À titre de comparaison, le Sony 35 mm f/1,4 affiche quant à lui un poids de 524 grammes et une longueur de 96 mm.

Image capturée avec le Samyang AF 35MM F1.4 P FE // Source : Justin Veenema Image capturée avec le Samyang AF 35MM F1.4 P FE // Source : Gabrylux Image capturée avec le Samyang AF 35MM F1.4 P FE // Source : Harryyo

Par ailleurs, le Samyang AF 35MM F1.4 P FE est doté d’un système d’autofocus, de 12 éléments optiques répartis en 10 groupes. Il embarque aussi un diaphragme à neuf lamelles, une prise USB-C pour les mises à jour et une mise au point au plus proche à 30 cm — pour un agrandissement maximal de 0,17x.

Un objectif autofocus pour appareils Canon

De son côté, le Samyang AF 12MM F2 RF-S est un objectif autofocus à focale fixe 12 mm se destinant aux appareils photo APS-C de Canon.

Le Samyang AF 12MM F2 RF-S // Source : Chris Konesky

Au même titre que Sigma et Tamron, Samyang propose donc désormais un objectif autofocus destiné aux appareils photo Canon. Il reste cependant conçu pour les appareils à capteur APS-C et propose donc une distance focale équivalente à 19,2 mm et une ouverture de f/2.

Pour rappel, Samyang proposait déjà ce même objectif pour deux montures concurrentes, celles de Sony et celle de Fujifilm, toujours au format APS-C.

Photo capturée avec le Samyang AF 12MM F2 RF-S // Source : Chris Konesky Photo capturée avec le Samyang AF 12MM F2 RF-S // Source : Heri Ramampiaro Photo capturée avec le Samyang AF 12MM F2 RF-S // Source : Koshino Hideki

Dans le détail, le Samyang AF 12MM F2 RF-S est composé de 12 éléments répartis en 10 groupes, dont trois lentilles ED et deux lentilles asphériques. Il affiche un poids de 213 grammes et va permettre une mise au point au plus proche à 20 cm pour un facteur de grossissement de 0,09x.

Prix et disponibilité des nouveaux objectifs Samyang

Les deux nouvelles optiques de Samyang sont disponibles depuis la fin d’année 2024. Le Samyang AF 35MM F1.4 P FE pour appareils photo Sony est proposé au prix de 599 euros.

De son côté, le Samyang AF 12MM F2 RF-S pour appareils photo Canon est affiché au tarif de 429 euros.