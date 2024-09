La première voiture électrique de Ferrari se balade déjà sur la route : tout ce qu’on sait à son sujet

Attendue pour 2025, la première voiture électrique conçue par Ferrari a récemment été aperçue en train de rouler sur la route ouverte. Voilà ce que l’on sait déjà sur cette voiture électrique encore en cours de développement.

On le sait, à partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront obligatoirement être 100 % électriques. Et Ferrari ne fera pas exception, puisque la marque vend plus que 100 000 véhicules par an. Elle devra donc à son tour arrêter de commercialiser des modèles thermiques.

Une nouvelle supercar électrique

Mais ce n’est pas vraiment une mauvaise nouvelle pour la firme de Maranello, qui a déjà commencé tout doucement à électrifier sa gamme. Et pour cause, cette dernière propose déjà des modèles hybrides rechargeables, comme la SF90 Stradale et la plus récente 296 GTB. Mais désormais, le constructeur va devoir aller encore plus loin, puisque cette motorisation est largement critiquée pour être particulièrement néfaste pour l’environnement. D’ailleurs, elle sera, elle aussi, interdite à la vente au cours de la prochaine décennie.

Heureusement, Ferrari a d’ores et déjà commencé le développement de sa propre voiture électrique. Et ce alors que le constructeur avait annoncé que 80 % de ses ventes seraient constituées de modèles électrifiés d’ici à 2030. Mais où en est-on de la conception de la supercar zéro-émission (à l’échappement), dont le lancement est attendu pour l’année prochaine ? Et bien il semblerait que ce dernier avance plutôt bien, comme le laisse penser les premières images de la future sportive publiées sur le net.

Ferrari's first all-electric car is on the way…>> https://t.co/dBV1KCagY5 pic.twitter.com/I2j17qJQQq — Auto Express (@AutoExpress) September 8, 2024

Il ne s’agit pas de photos officielles, mais bien de spyshots, des images prises par des photographes, relayées par le site britannique Autoexpress. Pour l’heure, la voiture est malheureusement encore lourdement camouflée, et il est totalement impossible de déceler des indices sur son style définitif. D’autant plus que les ingénieurs de la marque ont utilisé la base technique du Maserati Levante pour concevoir le mulet de développement, afin de masquer toutes les formes du véhicule définitif. Cependant, le petit pictogramme représentant un éclair nous prouve qu’il s’agit d’une auto électrique.

Mais alors, que sait-on déjà à son sujet ? Pour le moment, les informations sont encore assez rares, mais une chose est sûre, cette nouvelle arrivante dans le catalogue ne sera pas donnée. Et pour cause, on parle d’un prix qui devrait tourner autour des 500 000 euros, rien que ça. Et une liste d’attente devrait être mise en place, afin de faire face à une demande qui devrait être particulièrement importante. Mais attention, car le patron de Ferrari s’est dit étonné de ces tarifs en circulation, car le prix de la voiture serait fixé un mois avant son lancement.

Pas de batteries LFP

Actuellement en cours de développement, la nouvelle supercar électrique de Ferrari n’a même pas encore dévoilé son nom définitif. Ni même le type de carrosserie, et tout reste envisageable, même peut-être un SUV comme le Purosangue, qui a aussi servi pour le mulet aperçu sur les routes. D’ailleurs, certaines technologies inaugurées sur ce dernier se retrouveront sur la sportive, comme les suspensions actives ainsi que les roues arrière directrices. En revanche, on sait déjà que le constructeur n’utilisera pas de batteries LFP (lithium – fer – phosphate).

En effet, la firme fera plutôt appel à la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt), plus chère mais qui offre une plus grande densité d’énergie. Il est possible de stocker plus d’électricité, sans augmenter la taille de la batterie et le poids de la voiture. Ce qui a un impact direct sur la consommation et sur l’autonomie. On sait également que la sportive électrique sera produite au sein du tout nouvel E-Building, récemment construit par Ferrari et ayant nécessité un investissement de 200 millions d’euros.

Ferrari 296 GTB

La nouvelle voiture électrique pourrait rivaliser avec la Lotus Evija ainsi que la Pininfarina Battista, malgré des prix totalement différents. Quoi qu’il en soit, le développement progresse très bien, comme l’avait confirmé le CEO de la marque, Benedetto Vigna, quelques mois plus tôt. Ce dernier soulignait que « Le premier projet de modèle entièrement électrique de Ferrari se déroule comme prévu, mais pour certains processus, nous sommes même en avance sur le calendrier ». Il ne reste donc plus qu’à prendre notre mal en patience avant d’en savoir plus…