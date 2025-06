BYD arrive en Europe avec sa marque de voitures électriques Denza : voici le premier pays visé

Après avoir annoncé son arrivée en Europe au mois d’avril 2025, Denza nous donne de nouvelles précisions. C’est en Allemagne que démarrera la commercialisation des voitures électriques de la marque premium de BYD, et on sait déjà lesquelles.

Denza Z9 GT

Avez-vous déjà entendu parler de Denza ? Si vous suivez l’actualité automobile, peut-être. Sinon, c’est normal que ce nom ne vous dise rien. Car pour le moment, la marque fondée en 2010 n’est pas encore présente en Europe et se cantonne au marché chinois. Mais cela est désormais en train de changer.

Ca devient concret

En fait, Denza n’est pas vraiment une petite marque méconnue, puisqu’il s’agit en fait d’une marque de BYD, le numéro 1 mondial de la voiture électrique. La firme est la division haut de gamme du groupe, située sous Yangwang, qui tire plus vers le luxe. Si elle avait un temps été soutenue par Mercedes, elle appartient désormais à 100 % au constructeur chinois.

Et voilà qu’en avril 2025, la marque annonçait son arrivée prochaine sur le marché européen. Mais à vrai dire, nous avions déjà pu voir le Denza D9 lors du salon de Munich en 2023.

C’est donc à la Milan Design Week que la firme a confirmé qu’elle serait vendue chez nous sous peu. Et voilà qu’elle nous donne désormais de nouvelles informations encore plus précises, par l’intermédiaire du site Electrive. Le constructeur confirme que c’est l’Allemagne qui devrait être servie en premier, avec non pas un mais bien deux voitures électriques. La première serait la nouvelle Z9 GT, qui avait été montrée pour la première fois en 2024.

Denza Z9 GT à Milan

Conçue pour l’Europe, elle prend la forme d’un élégant break que nous avions pu essayer en Italie au début de l’année 2025. Comme dans son pays natal, la voiture sera commercialisée en Europe avec plusieurs motorisations, dont de l’électrique, bien sûr, mais aussi de l’hybride rechargeable. Une alternative à laquelle BYD continue de croire. Pour mémoire, la version zéro-émission (à l’échappement) affiche une puissance démentielle de 952 chevaux. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes.

Cette nouvelle venue dans la gamme a le droit à trois moteurs et à une grosse batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) d’une capacité de 100 kW. De quoi offrir une autonomie tournant autour des 550 kilomètres selon le cycle WLTP. Ce n’est pas tout, car comme dit plus haut, un second modèle va aussi arriver en Allemagne, puis dans le reste de l’Europe. Il s’agit du Denza D9, que nous avions également pu essayer lors d’un voyage en Chine avec la marque.

D’autres modèles au programme

Plusieurs versions hybrides et électriques sont également disponibles dans le catalogue. Pour ces dernières, deux variantes existent, avec un ou deux moteurs, pour atteindre une puissance maximale de 373 chevaux et 470 Nm de couple. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes environ. Là encore, le van électrique embarque une batterie Blade LFP développée en interne. Cette dernière affiche une capacité de 103 kWh et offre une autonomie maximale de 527 selon le cycle WLTP. A noter que la voiture est dotée de deux ports de charge.

De quoi passer de 30 à 80 % en 30 minutes et récupérer 230 kilomètres en une quinzaine de minutes. Mais ce n’est pas tout, car Denza prévoit également de lancer en Europe, un « tout-terrain premium grand format ». Il s’agit sûrement du Denza N9.

Aucune autre information n’a été dévoilée à son sujet pour le moment, mais on sait qu’il sera uniquement vendu en hybride et qu’il arrivera au début de l’année 2026. Pour le moment, on ne connaît pas encore la date exacte à laquelle les voitures du constructeur arriveront dans les concessions allemandes.

Denza D9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Et surtout, rien n’a été dit en ce qui concerne la France, qui devrait donc être servie dans un second temps. Une stratégie qui nous rappelle notamment celle de Nio et de sa marque Firefly, qui vient de dévoiler la liste des premiers pays européens où elle sera vendue. Et l’Hexagone n’en fait pas partie, même si la citadine fera bel et bien un petit tour chez nous au cours des prochaines semaines.