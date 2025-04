BYD dévoile une voiture électrique concurrente de la Porsche 911 : pourquoi la recette n’est pas bonne

Denza, la marque haut de gamme de BYD, vient de présenter au salon de Shanghai la Denza Z. Ce concept de coupé sportif électrique qui pourrait bien faire de l’ombre aux sportives européennes à l’avenir.

Denza Z // Source : Carnewschina

Les super-sportives électriques ne sont pas encore très répandues. On peut citer la Rimac Nevera, qui avait réussi à pulvériser 23 records en une journée, du Tesla Roadster, dont la seconde version se fait attendre depuis de nombreuses années maintenant, ou encore de la Maserati GranTurismo Folgore, au succès commercial tout relatif.

Mais de nouveaux entrants vont arriver sur le marché des supercars électriques. On pense notamment à Porsche avec les Cayman et Boxster, mais surtout à Ferrari, qui doit présenter cette année son premier modèle 100 % électrique. Et ces deux constructeurs vont bientôt devoir composer avec un acteur inattendu : BYD ! En effet, via sa marque haut de gamme Denza, le géant chinois vient de présenter la Denza Z, un prototype de supercar électrique.

Un vrai style de supercar

Avec les berlines électriques sportives et surpuissantes, le terme de supercar a pu être quelque peu usurpé. Par supercar, on entend une sportive radicale, souvent à deux places et pensée avant tout pour la performance. Une Ferrari 296 GTB, une Lamborghini Temerario ou une McLaren 750S sont de très bons exemples de véritables supercars.

Denza Z // Source : CarNewsChina

En termes de style, cette Denza Z est proche d’une supercar, notamment avec son toit très bas, son aérodynamique poussée avec une lame avant, des bas de caisse ou encore un aileron. L’habitacle est compact et se resserre à l’arrière, comme on peut le voir sur le style d’une Ferrari, par exemple, donnant l’impression d’avoir des ailes arrière encore plus larges.

Une version coupé a été présentée au salon de Shanghai, mais une version cabriolet est également au programme. On peut toutefois regretter un manque d’inspiration : le design de cette Denza Z est très générique et assez peu inspiré. Dommage, dans une catégorie où les styles les plus exotiques sont souvent de mise.

Un prix abordable ?

Toutefois, si le style est bien celui d’une supercar, le prix sera bien en dessous des modèles européens cités. Selon les informations rapportées par Carnewschina, le prix devrait dépasser 300 000 yuans, soit environ 36 000 euros.

Ce qui peut sembler très bon marché pour une voiture dotée d’une suspension magnétique adaptative nommée Yunnian-M et d’une direction électronique « steer-by-wire », offrant une meilleure précision et réactivité. Cette direction est dotée d’un volant rétractable, afin d’éviter de blesser le conducteur en cas d’accident, en augmentant l’espace de 14 %.

Intérieur Denza Z // Source : Autohome

À l’intérieur, un volant carré est présent, et les passagers sont accueillis dans des baquets bleus avec des harnais. Toujours dans l’habitacle, on retrouve un arceau de protection ainsi que des touches de carbone sur le volant, la console centrale et les panneaux de portes.

Selon Autohome, le moteur électrique développe 400 kW, soit 542 chevaux. Ce moteur promet de belles performances à bord de cette Denza Z. Il permettrait un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et un 100 à 200 km/h en 4,74 secondes. Ce qui laisse penser que l’accélération pourrait être encore plus rapide dans les versions définitives. Toutefois, Carnewschina avance que le moteur serait celui de 580 kW(788 chevaux) que l’on retrouve dans la BYD Han L. Denza a certainement prévu plusieurs versions.

Denza Z // Source : Denza Denza Z // Source : Denza

En Chine, cette sportive pourrait donc être bien moins chère que les Porsche 718 Boxster et Cayman, ou encore qu’une Alpine A110. Aucune mention d’une production en série ou d’une arrivée en Europe, même si l’arrivée récente de Denza sur le continent pourrait être un bon indice.

Mais une fois ramenée en Europe, le coût du transport et des surtaxes douanières devrait faire exploser le prix de la Denza Z, diminuant ainsi son avantage tarifaire !