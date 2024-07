Voici la solution de Ferrari pour ne pas rendre obsolètes ses voitures électriques au bout de 16 ans

Ferrari a lancé un programme de garantie dédié à ses véhicules hybrides actuels et à ses futures voitures entièrement électriques, incluant le remplacement de la batterie haute tension. De quoi garantir la valeur de ses futures voitures électriques dans le temps.

On le sait, Ferrari s’engage activement dans l’électrification de ses modèles, avec une gamme de plus en plus étendue de véhicules hybrides (rechargeables) et des investissements significatifs dans les infrastructures et technologies électriques. En prévision du lancement d’une supercar 100 % électrique, attendue pour 2025 à un prix dont on dit qu’il avoisinerait les 500 000 euros, la marque italienne a réfléchi à des moyens d’accompagner ses clients dans cette transition vers des technologies plus propres.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les technologies électriques, comme la composition des batteries, évoluent très rapidement. Ce qui peut vite dévier vers l’obsolescence des modèles déjà équipés. Mais Ferrari a peut être trouvé la solution.

Un remplacement périodique des batteries

Alors que chez de nombreux constructeurs de véhicules électriques, les batteries sont garanties huit ans, ou 150 000 km, et environ 70 % de leur capacité, le firme de Maranello a choisi une autre voie. Ou du moins propose une formule plus aboutie pour ses sportives PHEV qui sont déjà garanties 3 ans en standard, et 5 ans sur les composants hybrides.

Le programme de garantie prolongée de Ferrari comprend deux offres principales pour les propriétaires de modèles électrifiés existants, tels que les SF90 Stradale et Spider, XX Stradale et XX Spider, et les 296 GTB et 296 GTS. Avec l’extension de garantie « Warranty Extension Hybrid », cette couverture s’étend à l’ensemble du véhicule et peut être renouvelée jusqu’au huitième anniversaire de la batterie haute tension, permettant ainsi son remplacement gratuit à terme.

Le second programme, « Power Hybrid », offre une protection encore plus étendue en couvrant tous les principaux composants de la motorisation hybride entre la huitième et la seizième année, avec encore la possibilité de remplacer les batteries à la fin de cette période. Dit autrement, les batteries peuvent être garanties 16 ans.

Un abonnement coûteux, mais technologiquement avantageux

L’intérêt principal de ce système est de maintenir la valeur des véhicules en garantissant des batteries performantes, essentielles pour préserver l’attrait des Ferrari auprès des collectionneurs. De plus, Ferrari assure que les batteries de remplacement intégreront les dernières avancées technologiques, garantissant ainsi des performances optimales. Comme au premier jour.

Toutefois, ce service a un prix. Bien que Ferrari n’ait pas divulgué le coût exact, selon Automotive News ces abonnements pourraient coûter environ 7 000 euros par an. Sur huit ans, cela représenterait 56 000 euros, et sur seize ans, 112 000 euros. On peut imaginer que les futures Ferrari électriques bénéficieront d’une stratégie similaire, même si le prix, en raison d’une batterie bien plus grosse que sur du PHEV, pourrait être bien plus élevé !

Pour aller plus loin

Tesla prouve que la durée de vie d’une batterie de voiture électrique dépasse celle d’une voiture thermique

Précisons toutefois que la durée de vie des batteries n’est absolument pas un problème, comme le prouvent régulièrement les chiffres de vieillissement des constructeurs. On peut citer ceux de Tesla, basés sur la flotte de milliers de voitures électriques à travers le monde, dont certaines ont plus de 10 ans. Il est également possible de changer une seule cellule défectueuse pour quelques centaines d’euros, au lieu de devoir changer le pack batterie entier.