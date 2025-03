BYD va lancer sa 3ème concurrente à la Tesla Model 3 : pourquoi elle ne devrait jamais arriver en Europe

BYD poursuit l’expansion de sa gamme de voitures électriques avec l’arrivée d’une nouvelle berline de milieu de gamme, qui pourrait bien venir concurrencer la Tesla Model 3.

BYD E7 // Source : Via Ithome

Voici les premières images de la BYD e7, une berline électrique légèrement plus compacte que la BYD Seal, qui pourrait cette fois-ci venir concurrencer la Tesla Model 3. Après la BYD Qin L il y a quelques jours, voici un aperçu de la BYD e7.

Un aperçu de la prochaine berline BYD

Les premières images de la BYD e7 ont été publiées. Elle adopte le style de la série Ocean du constructeur, avec des airs du concept-car BYD Ocean X, notamment au niveau de la face avant. On y retrouve le logo BYD placé sur la partie haute du bouclier, ainsi que des projecteurs avant dotés de deux lignes de LED parallèles pour la signature lumineuse.

De profil, on remarque la prise de charge sur l’aile avant droite, ainsi que des poignées de porte classiques et des jantes de 16 pouces peintes en noir. Si ces dernières ne sont pas très esthétiques, elles devraient favoriser l’autonomie et le confort. Ces éléments laissent entendre qu’il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme, l’absence d’intégration des poignées et la petite dimension des jantes étant des caractéristiques que l’on retrouve sur les voitures abordables.

BYD E7 // Source : Via Ithome

À l’arrière, le design reste assez sobre sur cette version photographiée. On note la présence d’un bandeau lumineux traversant le coffre, qui ne semble pas être un hayon, à l’image de la Tesla Model 3.

La prochaine grande concurrente de la Model 3 ?

Au chapitre des dimensions, la BYD e7 devrait mesurer 4,78 m de long, selon les informations d’Ithome, pour 1,90 m de large, 1,51 m de haut et un empattement de 2,82 m. C’est légèrement plus petit que la BYD Seal, longue de 4,80 m et déjà commercialisée en France.

En revanche, elle est un peu plus grande que la Tesla Model 3, qui mesure 4,72 m. Toutefois, des incertitudes subsistent quant à la capacité de la BYD e7 à rivaliser avec la berline américaine.

On sait qu’elle devrait adopter un moteur de 100 kW, soit seulement 135 chevaux, avec une vitesse maximale limitée à 150 km/h. La batterie LFP sera fournie par Fudi (BYD), mais sa capacité n’a pas encore été précisée.

Au vu des premières informations qui suggèrent un modèle d’entrée de gamme, il serait surprenant que la capacité de la batterie dépasse 60 kWh. La BYD e7 semble avoir été pensée pour offrir un grand espace à bord tout en maintenant un prix attractif.

On ne devrait pas voir cette voiture électrique en Europe, du moins pas à court ou moyen terme. Elle semble être une voiture pensée pour les flottes, avec le prix en critère principal.