L’ultrabook Asus Vivobook S 15 OLED, avec écran 120 Hz et Ryzen 7, voit son prix baisser de 300 €

Si vous cherchez à vous procurer un PC portable léger, fin et bien puissant, alors l’Asus Vivobook S 15 OLED devrait tout à fait vous convenir. Il a en plus l’avantage d’être en promotion : en ce moment, Boulanger le propose à 899,99 euros au lieu de 1 199 euros.

Les ultraportables sont sans conteste les meilleurs modèles pour les travailleurs nomades qui souhaitent une machine combinant portabilité et puissance. L’Asus Vivobook S 15 OLED devrait par exemple remporter tous les suffrages au sein de ce public. Fin, léger et performant, ce laptop renfermant un écran OLED bien fluide et un Ryzen 7 série 8000 est en plus proposé à moins de 900 euros actuellement.

Les points forts de l’Asus Vivobook S 15 OLED

Une dalle OLED 3K de 15,6 pouces + 120 Hz

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Une autonomie généreuse

Au lieu de 1 199 euros, l’Asus Vivobook S 15 OLED (S5506UA-DRMA077W) est aujourd’hui disponible en promotion à 899,99 euros chez Boulanger.

Un grand écran réactif

Comme tous les bons ultraportables, l’Asus Vivobook S 15 OLED est très léger et fin. Il affiche ainsi 1,5 kg sur la balance et son épaisseur ne dépasse pas le 1,59 cm. Autant dire que les travailleurs amenés à se déplacer fréquemment pourront l’emporter très facilement. Et malgré son poids très contenu, il présente une belle solidité, puisque la marque assure qu’il est conforme à la norme militaire US MIL-STD 810H. Plutôt rassurant, donc. Côté connectique, le laptop embarque deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1 et une prise combo casque/micro.

Côté écran, on a ici droit à une belle dalle OLED 3K (2 880 x 1 800 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale très confortable pour travailler et afficher plusieurs onglets sans difficulté. Évidemment, l’OLED apporte ici des contrastes infinis et des noirs bien profonds, parfait pour les pauses films et séries. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité, et un spectre DCI-P3 couvert à 100 % ; la palette de couleurs affichées est donc très étendue. Et sur son clavier rétroéclairé, on trouve une touche Copilot, qui permet de convoquer l’assistant intelligent optimisé par l’IA de Microsoft.

De bonnes performances pour les tâches du quotidien

Ce Vivobook S 15 OLED est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 8845HS, cadencé à 3,8 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 16 Go de RAM pour gérer le multitâche et faire tourner des logiciels complexes. Une belle configuration pour profiter d’une bonne rapidité et d’une forte réactivité pour toutes les tâches du quotidien. La partie graphique est assurée par une carte AMD Radeon Graphics ; pas le must pour jouer à des titres très gourmands. Le tout est complété par un SSD de 1 To, qui offre ainsi un très large espace de stockage tout en promettant des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine et des logiciels.

Côté connectivité, on peut compter sur du Wifi 6E et du Bluetooth 5.3. Et concernant son autonomie, l’Asus Vivobook S 15 OLED est équipé d’une batterie de 75 Wh qui, selon la marque, lui permet de proposer une autonomie pouvant aller jusqu’à 14 heures. Sans surprise, tout dépendra de la nature de vos usages. Une charge rapide est aussi de la partie : selon Asus, les 60 % de batterie peuvent être atteints en 49 minutes.

