Cet appareil photo à près de 10 000 euros se limite aux photos en noir et blanc

Leica a dévoilé son M11 Monochrom, une déclinaison du Leica M11 qui se contente de capturer des clichés en niveau de gris.

Plus d’un an après l’annonce du Leica M11, en janvier 2022, le constructeur allemand a dévoilé cette semaine une déclinaison monochrome de son appareil photo télémétrique doté d’un capteur full frame, le Leica M11 Monochrom.

Comme son nom l’indique, ce nouvel appareil photo reprend l’ensemble des caractéristiques du précédent Leica M11. Il profite ainsi d’un capteur photo au format 24 x 36 mm de 60 mégapixels et d’une compatibilité avec la monture M. L’appareil profite également d’un viseur télémétrique permettant d’observer directement la scène au travers de deux fenêtres optiques, sans passer par l’objectif. Il est également doté d’un écran à l’arrière permettant d’ajuster les contrôles de prise de vue.

Concernant les performances, le Leica M11 Monochrom est capable de prendre des clichés de 125 à 200 000 ISO et de monter jusqu’à une vitesse d’obturation de 1/16 000 s en obturateur électronique et 1/4000 s en obturateur mécanique.

Un appareil photo conçu pour la photo monochrome

Surtout, ce qui distingue le Leica M11 Monochrom du modèle sorti l’an dernier est bien évidemment son usage destiné avant tout aux photos en noir et blanc. Le capteur intégré à l’appareil n’est en effet capable d’enregistrer que les niveaux de gris et non pas les couleurs. De quoi lui permettre, en théorie, de proposer davantage de lumière. Rappelons ainsi que la montée maximale en sensibilité du Leica M11 de l’an dernier était plafonnée à 50 000 ISO. Forcément, qui dit capteur monochrome dit impossibilité pour les photographes d’enregistrer des clichés en couleurs en passant par un fichier RAW, là où ce type de format permettrait bien évidemment de développer des photos couleurs vers le noir et blanc avec un Leica M11 classique.

Le Leica M11 Monochrom est d’ores et déjà disponible au prix de 9450 euros — contre 8350 euros pour le Leica M11 classique. Il est proposé uniquement en coloris noir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.