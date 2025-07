BYD officialise le lancement de sa marque de voitures électriques ultra haut de gamme et impressionnantes en Europe. YangWang. Une annonce qui risque de ne pas plaire à tout le monde.

Yangwang U8 // Source : Yangwang

Qu’il semble loin le temps où « Made in China » rimait avec bas de gamme. Dans l’univers automobile, c’est même tout l’inverser. Les constructeurs chinois se retrouvent désormais bien plus avancés que certaines marques historiques européennes, et ils partent désormais à la conquête de l’Europe avec de sérieux atouts.

BYD, ce n’est pas seulement la marque que nous commençons à bien connaître en Europe. C’est aussi d’autres marques, surtout connues en Chine, et qui débarqueront bientôt sur le Vieux Continent.

Il y a notamment Denza, une marque haut de gamme destinée à faire de l’ombre aux premium que sont Audi, BMW ou encore Mercedes, puis il y a Yangwang, un constructeur qui vise encore plus loin et souhaite directement s’attaquer à Bentley, Rolls-Royce, Porsche ou encore Ferrari.

Lancée en 2023, la marque Yangwang s’est rapidement imposée comme un concentré d’innovation et de performances. Et c’est bien sur ces seuls arguments que cette jeune marque peut s’appuyer, son nom n’ayant pas (encore ?) la résonance des mastodontes européens.

Son premier modèle, le Yangwang U8, est un SUV de luxe à prolongateur d’autonomie, développant plus de 1 000 chevaux. Doté de fonctionnalités aussi spectaculaires qu’uniques, comme la rotation sur place à 360° et la flottaison d’urgence sur l’eau, il surpasse même la BMW M3 sur le papier en termes de performances pures. Pas sûr qu’il puisse suivre la cadence d’une M3 sur le Nürburgring, mais le cœur y est !

Yangwang U9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

En revanche, le deuxième modèle, à savoir la supercar électrique Yangwang U9, pourrait donner quelques sueurs froides à BMW, mais aussi à Ferrari ou McLaren. Pour le moment, elle fait surtout le buzz car elle « saute » sur place et peut être pilotée sur trois roues

Une offensive sur le sol européen dès 2026

Malgré une première apparition remarquée au Festival of Speed de Goodwood l’an dernier, BYD n’avait jusqu’alors pas officialisé de lancement européen pour sa marque Yangwang. C’est désormais chose faite.

Dans une interview accordée au média britannique Autocar, Stella Li, vice-présidente de BYD, a confirmé l’arrivée prochaine de la marque en Europe. Celle-ci interviendra après l’introduction de la marque Denza, prévue pour le début de l’année prochaine.

Les premiers modèles commercialisés sur le continent seront le Yangwang U8 et le Yangwang U9, suivis par une nouvelle berline électrique ultra-puissante, la Yangwang U7.

Yangwang U7 // Source : Yangwang

Cette limousine quatre roues motrices, équipée de quatre moteurs électriques développant 1 300 chevaux, promet une accélération de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, et se pose comme une concurrente directe de la Lotus Emeya.

Une première pour un constructeur chinois dans le très haut de gamme

Avec l’arrivée de Yangwang en Europe, BYD devient le premier constructeur chinois à s’attaquer frontalement au segment des véhicules de luxe ultra-haut de gamme sur le Vieux Continent.

Reste toutefois à savoir si le constructeur optera pour une stratégie de prix agressive face aux Bentley Bentayga et Ferrari 296, ou s’il misera sur la technologie et l’exclusivité.

En tout cas le pari s’annonce risqué dans un univers où la clientèle jure essentiellement par l’image de marque et le prestige, mais aussi par les motorisations plus traditionnelles.

Sans compter que Yangwang va devoir aussi assumer son côté « Made in China », même si, factuellement, il n’a plus forcément lieu d’être.