Pour les puristes de la photo, Leica lance un appareil sans écran… facturé 600 euros de plus

L’entreprise allemande Leica dévoile une déclinaison de son modèle M11 avec le Leica M11-D. Cet appareil sans écran se destine aux puristes de la photo voulant retrouver l’essence de l’argentique avec le confort du numérique.

Leica M11-D // Source : Leica

Le Leica M11-D, conçu par la marque allemande Leica, s’adresse aux puristes de la photographie en proposant un appareil photo plein format dépourvu d’écran, vendu à un prix supérieur à celui de la version de base, le Leica M11.

Un appareil pour les puristes

Leica continue les déclinaisons de son appareil M11. Après le M11 Monochrom, appareil photo télémétrique ne permettant qu’une prise de vue en noir et blanc, c’est au tour du M11-D de faire son apparition. Un « cœur numérique » dans une « âme analogique » selon le constructeur. En effet, l’appareil est pensé comme un retour aux sources de l’argentique avec la suppression de son écran arrière. Un choix assumé par Leica.

« En omettant l’écran au dos, la photographie avec le Leica M11D se concentre sur les aspects élémentaires de la conception picturale tels que la composition, l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO », indique l’entreprise.

À la place de l’écran, on retrouve une molette permettant de régler la sensibilité ISO. Un choix qui questionne quand on apprend que l’appareil est vendu 600 euros plus cher que son homologue avec écran.

Dos du M11-D de Leica // Source : Leica

Le même sans écran

D’un point de vue technique, ce M11-D ressemble en tout point au Leica M11, l’écran en moins. Il s’accompagne d’un capteur d’image CMOS plein format de 60 mégapixels avec la « technologie Triple Resolution ». Le M11-D comprend également 256 Go de mémoire interne, le Wi-Fi, le Bluetooth, une batterie de 1 800 mAh, un port USB-C… Si ces points représentent une amélioration par rapport au M10-D, il n’en est rien par rapport au M11.

Boîtier Leica M oblige, il propose une visée télémétrique qui sera d’autant plus pratique en l’absence de moniteur arrière.

De plus, la nouvelle mouture ne présente pas la norme CAI (Content Authenticity Initiative) permettant de s’assurer que l’on a affaire à un contenu authentique non généré par IA selon PetaPixel.

Le Leica M11-D est disponible dès maintenant sur le site du fabricant au prix de 9 350 euros, soit 600 euros de plus que sa version M11 disponible pour 8 750 euros.