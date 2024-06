Le propriétaire de Bugatti dépasse Tesla avec cette voiture électrique, concurrente du future Cybercab

Tesla a annoncé présenter un taxi autonome en août 2024, mais elle vient de se faire doubler par un petit constructeur croate, Rimac, qui vient de présenter Verne. Cette voiture électrique et totalement autonome arrivera sur nos routes en 2026, avec tout un écosystème dédié. Voici ce qu'il faut savoir.

Rimac est une étonnante entreprise. Son fondateur, Mate Rimac, a commencé par concevoir ce qui est probablement la voiture électrique la plus performante du monde, la Nevera, et s’est ensuite débrouillé pour nouer des partenariats prestigieux, en devenant copropriétaire de Bugatti ou en fournissant des batteries pour les prochaines BMW électriques.

Et cela ne s’arrête pas là : dans cet océan d’hyper-performance, Rimac vient d’annoncer Verne, un système de taxis autonomes au nom rendant hommage à Jules Verne, grillant donc le Robotaxi de Tesla de quelques semaines. Avant son arrivée en 2026, un communiqué de presse nous renseigne sur les caractéristiques de la voiture et du service.

Une voiture électrique totalement autonome

Au cœur du service, bien entendu, se trouve la voiture. Une voiture électrique totalement inédite, reposant sur la plateforme Mobileye Drive dédiée aux véhicules autonomes, débloquant une conduite autonome de niveau 4. En d’autres termes : jamais les passagers n’ont à s’occuper de la conduite.

Le style est très moderne, truffé de LiDAR et de caméras mais dénué d’essuie-glaces ou de rétroviseurs. Le plus important concerne cependant l’habitacle, où on accède via de larges portes coulissantes.

Surprise : cette Verne n’a que deux places, ce à quoi Adriano Mudri, le designer de Verne, répond que « 90 % des trajets en taxi se font à un ou deux passagers ». Bénéfice de se contenter de deux sièges : proposer un espace intérieur gigantesque, bien aidé par la disparition du volant, des pédales ou des commandes de conduite.

Un habitacle dédié au bien-être des passagers, grâce à cet espace aux jambes XXL, mais aussi par un écran de 43 pouces sous le pare-brise, un système audio de 17 haut-parleurs, un grand toit vitré et une personnalisation poussée. Aucune mention des performances ou de l’autonomie n’ont cependant été communiquées.

Un écosystème complet, une arrivée en 2026

Ce système de robotaxi va cependant bien au-delà de cette « simple » voiture, et deux éléments essentiels accompagnent : une application et un service de maintenance.

L’application permettra, bien évidemment, de commander une voiture, de voir son avancée, mais également de personnaliser l’habitacle en termes d’éclairage d’ambiance, de température, de musique ou autre.

Quant à la maintenance et la charge des voitures, elles se feront dans des « Motherships », d’énormes centres construits dans chaque ville où le service Verne sera proposé. Cela commencera par Zagreb, ville natale de Rimac, en 2026.

Pour la suite, Verne annonce 11 partenariats déjà signés avec des villes en Allemagne, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, tandis que 30 autres villes sont en négociations dans le monde entier.

Voilà donc le premier service de robotaxi au monde. D’ici 2026, d’énormes contraintes restent à régler, comme l’assouplissement de la réglementation européenne sur la conduite autonome et le développement de tout cet écosystème inédit. Reste également à voir la stratégie de Tesla sur ce sujet, et le rendez-vous est donné le 8 août 2024, date de présentation de son Robotaxi.