La première voiture électrique de Ferrari arrive bientôt, et on a enfin une date

Ferrari prévoit de lancer une voiture électrique. Si les puristes peuvent crier au scandale, il est nécessaire de vivre avec son temps. Un temps qui arrive vite, car la première voiture électrique de Ferrari va faire ses débuts dès l’automne 2025, baptisée elettrica pour le moment.

Ferrari est attendu au tournant avec cette voiture électrique. Le constructeur de Maranello doit franchir une étape importante dans le processus de transition énergétique dès cette année 2025. En effet, après avoir réussi avec brio l’hybridation de ses V12, V8 et V6, le cheval cabré s’apprête à devenir survolté.

Une présentation dès l’automne prochain

Cette année, Ferrari doit présenter six nouveaux modèles, il y a donc du travail en Italie. Et comme si la tâche n’était pas assez ardue, Maranello va également dévoiler sa voiture électrique en octobre prochain, plus précisément le 9 octobre, selon le PDG de la marque, Benedetto Vigna si l’on en croit la présentation des résultats financiers de 2024.

Six ans après la première voiture hybride de Ferrari, la LaFerrari, la marque va présenter pour la première fois un modèle qui n’utilise pas d’essence, mais uniquement de l’électricité. Si ce changement avait déjà agité la toile lorsque Lotus ou Porsche se sont tournés vers le 100 % électrique pour certains modèles, la réaction du public devrait être encore plus virulente pour Ferrari.

Ferrari 296 GTB

En effet, le constructeur italien est réputé pour ses moteurs thermiques, V8 ou V12 (plus rarement V6), à la fois puissants et sonores. La peur de perdre une partie de l’ADN de Ferrari, notamment sa sonorité légendaire, est donc bien présente et légitime.

Une clientèle prête pour le tout électrique ?

D’après les informations de Reuters, on apprend que 51 % des Ferrari vendues à travers le monde en 2024 étaient des hybrides. Des ventes portées par les Ferrari 296 GTB et SF90, qui utilisent toutes deux des motorisations hybrides.

Plus de la moitié des Ferrari vendues dans le monde sont électrifiées, mais elles utilisent toujours des moteurs thermiques, respectivement à six ou huit cylindres. Elles ne font donc pas l’impasse sur un moteur thermique. Une part des clients de Ferrari est certainement prête à acheter une voiture électrique, mais avec cette nouvelle supercar 100 % électrique, on peut s’attendre à voir débarquer une nouvelle clientèle chez Ferrari.

Ferrari 296 GTB hybride rechargeable

Cette clientèle pourrait être celle de la Pininfarina Battista ou encore de la Rimac Nevera R. Cette situation aiderait Ferrari à atteindre le chiffre d’affaires prévu en 2025, soit 2,68 milliards d’euros, en hausse par rapport à celui de 2024, qui s’élevait à 2,56 milliards d’euros.

Et pour rivaliser avec la Pininfarina Battista ou la Rimac Nevera R, Ferrari va devoir sortir le grand jeu, autrement dit, proposer une puissance équivalente. Pour rappel, la Rimac Nevera R développe 2 017 chevaux et la Pininfarina Battista produit 1 900 chevaux. Et le prix de la Ferrari électrique devrait en revanche être plus bon marché que les deux concurrentes citées qui démarrent à 2 millions d’euros.

Pensée pour une clientèle chinoise ?

Ferrari a produit 13 752 voitures en 2024, soit 89 de plus qu’en 2023. La marque fixe un plafond de 10 % de sa production pour la Chine. Les riches Chinois apprécient la marque italienne, synonyme de sportivité et de réussite. Dans le même temps, la Chine est un pays où les véhicules électriques se vendent bien. Pour Benedetto Vigna, il y a donc une opportunité à saisir avec le nouveau modèle électrique de Ferrari.

Ferrari 296 GTB

Dans ce contexte, le constructeur italien pourrait revoir son quota à la hausse pour la Chine. Un changement de politique vis-à-vis de ce marché pourrait être annoncé lors de la journée des marchés financiers, le 9 octobre prochain.