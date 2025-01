Ce laptop avec écran Oled 120 Hz + Ryzen 7 est une affaire en or des soldes grâce à 410 € de réduction

Besoin d’une machine performante au quotidien dans un format compact ? L’Asus Zenbook 14 (UM3406) répond à ces critères et peut même se vanter d’offrir une belle qualité d’image avec sa dalle OLED. Bref, il a tout pour plaire, d’autant plus avec une promotion faisant passer son prix à 889 euros contre 1 299 euros.

Asus propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent et son ZenBook 14 OLED (UM3406) n’échappe à la règle. Il allie légèreté, performance et endurance pour être à l’aise sur l’ensemble des tâches qu’on lui incombe. Il coche toutes les cases d’un bon ultrabook, en intégrant un processeur Ryzen 7 et une dalle OLED, le tout avec plus de 30 % de remise pendant les soldes.

L’Asus ZenBook 14 OLED (UM3406) est intéressant pour…

Son superbe écran OLED 120 Hz

Sa conception fine et légère

Ses performances avec son Ryzen 7 8840HS et son endurance

Initialement à 1 299,99 euros, puis réduit à 1 099,99 euros, le PC portable Asus ZenBook 14 OLED (UM3406) se négocie actuellement en promotion à 889,99 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Asus ZenBook 14 OLED (UM3406). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un laptop fin, pratique et un écran qui fait la différence

L’Asus ZenBook 14 OLED (UM3406) est un PC portable que l’on apprécie d’abord pour sa conception. Pour les travailleurs nomades, ou les étudiants, cette machine est pratique à transporter avec seulement 1,2 kg sur la balance et sa finesse. Et, il arrive même à offrir une connectique assez complète avec un port USB-A 3.2, un port HDMI, deux ports USB-C… et une prise jack.

Il se démarque surtout pour son écran OLED de 14 pouces au format 16:10, avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Les bordures autour de l’écran sont affinées pour offrir une bonne immersion, et le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz pour plus de fluidité.

Une configuration musclée

Les performances n’ont pas été négligées non plus. Il est aussi à l’aise pour le divertissement que pour le travail. Pour cela, Asus y ajoute une puce AMD Ryzen 7 8840HS associée à 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez, mais ne pourra pas combler les gamers exigeants. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go qui réduit les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Pour finir, sur la partie autonomie, le fabricant assure jusqu’à 14 heures d’autonomie en lecture vidéo. Un laptop endurant pour travailler tranquillement loin d’une prise, d’ailleurs, il est compatible avec la charge rapide.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez notre test sur l’Asus ZenBook 14 OLED (UM3406).

Si vous souhaitez comparer le laptop d’Asus avec d’autres modèles disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.