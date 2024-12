Avec 200 € de moins, ce laptop avec écran Oled + Ryzen 7 est une affaire en or pour les fêtes

Si vous ĂȘtes Ă la recherche d’un PC portable efficace et performant, il y a de belles affaires Ă saisir chez Boulanger. Le laptop HP Pavilion Plus 14-ey0018nf dotĂ© d’un Ă©cran Oled et d’un Ryzen 7 est en promo Ă 799 euros au lieu de 999 euros.Â

Vous souhaitez renouveler votre laptop vieillissant pour un modĂšle puissant ? Vous pouvez vous tourner sans soucis vers HP et son modĂšle Pavilion Plus 14-ey0018n. Cette machine va en ravir plus d’un, avec son design soignĂ©, son Ă©cran Oled Ă 2,8K, et sa puce Ryzen 7. Et grĂące Ă cette remise de 200 euros, le rapport performances-prix devient plus attractif.

Les atouts du HP Pavilion Plus 14-ey0018nf

Un design soigné et compact

Un Ă©cran Oled de 14″ en dĂ©finition 2,8K

Le combo Ryzen 7 7840U + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Une machine Ă l’aise pour les tĂąches bureautiques, mais pas que


Avant de dĂ©crire visuellement le HP Pavilion Plus 14-ey0018nf, arrĂȘtons-nous plutĂŽt sur sa configuration. Ici, on a droit Ă une puce AMD Ryzen 7 7840U (mode boost Ă 5,1 Ghz), qui garantit une bonne rĂ©activitĂ© pour les tĂąches simples, comme la navigation web, la consultation de vidĂ©os, mais aussi les plus ardues, comme le multitĂąche, le montage vidĂ©o ou photo. S’ajoute Ă cela 16 Go de RAM, pour une expĂ©rience utilisateur sans accroc. Un SSD de 512 Go est disponible pour stocker tous vos fichiers, et rĂ©duit, au passage, les temps de chargement et accĂ©lĂšre les lancements de votre machine.

Pour rester productif, le modĂšle est Ă©quipĂ© d’une batterie de 65 W. D’aprĂšs le fabricant, cela permettrait d’utiliser le PC portable pendant une bonne dizaine d’heures. Ce chiffre est amenĂ© Ă varier en fonction de votre utilisation.

Pratique à transporter et idéale pour le divertissement

Ce modĂšle de chez HP va plaire aussi pour sa conception sobre et Ă©lĂ©gante. Il embarque un Ă©cran Oled avec une dĂ©finition pouvant grimper jusqu’à 2880 × 1800 pixels. RĂ©sultat, on a droit un confort visuel sans prĂ©cĂ©dent avec de belles images et une bonne luminositĂ©. Les bordures autour de l’écran sont affinĂ©es pour offrir une bonne immersion. On regrette le taux de rafraĂźchissement limitĂ© Ă 60 Hz.

Et avec ses 14 pouces, il est le parfait compagnon pour vous accompagner oĂč que vous alliez, et sans grandes difficultĂ©s grĂące Ă son poids de 1,4 kg. Son chĂąssis en aluminium permet de garantir aussi la lĂ©gĂšretĂ©, sans sacrifier l’élĂ©gance et la sensation de qualitĂ© supĂ©rieure. Enfin, cĂŽtĂ© connectique, avec un port Thunderbolt 4, un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI et une prise jack.

