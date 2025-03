Le constructeur chinois BYD vient de lever le voile sur une nouvelle plateforme dédiée à ses voitures électriques, la « Super e-Platform » avec une architecture 1 000 volts et une recharge pouvant atteindre les 1 360 kW en crête.

Ça ne chôme pas chez BYD. Avec une dizaine de brevets chaque jour, le constructeur fait régulièrement l’actualité de la voiture électrique, et le plus souvent avec des nouveautés pour le moins intéressantes. Et celle présentée aujourd’hui est pour le moins impressionnante.

En effet, le constructeur chinois vient de présenter sa nouvelle plateforme ultra haut de gamme, au-dessus de la e-Platform 3.0 et e-Platform 3.0 Evo (présente sur les Sealion 7 et nouvelle Seal).

De nouveaux standards en matière de recharge ?

La nouvelle Super e-Platform de BYD est globalement une petite révolution : elle efface d’un coup l’un des plus grands freins à l’achat de voitures électriques. Fini le stress de la recharge interminable, notamment avec une puissance de charge impressionnante de 1 000 kW.

Cette plateforme permet de regagner une autonomie de 400 km en seulement 5 minutes, soit quasiment aussi rapide qu’un plein d’essence. BYD précise que les 1 000 kW peuvent être atteints via deux bornes de 500 kW branchées en simultanée sur la voiture et grâce aux deux ports de charge présents sur les modèles haut de gamme de la marque.

Techniquement, la Super e-Platform présente un système « Flash Charging Battery » qui intègre un canal ionique ultra-rapide entre l’anode et la cathode de la batterie pour un courant de charge maximal de 1 000 ampères et un taux de charge maximal de 10 C.

Pour soutenir ces taux, BYD a développé une nouvelle génération de puce de puissance en carbure de silicium (SiC) avec une tension nominale allant jusqu’à 1 500 volts.

Une plateforme réservée aux modèles haut de gamme

Outre la recharge express, les performances sont également stupéfiantes ! Les premiers modèles à utiliser cette plateforme, les Han L et Tang L, vont faire un sacré bon en matière de performances, avec des chiffres qui n’ont rien à envier à certaines puissantes berlines thermiques allemandes, ne serait-ce que pour la vitesse de pointe : 300 km/h.

C’est très rare de voir une telle vitesse pouvant être atteinte par une voiture électrique, un Porsche Taycan, par exemple, pourtant plus sportif, se limite au maximum à 260 km/h (mais 305 km/h en version Turbo GT).

Cette plateforme viendra sans doute ensuite se glisser sous les carrosseries de certains modèles encore plus haut de gamme de chez BYD, et notamment des constructeurs Denza et Yangwang.

Bonne nouvelle, les infrastructures vont suivre

Pour en revenir à la recharge, certes impressionnante, c’est bien beau, mais où peut-on recharger à cette vitesse stratosphérique ?

BYD a répondu à cette question avec une annonce aussi impressionnante que les chiffres présentés : la mise en place de plus de 4 000 stations de recharge éclair à travers toute la Chine.

Ces stations, refroidies par liquide et capables de fournir jusqu’à 1 360 kW, sont tout simplement les plus puissantes jamais vues dans le secteur automobile.

Mais attention, il est possible que cette puissance maximale soit uniquement atteinte via deux câbles de recharge. Il faudrait donc diviser la puissance par deux (680 kW) avec un seul câble. Ce qui est déjà énorme et supérieur aux 250 kW des Superchargeurs Tesla, qui passeront bientôt à 500 kW.