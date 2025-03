Tout juste dévoilée, la nouvelle BYD Qin L vient de démarrer sa commercialisation dans son pays natal, la Chine. La voiture électrique démarre à partir de 15 300 euros seulement là bas, et elle pourrait donner des sueurs froides à la Tesla Model 3.

BYD Qin L EV – Crédit : BYD

Si BYD poursuit son offensive sur le marché européen, avec le lancement de son Atto 2 et de sa Sea Lion 7, il ne chôme pas non plus en Chine. En attendant l’arrivée de la nouvelle Dolphin Surf sur le Vieux Continent, la firme chinoise continue d’étoffer son catalogue dans son pays natal.

Une nouvelle berline sur le marché

Le but, dépasser Tesla une bonne fois pour toutes et enfin devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique. C’est ainsi que la firme basée à Shenzhen a récemment levé le voile sur l’un de ses derniers modèles en date, d’abord réservé à la Chine. Après la nouvelle berline Han L et le SUV Tang EV, c’est donc au tour de la nouvelle Qin L EV de faire son arrivée dans le catalogue. Il s’agit là encore d’une berline électrique, dont la commercialisation vient de démarrer.

BYD Qin L EV – Crédit : BYD

Rivale toute trouvée de la Tesla Model 3, elle fait partie de la gamme Dynasty, et elle affiche des dimensions assez généreuses. Le site Car News China précise en effet qu’elle mesure 4,72 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,50 mètre de haut. Et voilà que le constructeur a dévoilé une série de photos officielles sur sa page Weibo. On y voit alors le style de la voiture, qui se rapproche de celui des autres modèles de la gamme, dont la Han.

Les feux avant sont reliés entre eux par un bandeau en métal, tandis que le capot est assez incliné. La calandre est quant à elle pleine, afin de favoriser le Cx (coefficient de traînée), qui n’a cependant pas été précisé par le constructeur.

De profil, la berline affiche une silhouette plutôt conventionnelle, avec une ligne de toit inclinée. La partie arrière se pare quant à elle d’une signature lumineuse à LED, prenant la forme d’un large bandeau rétro-éclairé, qui déborde légèrement sur les flancs.

BYD Qin L EV – Crédit : BYD

À bord, la nouvelle BYD Qin L EV a le droit à un grand écran tactile de 12,8 pouces, qui intègre le système d’infodivertissement DiLink. Ce dernier se dote également de l’intelligence artificielle, mais on ne sait pas s’il sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto pour le moment. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 8,8 pouces et un affichage tête-haute de 12 pouces. Le conducteur a aussi le droit à un chargeur pour smartphone sans fil de 50 W. Enfin, le coffre mesure 460 litres et est complété par un frunk de 65 litres.

Une conduite autonome avancée

La berline électrique, dont l’empattement est annoncé à 2,82 mètres repose sur la nouvelle base technique e-Platform 3.0 EVO conçue en interne par BYD. Elle se décline alors en deux versions, avec 148 et 215 chevaux, pour un couple respectif de 220 et 330 Nm. De quoi réaliser le 0 à 50 km/h en 4,1 et 3,1 secondes.

Deux batteries Blade LFP (lithium – fer – phosphate) sont également proposées sur la nouvelle BYD Qin L EV. La capacité est annoncée à 46,08 et 56,64 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 545 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

BYD Qin L EV – Crédit : BYD

Ce qui donne environ 463 kilomètres avec l’homologation WLTP. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 peut parcourir 554 kilomètres dans sa version d’entrée de gamme. La nouvelle berline chinoise se recharge de 30 à 80 % en 24 minutes, ce qui est également assez décevant. Cependant, elle se rattrape avec une consommation annoncée à seulement 10,8 kWh/100 km.

Cette nouvelle arrivante a le droit au système de conduite autonome God’s Eye C dévoilé par le constructeur quelques semaines plus tôt. Ce dernier n’a cependant pas le droit au capteur LiDAR, réservé aux autres versions.

BYD Qin L EV – Crédit : BYD

Ici, il repose uniquement sur les caméras, comme chez Tesla. Plus tard, des mises à jour OTA à distance apporteront de nouvelles améliorations, comme la navigation mémorisée.

La nouvelle BYD Qin L EV arrive dans les concessions chinoises, à partir de 119 800 yuans, ce qui correspond à environ 15 300 euros. Cependant, ce tarif très avantageux sera en très forte hausse si la voiture arrive un jour en Europe. Et cela à cause des droits de douane élevés mis en place par Bruxelles. Elle n’aura pas le droit au bonus écologique non plus, sauf si elle est produite en Hongrie, comme l’Atto 2.

À titre de comparaison, la Tesla Model 3 démarre à 230 000 yuans (environ 29 000 euros) en Chine. On voit donc que BYD veut frapper fort.