La Rimac Nevera R : quand l’électrique défie les lois de la physique

Imaginez une voiture capable d’atteindre 100 km/h avant même que vous n’ayez fini de lire cette phrase. Ce n’est plus de la science-fiction, c’est la Rimac Nevera R.

La course à la performance dans le monde automobile ne cesse de s’intensifier, et la Rimac Nevera R vient de placer la barre tellement haut qu’on se demande si elle n’est pas en orbite.

Cette hypercar électrique, produite en série ultra-limitée par le constructeur croate Rimac Automobili, repousse les limites de ce qu’on pensait possible pour une voiture de route.

Des performances qui défient l’entendement

Commençons par les chiffres qui font tourner les têtes : la Nevera R développe une puissance système hallucinante de 1 571 kilowatts. Pour mettre ça en perspective, c’est l’équivalent de plus de 2 100 chevaux ! C’est 171 kW de plus que la « version standard » de la Nevera, qui n’était déjà pas un petit joueur avec ses 1 400 kW.

Mais le chiffre qui fait vraiment sensation, c’est son accélération. La Nevera R abat le 0 à 100 km/h en seulement 1,74 seconde. Pour vous donner une idée, c’est plus rapide que la chute libre d’un objet sur Terre (qui prendrait environ 2,8 secondes pour parcourir 100 mètres). On est littéralement à la limite de ce que le corps humain peut supporter en termes d’accélération. Et ce n’est pas fini : 0 à 300 km/h en 8,66 secondes.

Sa vitesse maximale est bridée électroniquement à 350 km/h, mais Rimac affirme qu’elle pourrait atteindre 412 km/h si on lui lâchait la bride.

La technologie derrière la bête

Comment arrive-t-on à de telles performances ? La Nevera R est équipée de quatre moteurs électriques, un pour chaque roue. Cette configuration permet un contrôle ultra-précis du couple sur chaque roue, ce qui se traduit par une traction et une maniabilité exceptionnelles.

La batterie de 108 kWh est un autre élément clé. C’est elle qui alimente les moteurs et qui permet à la voiture de maintenir ses performances sur la durée.

Les freins en céramique sont indispensables pour arrêter une telle masse lancée à grande vitesse. Quant à l’aileron arrière fixe en fibre de carbone, il joue un rôle crucial dans l’aérodynamique de la voiture, générant l’appui nécessaire pour garder les roues collées au sol à haute vitesse.

Le prix de l’exclusivité

Avec seulement 40 exemplaires prévus, la Nevera R est clairement destinée à une élite fortunée. Son prix ? Un modeste 2,3 millions d’euros. C’est plus que ce que la plupart des gens gagneront dans leur vie entière.

On peut légitimement se demander si de telles voitures ont vraiment leur place sur nos routes. Après tout, où peut-on légalement exploiter ne serait-ce qu’une fraction du potentiel de la Nevera R ? Ces hypercars sont souvent plus des objets de collection que des véhicules utilitaires, destinés à prendre la poussière dans des garages climatisés plutôt qu’à rouler sur l’asphalte.

L’ombre de Porsche

Il est intéressant de noter que Porsche détient une part importante de Rimac. Cette participation, qui a commencé modestement à 10 % en 2018, est maintenant de 24 %. C’est un bon exemple de la façon dont les constructeurs traditionnels cherchent à s’associer avec des start-ups dans l’électrique pour rester à la pointe de la technologie électrique.

Cette collaboration a d’ailleurs donné naissance à une coentreprise intrigante : Bugatti-Rimac. Avec Rimac détenant 55 % et Porsche 45 %, cette alliance promet de fusionner l’héritage de Bugatti en matière d’hypercars avec l’expertise de Rimac dans les groupes motopropulseurs électriques.

Le futur de l’automobile de luxe ?

La Rimac Nevera R est sans aucun doute une prouesse technologique impressionnante. Elle démontre ce qui est possible quand on pousse la technologie électrique à ses limites. Cependant, il est légitime de se demander si c’est vraiment la direction que devrait prendre l’industrie automobile.

D’un côté, les innovations développées pour ces hypercars finissent souvent par se retrouver dans des véhicules plus abordables. De l’autre, dans un contexte d’urgence climatique, est-il responsable de produire des véhicules aussi énergivores, même en petites quantités ?

Une chose est sûre : la Rimac Nevera R fera parler d’elle pendant longtemps. Que ce soit pour ses performances époustouflantes ou pour les questions qu’elle soulève sur l’avenir de l’automobile de luxe, elle ne laissera personne indifférent.

Reste à voir si elle sera considérée comme une étape importante dans l’histoire de l’automobile ou comme une curiosité d’une époque révolue.