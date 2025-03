BYD dévoile la voiture électrique qui se recharge le plus vite au monde : aussi rapide qu’un plein d’essence

BYD vient de présenter sa nouvelle plateforme Super E pour voiture électrique, capable de supporter des recharges dépassant les 1 000 kW en pic. Et pour accompagner cette innovation, la marque chinoise lance sa Han L, une berline qui se recharge aussi vite qu’elle accélère.

BYD Han L // Source : BYD

Imaginez une voiture électrique capable de faire le plein d’énergie en à peine cinq minutes. C’est précisément ce que promet la nouvelle BYD Han L. Grâce à sa puissance de charge impressionnante, elle s’impose comme la voiture électrique à la recharge la plus rapide au monde. La Tesla Model S n’a qu’a bien se tenir !

Un style proche de la Han

Au sujet de l’apparence extérieure, ce n’est pas une révolution. Sans surprise, la BYD Han L ressemble à une BYD Han comme on peut le voir et lire sur le site officiel de la marque. Toutefois, avec ses 5,05 m de longueur, elle est plus longue de 6 cm qu’une Han classique. Sa largeur atteint 1,96 m et sa hauteur 1,50 m. Mais surtout, son empattement de 2,97 m promet un espace à bord remarquable, digne des plus grandes berlines de luxe européennes.

Côté style, on remarque un capot plongeant sur une petite calandre. Les phares sont repris de la Han, et il est impossible d’ignorer le lidar installé sur le toit. De profil, une ligne partant de l’aile avant jusqu’à la poignée de porte avant attire l’attention. D’ailleurs, ces poignées sont intégrées à la carrosserie afin d’optimiser l’aérodynamisme.

BYD Han L // Source : BYD

Enfin, à l’arrière, les designers ont nommé ces phares « Feng Ling », affirmant qu’ils s’inspirent de la forme des ailes de phénix. Et bien sûr, tendance oblige, un bandeau lumineux traverse la poupe.

Un habitacle haut de gamme

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

La berline BYD Han L bénéficie d’un habitacle particulièrement accueillant grâce à son grand empattement. Les 2,97 m d’espace entre les roues avant et arrière permettent d’installer confortablement quatre adultes. Tous les passagers profitent d’une sellerie en cuir, mais ce sont ceux à l’avant qui sont les mieux installés, avec des sièges électriques, chauffants, massants et ventilés. À l’arrière, les occupants disposent d’un panneau de réglages tactile et d’un réfrigérateur.

BYD Han L // Source : BYD

Les quatre vitres de la voiture sont doublées pour une meilleure insonorisation. Un diffuseur de parfum est intégré à l’habitacle, tandis que la recharge sans fil pour smartphone, un système audio Dynaudio et l’assistant de conduite intelligent « God’s Eye » sont également de la partie.

BYD Han L // Source : BYD

Côté technologie embarquée, on retrouve un écran tactile de 15,6 pouces dédié à l’infodivertissement, accompagné d’un combiné numérique plus compact derrière le volant. En optant pour une séparation entre l’instrumentation et l’écran central, BYD a fait le choix de préserver une certaine ouverture sur l’extérieur, évitant ainsi l’effet cocon qui peut déplaire à certains.

Une puissance de charge jusqu’à 1 000 kW

La particularité majeure de cette BYD Han L réside dans la plateforme qu’elle utilise. La nouvelle architecture BYD Super E repose sur un système 1 000 V, avec une batterie capable de supporter 1 000 A et 1 000 kW. Grâce à ces caractéristiques, il est possible de récupérer 400 km d’autonomie en seulement cinq minutes.

C’est le grand avantage de cette batterie 10C : permettre une recharge aussi rapide qu’un plein de carburant sur une voiture thermique. BYD prévoit de déployer rapidement un réseau de 4 000 stations capables de délivrer jusqu’à 1 360 kW. Cette puissance encaissée par la voiture fait d’elle la plus rapide à charger au monde.

Côté performances et autonomie, deux configurations sont proposées : une version propulsion équipée d’un moteur arrière de 670 chevaux et une version à transmission intégrale avec deux moteurs développant 1 086 chevaux. Sur cette dernière, le 0 à 100 km/h est expédié en 2,7 secondes, tandis que le 100 à 200 km/h ne prend que 4,74 secondes. La vitesse maximale atteint 305 km/h. Ces deux motorisations reposent sur une batterie de 83,2 kWh, offrant une autonomie comprise entre 600 et 700 km en cycle CLTC, soit environ 510 à 595 km en cycle WLTP.

BYD Han L EV sur une borne Megawatt

Comme pour le BYD Tang L, conjointement présenté, une version hybride rechargeable est proposée. Elle offre un moteur thermique 1,5 litre turbo de 156 chevaux et deux moteurs électriques pour une puissance de 270 chevaux. Cette version hybride a des autonomies électriques allant de 145 à 170 km et expédie le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

En Chine, les précommandes de la BYD Han L électrique sont déjà ouvertes, avec des prix allant de 270 000 à 350 000 yuans, soit l’équivalent de 34 207 à 44 342 euros. Toutefois, si la berline venait à être commercialisée en France, il semble difficile d’imaginer un tarif sous la barre des 70 000 euros, la version actuelle, technologiquement datée, étant proposée chez nous à partir de 72 000 euros.