Ce smartphone Android avec écran Oled 120 Hz et charge 68 W voit son prix diviser par 2 

Depuis l’arrivĂ©e de son successeur, le Motorola Edge 50 Neo est un bon milieu de gamme qui ne cesse de voir son prix baisser. Aujourd’hui, il est Ă son prix le plus bas : 249 euros au lieu de 499 euros Ă sa sortie.

Motorola Edge 50 Neo // Source : Frandroid

En vous tournant vers le Motorola Edge 50 Neo, vous avez lĂ un smartphone Ă©quilibrĂ©, agrĂ©able et esthĂ©tique au quotidien. Et la fiche technique de ce smartphone a de quoi sĂ©duire, avec sa dalle OLED 120 Hz, sa robustesse et sa charge rapide. Il n’est certes pas parfait, mais cet Edge 50 Neo convient pour la majoritĂ© des usages et coĂ»te 250 euros de moins qu’Ă sa sortie.

Les points forts du Motorola Edge 50 Neo

Un design réussi

Une dalle OLED bien calibrée

La charge rapide 68 W

De base Ă 499 euros, le Motorola Edge 50 Neo est aujourd’hui disponible en promotion Ă 249,99 euros sur le site Lenovo.

Un design soigné et original

Le Motorola Edge 50 Neo adopte tout d’abord un design particulièrement Ă©lĂ©gant, avec son dos en cuir vegan (qui ressemble toutefois davantage Ă du caoutchouc texturĂ©) très doux au toucher et son bloc optique bien intĂ©grĂ© qui se fond très naturellement dans la coque. N’oublions pas Ă©galement de mentionner le partenariat avec Pantone, qui permet de profiter de couleurs assez uniques, comme ce « Poinciana » vibrant. La marque n’a pas non plus oubliĂ© de rendre son smartphone très solide, d’abord en optant pour une certification IP68, mais aussi pour une certification MIL-STD 810H, soit une norme militaire qui assure un bon fonctionnement Ă des tempĂ©ratures extrĂŞmes et une rĂ©sistance aux chocs et aux vibrations. Rien que ça.

CĂ´tĂ© Ă©cran, on a droit ici Ă une dalle pOLED de 6,4 pouces avec une dĂ©finition de 2760 x 1256 pixels. Elle est en plus LTPO, ce qui permet de profiter d’un taux de rafraĂ®chissement dynamique de 1 Hz jusqu’à 120 Hz. Globalement, l’Ă©cran se rĂ©vèle assez bien calibrĂ©, malgrĂ© une lĂ©gère dĂ©rive vers les bleus. On aurait tout de mĂŞme aimĂ© une meilleure luminositĂ©, qui aurait permis de ne pas louper les dĂ©tails qu’offrent les contenus HDR, surtout quand l’environnement est un peu sombre.

Des performances honorables

Le Motorola Edge 50 Neo embarque par ailleurs son interface Motorola UI basĂ©e sur Android 14, toujours aussi Ă©purĂ©e et riche en options de personnalisation. Notez aussi que la marque propose cinq ans de mises Ă jour majeures et de sĂ©curitĂ©. C’est assez rare sur le marchĂ© du milieu de gamme. CĂ´tĂ© performances, le smartphone est Ă©quipĂ© d’un SoC MediaTek Dimensity 7300, Ă©paulĂ© par 12 Go de mĂ©moire vive LPDDR4X et un GPU Mali G-615. Si Ă l’usage, Android et les applications se montrent assez fluides, quelques lĂ©gers lags ou ralentissements peuvent survenir. CĂ´tĂ© gaming, les joueurs occasionnels y trouveront leur compte, mais les plus exigeants trouveront ce smartphone trop limitĂ© et peu puissant.

Pour ce qui est de ses performances en photo, le Motorola Edge 50 Neo propose un bloc photo très polyvalent avec un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un tĂ©lĂ©objectif de 10 Mpx ; la camĂ©ra frontale intègre quant Ă elle un capteur de 32 Mpx. En action, le capteur principal offre des clichĂ©s très dĂ©taillĂ©s en plein jour, avec un beau piquĂ©, tandis qu’avec l’ultra grand-angle, les contrastes sont trop accentuĂ©s et les dĂ©tails gommĂ©s. Enfin, concernant son autonomie, le Motorola Edge 50 Neo renferme une batterie de 4 310 mAh, de quoi tenir une quinzaine d’heures en usage normal. On retient bien plus la recharge rapide de 68 W, qui permet de rĂ©cupĂ©rer 44 % de la batterie en 20 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Motorola Edge 50 Neo.

